Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы - это уникальная возможность познакомиться с историей города и его значимыми местами.
Участники увидят дом Севастьянова, знаменитый обелиск на границе Европы и Азии, а
Участники увидят дом Севастьянова, знаменитый обелиск на границе Европы и Азии, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические места
- 🌍 Граница континентов
- ⛪ Величественные храмы
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🕊️ Духовное погружение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
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ноя
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Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и холодно, можно увидеть заснеженные пейзажи, но стоит подготовиться к низким температурам.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плотинка
- Дом Севастьянова
- Обелиск на границе континентов
- Храм на Крови
- Мужской монастырь на Ганиной Яме
Описание экскурсии
- Встретимся на Плотинке, где началось строительство города. И познакомимся с основателями Екатеринбурга — Василием Татищевым и Вильгельмом де Геннином
- Вы полюбуетесь домом Севастьянова — особняком, который выделяется среди других зданий удивительной архитектурой
- Увидите обелиск на границе континентов и окажетесь одновременно в двух частях света. Одной ногой в Европе, а другой — в Азии!
- Оцените Храм на Крови. Величественный собор построен на месте, где в ночь на 17 июля 1918 года был расстрелян Николай II и его семья
Последнее пристанище последнего императора
Вы побываете на территории мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Увидите храмы, поклонный крест, памятник семье Романовых и многое другое. И задумаетесь о безвременности и значимости человеческой жизни, о любви и преданности, о важности истории — и её уроков.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе (в зависимости от размера группы)
- Для посещения храмов женщинам необходимо надеть юбку и головной убор
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Церкви Большой Златоуст (ул. 8 Марта, 17А)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 146 туристов
Большой опыт на рынке внутреннего туризма (с 2005 года) позволяет сформировать для вас интересные и комфортные туристические маршруты по Екатеринбургу и Уралу. Мы стремимся затронуть не только экскурсионные объекты, но и памятники природы, а наши профессиональные гиды умело подчеркнут изюминку вашего путешествия, погружая вас в тему и подогревая интерес с самого начала.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ангелина
30 июн 2025
Комфортно,заботливо. Узнала много нового. Спасибо большое. Погода была не помехой!!! Эмоций еще на неделю
Ю
Юлия
22 июн 2025
Замечательная экскурсия!!!!! Очень зацепила история трагической гибели царской семьи, с Татьяной Николаевной буквально поминутно прожили трагические события ночи 16 на 17 июля 1918года, на столько увлекательно она преподносила материал. Екатеринбург прекрасен! Спасибо водителю Дмитрию за безопасное и аккуратное вождение и вежливое общение. Очень рекомендую эту экскурсию!
Е
Елена
17 июн 2025
Экскурсия очень понравилась,а гид Татьяна-профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую.
Татьяна
8 июн 2025
Экскурсия просто потрясающая. Туристам, да и просто всем, кому любопытно узнать о городе и истории Романовых рекомендую к посещению.
А
Артур
8 июн 2025
Тётя Тамара огонь
Елена
11 мая 2025
Здравствуйте! Выражаю благодарность нашему гиду Татьяне за интересную и познавательную обзорную экскурсию! В Екатеринбурге впервые, просто влюбилась в этот город) Мира и процветания!
О
Ольга
11 мая 2025
Экскурсия просто супер! Очень рекомендую всем, кому интересна история Екатеринбурга, история гибели семьи Романовых. Ганина яма пробирает до слез. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за глубокое знание материала, за доступную
К
Ксения
22 апр 2025
Прекрасная экскурсия. Очень интересно рассказывала Татьяна Николаевна. Не хотелось пропустить ни слова.
Но, есть одна проблема: не работал у экскурсовода передатчик, был разряжен. По городу ходили и прислушивались.
Просьба давать экскурсоводу запасной или хотя бы зарядное устройство.
Но, есть одна проблема: не работал у экскурсовода передатчик, был разряжен. По городу ходили и прислушивались.
Просьба давать экскурсоводу запасной или хотя бы зарядное устройство.
Л
Людмила
12 янв 2025
Экскурсия, в целом, неплохая. Только для зимнего времени совершенно неправильно организована. Мы приехали в Ганину Яму уже в темное время суток. До закрытия музея(очень КЛАССНОГО музея) оставалось 8 мин. Когда
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день.
На Ганиной Яме Вы были в 15:30, в это время светло, выезд в Екатеринбург 16:30, да, в это время
На Ганиной Яме Вы были в 15:30, в это время светло, выезд в Екатеринбург 16:30, да, в это время
О
Ольга
8 янв 2025
Добрый день! На Ганину Яму приехали вечером все уже было закрыто или еще не открыто. Я про часовенки/храмы на территории.
Е
Ефимова
8 янв 2025
Сначала скажу Екатерине спасибо, за то что буквально в последний момент она нашла для нас два места на экскурсию.
Спасибо Татьяне Николаевне за интересный и познавательный рассказ, очень много не знали.
Вся
Спасибо Татьяне Николаевне за интересный и познавательный рассказ, очень много не знали.
Вся
Анастасия
2 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Мы прогулялись в историческом сквере под лёгкий и увлекательный рассказ гида Татьяны Николаевны. Я столько раз была в нем, но некоторые детали заметила и узнала только лишь
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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