Крокодиловая ферма – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Крокодиловая ферма» в Екатеринбурге, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
На машине
На квадроциклах
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
Погрузитесь в мир сказок: кормите оленей с рук и отправляйтесь на Азов-гору, где оживают персонажи Бажова. Уникальная возможность для всей семьи
Начало: У Цирка
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Кроличья экоферма недалеко от Екатеринбурга
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кроличья экоферма недалеко от Екатеринбурга
Заглянуть в гости к милым и пушистым жителям Урала
Начало: В 3 км от посёлка Двуреченск
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: В центре города
5 сен в 09:00
12 сен в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.

