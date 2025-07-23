Мои заказы

Тальков камень, Сысерть и «Лето на заводе»

Путешествие за пределы Екатеринбурга: откройте для себя природные и культурные сокровища Сысерти и Талькова камня за один день
Экскурсия в Екатеринбурге предлагает уникальную возможность посетить Тальков камень, спрятанное среди скал озеро с бирюзовой водой.

Путешествие включает прогулку по историческому городу Сысерть, где жил писатель Павел Бажов, и посещение арт-пространства «Лето на заводе».

Участники смогут насладиться потрясающими видами с Поклонного креста и узнать о трансформации старых заводов в современные культурные центры
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по живописным тропам
  • 🏞️ Виды на озеро и горы
  • 🎨 Творческая атмосфера арт-пространства
  • 📚 История Павла Бажова
  • 🏛️ Уникальная архитектура старого завода
Что можно увидеть

  • Тальков камень
  • Сысерть
  • Лето на заводе
  • Поклонный крест

Описание экскурсии

Тальков камень

Скрытое в лесу озеро с бирюзовой водой и отвесными скалами — бывший рудник, который сегодня выглядит сказочно. Тропинка к нему идёт через лес, сам путь — лёгкий, а виды — завораживающие. По пути расскажем о названии и истории этого места.

Сысерть

Небольшой уютный город с большой историей, где жил писатель Павел Бажов. Мы прогуляемся по набережной, выясним, чем славится Сысерть, и заглянем к знаменитой бронзовой ящерице — символу города и сказов Бажова.

Туристический кластер «Лето на заводе» (по выходным)
Атмосферное пространство для отдыха. Старый завод превратился в арт-пространство с кафе, маркетом, локальной едой, музыкой и душевной атмосферой. Обсудим, как такие старые заводы получают вторую жизнь.

Поклонный крест

Смотровая площадка с видом на озеро и горы. Крест стоит на высоком холме — оттуда открываются потрясающие панорамы, а дорога к нему — короткая, но живописная.

Примерный тайминг

9:00–10:00 — дорога до Тальков камня
10:00–11:30 — прогулка в парке
11:30–12:00 — дорога до Сысерти
12:00–14:00 — прогулка по Сысерти
14:00–15:30 — «Лето на заводе», обед
15:30–16:30 — Поклонный крест
16:30–17:30 — дорога до Екатеринбурга

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Kia, Cherry, Hyundai. Детских кресел нет
  • Рекомендуемый возраст — от 10 лет
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в кластер «Лето на заводе» — 250 ₽ с чел., обед — по меню

Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 326 туристов
Я с Урала, но большую часть времени я провожу в других странах, путешествуя. В туризме с 2017 года. Работала гидом и инструктором на сплавах, организатором туров и турагентом. Сейчас — собственник
читать дальше

одной из ведущих компаний туров на Урале. Умею быстро принимать решения и решать вопросы в нестандартных ситуациях, сохраняя нервы путешественника. Считаю, что главное в путешествиях — это эмоции. Вы никогда не будете вспоминать, в каком году был построен тот или иной храм, но точно вспомните, как провожали закат на горе с кружкой чая. Наша цель — помочь людям стать свободнее и счастливее с помощью путешествий. Наши постоянные путешественники говорят, что у нас комфортная и дружелюбная атмосфера, всегда чётко продуманная и интересная программа и адекватные цены. Я и мои коллеги всем сердцем любим свою работу.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Орловская
23 июл 2025
вел экскурсию Андрей, отлично провели день в Сысерти, все очень понравилось
Светлана
Светлана
13 июл 2025
Хотела бы выразить благодарность за проведённый день!
В Свердловской области была с мамой первый раз.
Знакомство прошло великолепно благодаря замечательному гиду Андрею.
Посетили прекрасные места, познакомились с чудесным городом Сысерть.
Узнали много интересных фактов
читать дальше

во время насыщенных рассказов про Бажова, про сам город и про местную флору.
Маршрут был построен грамотно, отличный вариант для относительно активного отдыха
Отдельное спасибо за фото, которые были сделаны Андреем.
Рада, что выбрала именно эту программу и нам очень повезло с гидом.
Всё было познавательно и интересно.
Рекомендую данный маршрут и сопровождающего Андрея

Светлана
Светлана
12 июл 2025
На экскурсию ездили с Таисьей, всë очень понравилось. Интересная беседа по пути к месту, во время экскурсии она нам рассказала про жизнь П. П. Бажова и показала удивительные места! ЗдОрово, увлекательно, познавательно! Рекомендуем!
