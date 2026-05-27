Наша иммерсивная лесная прогулка — для тех, кто готов замедлиться и услышать Урал. За 1,5 часа на комфортабельном электрокаре вы неспешно проедете мимо озера Шарташ среди вековых сосен, образов уральских сказов и дач, где бродят призраки прошлого. Через стереосистему вы будете слушать не только истории о регионе, но и шелест листвы, и пение птиц.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание аудиогида

Озеро Шарташ. Вы узнаете о древних кочевых племенах, которые жили на его берегах. И гигантской рептилии, которая, по слухам, до сих пор скрывается в глубинах.

Бронзовые великаны ледникового периода и герои уральских сказов. Среди вековых сосен вас встретят фигуры мамонта, пещерного льва и шерстистого носорога — словно ожившие свидетели далёкого прошлого.

Загадочный карьер. Одни видят здесь храм, другие — следы ритуалов, третьи — руку таинственных мастеров или даже пришельцев.

Старообрядческие стены, святой источник и кузница. Вы услышите о затворниках и связи этих мест с Борисом Пастернаком, первыми советскими планерами и самолётом-амфибией.

Деревянные дачи партийной элиты 1950-х.

А ещё вы услышите о золотой лихорадке, древних ритуалах и загадочных огнях. И о том, как песок строил Шарташ, а рыба — кормила Свердловск.

