История семьи РомановыхВ 1918 году в Екатеринбурге было совершено массовое убийство. Даже следователь по особо важным делам не мог осознать того, что произошло в подвале Ипатьевского дома с семьей последнего царя.

Мы начнем путь от места преступления, и попытаемся выяснить, что пережила семья Николая II за 78 дней в «доме особого назначения». Вы узнаете, как было спланировано убийство, какого не могла представить себе дореволюционная Россия. Кроме Ганиной Ямы, я покажу вам место, где нашли останки в 1978 году. Важная информация:Экскурсия предполагает посещение храма, необходима соответствующая форма одежды.