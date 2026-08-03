Наш рассказ начнётся с того момента, как семью свергнутого Николая II отправили из сибирской ссылки на Урал. Под конвоем Романовых вывезли в Екатеринбург и поселили в особняке инженера Ипатьева. Здесь Романовы провели 78 дней, а затем были расстреляны в подвале дома. Мы восстановим хронологию событий последних дней царской семьи и посетим места, связанные с ними.
Описание экскурсии
- Храм на Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II (самостоятельный осмотр).
- Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина Яма). Построен на месте шахты, куда были сброшены тела членов Царской семьи и их слуг. Храмы монастыря возведены в стиле русского деревянного зодчества.
Организационные детали
- В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе.
- Для групп от 10 человек по территории монастыря проводится организованная экскурсия. Для групп менее 10 человек предполагается самостоятельный осмотр территории монастыря.
- При посещении храмов женщинам необходимо быть в головном уборе и длинной юбке (они также предоставляются на входе в храмы), мужчины должны быть в длинных брюках.
- Рекомендуемый возраст — 6+.
- К сборным группам не присоединяем организованные группы детей.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
в воскресенье в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 18 лет
|1900 ₽
|Пенсионеры
|1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 4668 туристов
Здравствуйте! Я представляю туроператора по внутреннему туризму в Екатеринбурге. Мы успешно работаем с 2006 года. Благодаря богатому опыту и любви к делу создаём качественные и интересные экскурсии и туры. Наши гости путешествуют с нами снова и снова.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отдыхали в Екатеринбурге одним днем и захотели узнать побольше об истории города и семье императора Николая. Выбор пал на экскурсию Ганина яма и Храм на Крови. Прочитала отзывы на гида
+2
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О
Экскурсия очень понравилась. Были с дочкой 11 лет, до сих пор под впечатлением от рассказа и событий. Экскурсовод очень интересный человек, много знает, рассказывает с чувством и эмоциями. Благодарим, обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям.
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Посетить Екатеринбург и не побывать на местах, связанных с трагической судьбой семьи Романовых, для меня как учителя истории было просто невозможно.
И я нисколько не пожалел, что выбрал именно эту экскурсию
И я нисколько не пожалел, что выбрал именно эту экскурсию
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Л
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось. Как пожелание во первых, чтобы при сборе группы у экскурсовода был хоть какой то опознавательный знак, например табличка. И второе, при входе в храм
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Т
Шикарная экскурсия, все было просто замечательно! Наш экскурсовод Татьяна Фёдоровна великолепный рассказчик: столько фактов, знаний, эмоций, мне очень понравилось! Поездка на автобусе тоже была очень комфортной, удобные сидения кондиционер. Время (5 часов) пролетело незаметно, эмоции и впечатления останутся со мной навсегда!
Всем рекомендую)
Всем рекомендую)
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Е
Татьяна Федоровна - супер гид! Остались в восторге, узнали о нашей истории много фактов, формат рассказа тронул до глубины души. Рекомендую экскурсию! По времени и наполнению было идеально! Всей семьей остались довольны, спасибо!
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