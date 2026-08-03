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Татьяну Федоровну и они были исключительно великолепные и очень обрадовалась, что именно она будет вести нашу экскурсию. Зря радовалась, как оказалось. К сожалению, я и наша компания (5 человек) оценить ее рассказ на отлично или хорошо не смогли. Встреча состоялась у Храма на Крови. Татьяна Федоровна долго и нудновато рассказывала историю этого Храма, по несколько раз повторяя одну и ту же фразу. И будто с какими- то наставлениями и лозунгами из СССР (у нас создалось впечатление, что она в те годы была учителем). Понимаем, что тема всей экскурсиии непростая и далеко не весёлая. Минут 50 ушло на то, что, как нам кажется, могло уйти времени в 2 раза меньше. Можно поживее. При этом, шёл дождь, хотя мы и были подготовленными, но хотелось больше времени провести в самом Храме. Зная, что вся экскурсия на 5 часов и видя темп рассказа и подачу материала гида, наши друзья (семейная пара историков) решили не ехать в Ганину яму. Мы, остальные 3 человека, решили всё же ехать дальше, потому что хотелось узнать про последний путь семьи Николая 2. И как мы обрадовались, что там продолжение экскурсии вела другой гид Юлия, от самогО мужского монастыря. Четко, конкретно, без воды, только нужная информация. При этом с такими чувствами и эмоциями, что мы местами плакали. И поэтому осталось достаточно времени на свободную прогулку и осмысливание полученной информации и пообедать в трапезной.

P.S. Скажу сразу, что много в каких городах России и государствах бывшего СССР, да и за границей, были и брали экскурсии. И разного возраста были гиды (в Риме, например, была гид возрастом хорошо за 60, но это был такой цепкий ум, знание истории всей Италии, потрясающий словарный запас в тему и шикарный юмор!). И за ними хотелось бежать и слушать, чтобы не пропустить ни слова. Здесь же хотелось самим пройти и посмотреть. Пишу не с целью какого- то порицания гида, а для того, чтобы какая- нибудь семья или компания не потеряла время. Не все могут приехать на 5- 7 дней. В нашей поездке (на сутки) время играло большую роль. Мы назвали это "экскурсией- ретро кому сильно за 60", хотя сами уже не молодые, всем 45 лет+. Советовать гида Татьяну Федоровну и эту экскурсию в целом не стану никому, хотя гид Юлия смягчила наше недовольство.