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Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век

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10 отзывов
Артём П.
Артём П. – Гид из Екатеринбурга
Индивидуальная, авторская экскурсия ⛳ для тех, кому интересна судьба последнего императора России и его семьи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век
Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век

Что вы увидите

  • Храм на крови
  • Мужской монастырь на Ганиной Яме
  • Мемориал в Поросенковом логу
История семьи РомановыхВ 1918 году в Екатеринбурге было совершено массовое убийство. Даже следователь по особо важным делам не мог осознать того, что произошло в подвале Ипатьевского дома с семьей последнего царя.
Мы начнем путь от места преступления, и попытаемся выяснить, что пережила семья Николая II за 78 дней в «доме особого назначения». Вы узнаете, как было спланировано убийство, какого не могла представить себе дореволюционная Россия. Кроме Ганиной Ямы, я покажу вам место, где нашли останки в 1978 году. Важная информация:Экскурсия предполагает посещение храма, необходима соответствующая форма одежды.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Экскурсия по Храму-на-Крови и по монастырю на Ганиной Яме.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по согласованию с гостями
Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век
Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век
Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век
Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артём П.
Артём П.
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10 отзывов оставили туристы

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