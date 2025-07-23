Путешествие включает прогулку по историческому городу Сысерть, где жил писатель Павел Бажов, и посещение арт-пространства «Лето на заводе».
Участники смогут насладиться потрясающими видами с Поклонного креста и узнать о трансформации старых заводов в современные культурные центры
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по живописным тропам
- 🏞️ Виды на озеро и горы
- 🎨 Творческая атмосфера арт-пространства
- 📚 История Павла Бажова
- 🏛️ Уникальная архитектура старого завода
Что можно увидеть
- Тальков камень
- Сысерть
- Лето на заводе
- Поклонный крест
Описание экскурсии
Тальков камень
Скрытое в лесу озеро с бирюзовой водой и отвесными скалами — бывший рудник, который сегодня выглядит сказочно. Тропинка к нему идёт через лес, сам путь — лёгкий, а виды — завораживающие. По пути расскажем о названии и истории этого места.
Сысерть
Небольшой уютный город с большой историей, где жил писатель Павел Бажов. Мы прогуляемся по набережной, выясним, чем славится Сысерть, и заглянем к знаменитой бронзовой ящерице — символу города и сказов Бажова.
Туристический кластер «Лето на заводе» (по выходным)
Атмосферное пространство для отдыха. Старый завод превратился в арт-пространство с кафе, маркетом, локальной едой, музыкой и душевной атмосферой. Обсудим, как такие старые заводы получают вторую жизнь.
Поклонный крест
Смотровая площадка с видом на озеро и горы. Крест стоит на высоком холме — оттуда открываются потрясающие панорамы, а дорога к нему — короткая, но живописная.
Примерный тайминг
9:00–10:00 — дорога до Тальков камня
10:00–11:30 — прогулка в парке
11:30–12:00 — дорога до Сысерти
12:00–14:00 — прогулка по Сысерти
14:00–15:30 — «Лето на заводе», обед
15:30–16:30 — Поклонный крест
16:30–17:30 — дорога до Екатеринбурга
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Kia, Cherry, Hyundai. Детских кресел нет
- Рекомендуемый возраст — от 10 лет
- Отдельно оплачиваются входные билеты в кластер «Лето на заводе» — 250 ₽ с чел., обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В Свердловской области была с мамой первый раз.
Знакомство прошло великолепно благодаря замечательному гиду Андрею.
Посетили прекрасные места, познакомились с чудесным городом Сысерть.
Узнали много интересных фактов