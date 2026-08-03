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Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II

Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Наш рассказ начнётся с того момента, как семью свергнутого Николая II отправили из сибирской ссылки на Урал. Под конвоем Романовых вывезли в Екатеринбург и поселили в особняке инженера Ипатьева. Здесь Романовы провели 78 дней, а затем были расстреляны в подвале дома. Мы восстановим хронологию событий последних дней царской семьи и посетим места, связанные с ними.
4.8
41 отзыв
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II

Описание экскурсии

  • Храм на Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II (самостоятельный осмотр).
  • Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина Яма). Построен на месте шахты, куда были сброшены тела членов Царской семьи и их слуг. Храмы монастыря возведены в стиле русского деревянного зодчества.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе.
  • Для групп от 10 человек по территории монастыря проводится организованная экскурсия. Для групп менее 10 человек предполагается самостоятельный осмотр территории монастыря.
  • При посещении храмов женщинам необходимо быть в головном уборе и длинной юбке (они также предоставляются на входе в храмы), мужчины должны быть в длинных брюках.
  • Рекомендуемый возраст — 6+.
  • К сборным группам не присоединяем организованные группы детей.
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.

в воскресенье в 10:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 18 лет1900 ₽
Пенсионеры1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 4668 туристов
Здравствуйте! Я представляю туроператора по внутреннему туризму в Екатеринбурге. Мы успешно работаем с 2006 года. Благодаря богатому опыту и любви к делу создаём качественные и интересные экскурсии и туры. Наши гости путешествуют с нами снова и снова.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая. Выбор пал на экскурсию Ганина яма и Храм на Крови. Прочитала отзывы на гида
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Татьяну Федоровну и они были исключительно великолепные и очень обрадовалась, что именно она будет вести нашу экскурсию. Зря радовалась, как оказалось. К сожалению, я и наша компания (5 человек) оценить ее рассказ на отлично или хорошо не смогли. Встреча состоялась у Храма на Крови. Татьяна Федоровна долго и нудновато рассказывала историю этого Храма, по несколько раз повторяя одну и ту же фразу. И будто с какими- то наставлениями и лозунгами из СССР (у нас создалось впечатление, что она в те годы была учителем). Понимаем, что тема всей экскурсиии непростая и далеко не весёлая. Минут 50 ушло на то, что, как нам кажется, могло уйти времени в 2 раза меньше. Можно поживее. При этом, шёл дождь, хотя мы и были подготовленными, но хотелось больше времени провести в самом Храме. Зная, что вся экскурсия на 5 часов и видя темп рассказа и подачу материала гида, наши друзья (семейная пара историков) решили не ехать в Ганину яму. Мы, остальные 3 человека, решили всё же ехать дальше, потому что хотелось узнать про последний путь семьи Николая 2. И как мы обрадовались, что там продолжение экскурсии вела другой гид Юлия, от самогО мужского монастыря. Четко, конкретно, без воды, только нужная информация. При этом с такими чувствами и эмоциями, что мы местами плакали. И поэтому осталось достаточно времени на свободную прогулку и осмысливание полученной информации и пообедать в трапезной.
P.S. Скажу сразу, что много в каких городах России и государствах бывшего СССР, да и за границей, были и брали экскурсии. И разного возраста были гиды (в Риме, например, была гид возрастом хорошо за 60, но это был такой цепкий ум, знание истории всей Италии, потрясающий словарный запас в тему и шикарный юмор!). И за ними хотелось бежать и слушать, чтобы не пропустить ни слова. Здесь же хотелось самим пройти и посмотреть. Пишу не с целью какого- то порицания гида, а для того, чтобы какая- нибудь семья или компания не потеряла время. Не все могут приехать на 5- 7 дней. В нашей поездке (на сутки) время играло большую роль. Мы назвали это "экскурсией- ретро кому сильно за 60", хотя сами уже не молодые, всем 45 лет+. Советовать гида Татьяну Федоровну и эту экскурсию в целом не стану никому, хотя гид Юлия смягчила наше недовольство.

Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.+2
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая.
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О
Экскурсия очень понравилась. Были с дочкой 11 лет, до сих пор под впечатлением от рассказа и событий. Экскурсовод очень интересный человек, много знает, рассказывает с чувством и эмоциями. Благодарим, обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям.
Экскурсия очень понравилась. Были с дочкой 11 лет, до сих пор под впечатлением от рассказа и
Экскурсия очень понравилась. Были с дочкой 11 лет, до сих пор под впечатлением от рассказа и
Экскурсия очень понравилась. Были с дочкой 11 лет, до сих пор под впечатлением от рассказа и
Экскурсия очень понравилась. Были с дочкой 11 лет, до сих пор под впечатлением от рассказа и
Экскурсия очень понравилась. Были с дочкой 11 лет, до сих пор под впечатлением от рассказа и
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Софья
Посетить Екатеринбург и не побывать на местах, связанных с трагической судьбой семьи Романовых, для меня как учителя истории было просто невозможно.
И я нисколько не пожалел, что выбрал именно эту экскурсию
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— «Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II».

Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу, Татьяне Федоровне. Это уникальный случай, когда встречаешь человека, который не просто выполняет свою работу, а действительно живёт этой темой.
С первых минут было видно, что история семьи последнего императора для неё — не сухие факты из учебников, а часть её собственной души. Она рассказывала с такой болью и одновременно с таким трепетом, что мы буквально прожили этот скорбный путь вместе с царской семьёй.

Отдельно хочется отметить, что экскурсия была выстроена очень грамотно с исторической точки зрения: мы прошли от места последнего пристанища Романовых в доме Ипатьева (где сейчас возведён Храм на Крови) до места уничтожения останков на Ганиной Яме.

Эта поездка оставила глубочайшее впечатление. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а прочувствовать историю своей страны сердцем. Спасибо Татьяне Федоровне за её труд и неравнодушие!

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Л
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось. Как пожелание во первых, чтобы при сборе группы у экскурсовода был хоть какой то опознавательный знак, например табличка. И второе, при входе в храм
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на Крови охранник не хотел нас пускать вместе с экскурсоводом, мотивируя отсутствие оплаты, так что пришлось конец осмотра проводить самостоятельно. Так как у нас было свободное время на второй день, мы сами ещё раз сходили в храм и осмотрели ещё раз без суеты и замечаний.

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Т
Шикарная экскурсия, все было просто замечательно! Наш экскурсовод Татьяна Фёдоровна великолепный рассказчик: столько фактов, знаний, эмоций, мне очень понравилось! Поездка на автобусе тоже была очень комфортной, удобные сидения кондиционер. Время (5 часов) пролетело незаметно, эмоции и впечатления останутся со мной навсегда!
Всем рекомендую)
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Е
Татьяна Федоровна - супер гид! Остались в восторге, узнали о нашей истории много фактов, формат рассказа тронул до глубины души. Рекомендую экскурсию! По времени и наполнению было идеально! Всей семьей остались довольны, спасибо!
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