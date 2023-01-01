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Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу

4.6
20 отзывов
Оксана
Оксана – Гид из Екатеринбурга
Прогуляемся по центру Екатеринбурга, чтобы осмотреть основные достопримечательности 🏛️ — архитектуру в стиле советского конструктивизма, купеческие особняки, храмы и памятники.

Побываем на Плотинке и в квартале светлого коммунистического будущего.

Узнаете ключевые факты занимательные легенды из прошлой и настоящей жизни города.

Маршрут нашей экскурсии 🧭 включает значимые места — улицу Бориса Ельцина, площадь Труда, площадь 1905 года, Литературный квартал и Святой квартал.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 900 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Что вы увидите

  • Исторический сквер (Плотинка)
  • Памятник основателям города
  • Музей камнерезного искусства
  • Особняк Севастьянова
  • Набережная городского пруда
  • Храм-На-Крови
  • Особняк Расторгуева-Харитонова
  • Дом Митенкова
  • Кинотеатр Колизей (первый городской театр и кинотеатр)
  • Дом Печати (памятник конструктивизма)
  • Площадь Парижской коммуны
  • Театр оперы и балета
  • Особняк Бабыкина (известного екатеринбургского архитектора)
  • Небоскреб Высоцкий
Наиболее интересные достопримечательности 🏛️ города Вы узнаете, как был основан город 🏙️ в 1723 г., и какую роль в его основании сыграл император Пётр I. Почему ещё в XIX в. Екатеринбург называли столицей ⭐️ Урала? Увидите красивые 🤩 богатые купеческие особняки и услышите легенды, связанные с ними.
Экскурсовод расскажет историю 📖 Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром, именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города – советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире.
Кроме того, вы узнаете, как связаны с нашим городом такие известные личности, как писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, изобретатель радио А. С. Попов, советский режиссёр Г. В. Александров, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, первый Президент РФ Б. Н. Ельцин, музыканты группы «Чайф» В. В. Шахрин, В. С. Бегунов, «дедушка уральского рока» А. А. Пантыкин.
Удачным завершением экскурсии 🧭 может служить подъём на смотровую площадку небоскрёба «Высоцкий», где с 54 этажа (188 метров) открывается прекрасный вид на город и Уральские горы ⛰️. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость посещения площадки — 250-300 руб
  • Посещение городского музея или театра (билеты от 100 руб. )
  • Транспорт (по желанию, можно заказать трансфер, цена зависит от адреса).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана
Оксана
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20 отзывов оставили туристы

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