Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Экскурсия по Екатеринбургу: памятные места связанные с последним русским царем

5
2 оценки
На протяжении всей экскурсии, я буду рассказывать вам обстоятельствах и истории связанных с последним русским царем и его семьей, а также давать ответы на ваши вопросы. Эта экскурсия позволит вам глубже понять историю России и почтить память жертв тех событий.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Екатеринбурга!
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
Ближайшие даты:
25
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм на Крови
  • Монастырь Ганина Яма
  • Поросенков Лог
  • Стела Европа-Азия

Описание

Что вас ожидает: Храм на Крови: Памятник трагической судьбе Наша экскурсия начнется с посещения Храма на Крови, который был возведен на месте расстрела царской семьи. Здесь вы сможете узнать об обстоятельствах этой трагической казни и почтить память жертв. Монастырь Ганина Яма: Место памяти и молитвы Продолжим наше путешествие в монастырь Ганина Яма, где находится место, где были найдены останки царской семьи. Это место стало центром памяти и молитвы за упокой последних членов Романовской династии. Поросенков Лог: Тайна последнего пути На нашем пути мы посетим Поросенков Лог — место, где прошел последний путь царской семьи перед расстрелом. Здесь вы сможете представить себе те страшные моменты и понять глубину трагедии. Стела Европа-Азия: Граница континентов В заключение экскурсии мы посетим Стелу Европа-Азия, знаковое место, где сходятся два континента — Европа и Азия. Это место символизирует границу времени и эпохи, где происходили судьбоносные события. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
17 дек 2023
G
22 авг 2023

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