Наиболее интересные достопримечательности 🏛️ города Вы узнаете, как был основан город 🏙️ в 1723 г., и какую роль в его основании сыграл император Пётр I. Почему ещё в XIX в. Екатеринбург называли столицей ⭐️ Урала? Увидите красивые 🤩 богатые купеческие особняки и услышите легенды, связанные с ними.

Экскурсовод расскажет историю 📖 Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром, именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города – советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире.

Кроме того, вы узнаете, как связаны с нашим городом такие известные личности, как писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, изобретатель радио А. С. Попов, советский режиссёр Г. В. Александров, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, первый Президент РФ Б. Н. Ельцин, музыканты группы «Чайф» В. В. Шахрин, В. С. Бегунов, «дедушка уральского рока» А. А. Пантыкин.

Удачным завершением экскурсии 🧭 может служить подъём на смотровую площадку небоскрёба «Высоцкий», где с 54 этажа (188 метров) открывается прекрасный вид на город и Уральские горы ⛰️. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.