Последнее пристанище Романовых

Экскурсия ⛳ начинается в городе с территории, так называемого, Святого квартала. Семья содержалась в доме, принадлежавшем инженеру Николаю Ипатьеву. Сейчас на этом месте построен Храм-на-Крови во имя всех Святых Земли Российских просиявших. Главной святыней храма является реконструкция комнаты, где произошло преступление. Каждый год всё больше паломников приезжают специально к этому месту, чтобы поклониться. Далее у вас будет время на посещение Храм-на-Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших.

Семь храмов символизируют количество членов царской семьи. Весь монастырский комплекс построен из дерева в стилистике древнерусского зодчества. Главной святыней монастыря является шахта, куда сбросили тела невинно убиенных. Сам монастырь хранит целый ряд наиболее почитаемых реликвий, связанных с династией Романовых: Крсет–мощевик с частицами мощей сорока Угодников Божиих, Икона Святого Царя Страстотерпца Николая, Икона Николая Чудотворца, принадлежавшая Царской семье.

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