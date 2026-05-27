Иммерсивная прогулка на гольфкаре по «Шарташу» - с 3D аудиогидом
Оказаться в мире древних легенд удивительного лесопарка (в Екатеринбурге)
Наша иммерсивная лесная прогулка — для тех, кто готов замедлиться и услышать Урал.
За 1,5 часа на комфортабельном электрокаре вы неспешно проедете мимо озера Шарташ среди вековых сосен, образов уральских сказов и дач, где бродят призраки прошлого.
Через стереосистему вы будете слушать не только истории о регионе, но и шелест листвы, и пение птиц.
Описание аудиогида
Озеро Шарташ. Вы узнаете о древних кочевых племенах, которые жили на его берегах. И гигантской рептилии, которая, по слухам, до сих пор скрывается в глубинах.
Бронзовые великаны ледникового периода и герои уральских сказов. Среди вековых сосен вас встретят фигуры мамонта, пещерного льва и шерстистого носорога — словно ожившие свидетели далёкого прошлого.
Загадочный карьер. Одни видят здесь храм, другие — следы ритуалов, третьи — руку таинственных мастеров или даже пришельцев.
Старообрядческие стены, святой источник и кузница. Вы услышите о затворниках и связи этих мест с Борисом Пастернаком, первыми советскими планерами и самолётом-амфибией.
Деревянные дачи партийной элиты 1950-х.
А ещё вы услышите о золотой лихорадке, древних ритуалах и загадочных огнях. И о том, как песок строил Шарташ, а рыба — кормила Свердловск.
Организационные детали
Эта программа создана с заботой о людях с низкой мобильностью, путешественниках с маленькими детьми и всех тех, кто готов наслаждаться неспешной прогулкой на открытом электрокаре
Каждая машина рассчитана на 8 мест. За рулём буду я сама или мой коллега, если в в группе будет больше 8 чел.
В ключевых точках маршрута мы будем делать фотостопы
По запросу я встречу вас из Изоплита, Песков, Карасиков, Егоршинского подхода, моста Блюхера или «Мыса Рундук»
Стоимость аудиогида
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1800 ₽
Дети до 14 лет
1500 ₽
Пенсионеры (при предъявлении паспорта)
1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в лесопарк Шарташ, ул. Большой шарташский каменный карьер, 8
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, во вторник в 16:30, в среду в 17:30, в четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
Мой путь в экскурсионном деле начался с желания показать природу тем, кто не может исходить пешком километры троп. Так в 2023 году родился мой проект — прогулки на гольф-карах с
иммерсивным аудиогидом.
Я не просто веду гольф-кар — я создаю атмосферу. Пока вы слушаете 3D-истории о легендах Шарташа, я забочусь о вашем комфорте. Моя задача — чтобы вы расслабились и влюбились в уральскую природу.
Я покажу вам лесопарк «Шарташ» с заботой, без спешки и с душой.
Приезжайте знакомиться! Буду рада лично встретить вас у Каменных палаток или в любой другой точке парка.
