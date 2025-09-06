Индивидуальная
до 3 чел.
Шабровский карьер: история и минералы
Погрузитесь в историю тальковых месторождений, исследуйте заброшенные карьеры и найдите уникальные минералы. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: По Вашему выбору
6 сен в 14:00
7 сен в 15:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В старинное уральское село Мариинск
Путешествие в Мариинск откроет тайны уральской металлургии и позволит насладиться природой Угольной горы
Начало: У вашего отеля
4 сен в 09:00
8 сен в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Загадки подземелья: прогулка по станциям метро в Екатеринбурге
От петровских заводов - к космическим ракетам и современным технологиям
Начало: На площаи 1905 года
Завтра в 20:30
3 сен в 20:30
2000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Пожарная часть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Пожарная часть" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Пожарная часть», 7 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь