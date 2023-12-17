На протяжении всей экскурсии, я буду рассказывать вам обстоятельствах и истории связанных с последним русским царем и его семьей, а также давать ответы на ваши вопросы. Эта экскурсия позволит вам глубже понять историю России и почтить память жертв тех событий. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Екатеринбурга!

Описание

Что вас ожидает: Храм на Крови: Памятник трагической судьбе Наша экскурсия начнется с посещения Храма на Крови, который был возведен на месте расстрела царской семьи. Здесь вы сможете узнать об обстоятельствах этой трагической казни и почтить память жертв. Монастырь Ганина Яма: Место памяти и молитвы Продолжим наше путешествие в монастырь Ганина Яма, где находится место, где были найдены останки царской семьи. Это место стало центром памяти и молитвы за упокой последних членов Романовской династии. Поросенков Лог: Тайна последнего пути На нашем пути мы посетим Поросенков Лог — место, где прошел последний путь царской семьи перед расстрелом. Здесь вы сможете представить себе те страшные моменты и понять глубину трагедии. Стела Европа-Азия: Граница континентов В заключение экскурсии мы посетим Стелу Европа-Азия, знаковое место, где сходятся два континента — Европа и Азия. Это место символизирует границу времени и эпохи, где происходили судьбоносные события. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.