Экскурсия по Екатеринбургу: памятные места связанные с последним русским царем
На протяжении всей экскурсии, я буду рассказывать вам обстоятельствах и истории связанных с последним русским царем и его семьей, а также давать ответы на ваши вопросы. Эта экскурсия позволит вам глубже понять историю России и почтить память жертв тех событий.
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Екатеринбурга!
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Екатеринбурга!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Храм на Крови
- Монастырь Ганина Яма
- Поросенков Лог
- Стела Европа-Азия
Описание
Что вас ожидает: Храм на Крови: Памятник трагической судьбе Наша экскурсия начнется с посещения Храма на Крови, который был возведен на месте расстрела царской семьи. Здесь вы сможете узнать об обстоятельствах этой трагической казни и почтить память жертв. Монастырь Ганина Яма: Место памяти и молитвы Продолжим наше путешествие в монастырь Ганина Яма, где находится место, где были найдены останки царской семьи. Это место стало центром памяти и молитвы за упокой последних членов Романовской династии. Поросенков Лог: Тайна последнего пути На нашем пути мы посетим Поросенков Лог — место, где прошел последний путь царской семьи перед расстрелом. Здесь вы сможете представить себе те страшные моменты и понять глубину трагедии. Стела Европа-Азия: Граница континентов В заключение экскурсии мы посетим Стелу Европа-Азия, знаковое место, где сходятся два континента — Европа и Азия. Это место символизирует границу времени и эпохи, где происходили судьбоносные события. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
17 дек 2023
G
Gviazdo
22 авг 2023
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