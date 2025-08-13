Это база, которую необходимо услышать любому гостю города, чтобы понять, что такое Екатеринбург, в чем его фишка и почему это город с душой.
А если вы житель Екатеринбурга, то вам будет приятно узнать что-то новое и освежить свои чувства к любимому городу.
А если вы житель Екатеринбурга, то вам будет приятно узнать что-то новое и освежить свои чувства к любимому городу.
Описание аудиогидаПлотинка — это самое сердце города. С нее началась история города-крепости, который со временем превратился современный мегаполис. Прогулка пройдет в неспешном формате и будет не длинной (около 1,5 км). Нас ждут остановки на легкие интерактивы, чтобы еще лучше погрузиться в атмосферу старого Екатеринбурга. Каждый гость получает свой комплект наушников и попадает в интерактивный аудиоспектакль по историческому центру Екатеринбурга. По пути гостей будут ждать интерактивы и неожиданные сюрпризы.
Мы проводим групповые прогулки несколько раз в неделю. Расписание составляется на месяц вперед.
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный комплект наушников
- Стильный плащ от непогоды и серой действительности
- Небольшие подарочки по пути в конце
- Стакан горячего уральского чая на финише
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Екатеринбург, ул. Горького 4
Завершение: Г. Екатеринбург, ул. Ленина 35, дом Н.И. Севастьянова
Когда и сколько длится?
Когда: Мы проводим групповые прогулки несколько раз в неделю. Расписание составляется на месяц вперед.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
13 авг 2025
Интересно. Увлекательно. Главный показатель, что ребенок 8 лет сказал, что снова хочет на эту экскурсию, а подросток слушал внимательно и оценил креативность.
Н
Наталия
6 авг 2025
А
Антон
5 июл 2025
Необычный интерактив, очень всё понравилось! Спасибо за погружение в историю🫰
Е
Евгения
20 июн 2025
Добрый день. С опозданием напишу. Плюсы: 1. интересный; 2. интерактив - сообщения по чату - просто супер идея (информативно и весело); 3. очень хорошая девушка ведущий; 4. эпизод про разрушение
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 13:00
6 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 17:00
6 дек в 09:00
8900 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург: завод среди городов
Прогулка по центру Екатеринбурга с посещением знаковых мест. Узнайте, как город стал промышленным гигантом и раскройте его тайны
Начало: В центре города
Завтра в 12:30
7 дек в 11:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.