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Храм-на-Крови и Ганина яма

4.8
10 отзывов
Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете о последних днях жизни семьи Николая Романова в Екатеринбурге.

Вы побываете в Храм-на-Крови во имя всех Святых Земли Российских просиявших и отправитесь на экскурсию ⛳ в мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 900 ₽ за человека

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Храм-на-Крови и Ганина яма
Храм-на-Крови и Ганина яма

Что вы увидите

  • Храм-на-Крови
  • Ганина яма
Последнее пристанище Романовых
Экскурсия ⛳ начинается в городе с территории, так называемого, Святого квартала. Семья содержалась в доме, принадлежавшем инженеру Николаю Ипатьеву. Сейчас на этом месте построен Храм-на-Крови во имя всех Святых Земли Российских просиявших. Главной святыней храма является реконструкция комнаты, где произошло преступление. Каждый год всё больше паломников приезжают специально к этому месту, чтобы поклониться. Далее у вас будет время на посещение Храм-на-Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших.
Семь храмов символизируют количество членов царской семьи. Весь монастырский комплекс построен из дерева в стилистике древнерусского зодчества. Главной святыней монастыря является шахта, куда сбросили тела невинно убиенных. Сам монастырь хранит целый ряд наиболее почитаемых реликвий, связанных с династией Романовых: Крсет–мощевик с частицами мощей сорока Угодников Божиих, Икона Святого Царя Страстотерпца Николая, Икона Николая Чудотворца, принадлежавшая Царской семье.

Важная информация:

  • Так как Ганина яма — это территория мужского монастыря, то перед экскурсией вам необходимо будет одеться скромно: женщинам — платки и юбки, мужчины — брюки. В случае если у вас нет такой одежды, её можно взять при входе в монастырь.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • входные билеты на Ганину яму
  • услуги гида-экскурсовода.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Царская, 10, Екатеринбург
Храм-на-Крови и Ганина яма
Храм-на-Крови и Ганина яма
Храм-на-Крови и Ганина яма
Храм-на-Крови и Ганина яма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
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10 отзывов оставили туристы

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