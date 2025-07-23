Экскурсия в Екатеринбурге предлагает уникальную возможность посетить Тальков камень, спрятанное среди скал озеро с бирюзовой водой. Путешествие включает прогулку по историческому городу Сысерть, где жил писатель Павел Бажов, и посещение арт-пространства «Лето на заводе». Участники смогут насладиться потрясающими видами с Поклонного креста и узнать о трансформации старых заводов в современные культурные центры

Описание экскурсии

Тальков камень

Скрытое в лесу озеро с бирюзовой водой и отвесными скалами — бывший рудник, который сегодня выглядит сказочно. Тропинка к нему идёт через лес, сам путь — лёгкий, а виды — завораживающие. По пути расскажем о названии и истории этого места.

Сысерть

Небольшой уютный город с большой историей, где жил писатель Павел Бажов. Мы прогуляемся по набережной, выясним, чем славится Сысерть, и заглянем к знаменитой бронзовой ящерице — символу города и сказов Бажова.

Туристический кластер «Лето на заводе» (по выходным)

Атмосферное пространство для отдыха. Старый завод превратился в арт-пространство с кафе, маркетом, локальной едой, музыкой и душевной атмосферой. Обсудим, как такие старые заводы получают вторую жизнь.

Поклонный крест

Смотровая площадка с видом на озеро и горы. Крест стоит на высоком холме — оттуда открываются потрясающие панорамы, а дорога к нему — короткая, но живописная.

Примерный тайминг

9:00–10:00 — дорога до Тальков камня

10:00–11:30 — прогулка в парке

11:30–12:00 — дорога до Сысерти

12:00–14:00 — прогулка по Сысерти

14:00–15:30 — «Лето на заводе», обед

15:30–16:30 — Поклонный крест

16:30–17:30 — дорога до Екатеринбурга

Организационные детали