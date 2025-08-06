Вас ждет увлекательное путешествие в Полевской, старше Екатеринбурга, где оживают сказы Бажова. Исследуйте уютные улочки, поднимитесь на гору Думную и насладитесь панорамными видами. По желанию, посетите местный музей, чтобы увидеть картины Хозяйки Медной горы и настоящий малахит. Завершите день пикником с горячим чаем и пиццей на вершине Урала, слушая легенды о добыче малахита
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды с горы Думной
- 🏛 Посещение музея
- 🗺 Уютные улочки Полевского
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🍕 Пикник на вершине Урала
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Гора Думная
- Улицы Полевского
- Музей города
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Гора Думная, с которой открываются прекрасные виды на Полевской
- Уютные улочки Полевского. Мы изучим места, которые вдохновили Бажова
- Музей города (по желанию). Вы рассмотрите картины с изображением Хозяйки Медной горы и настоящий малахит. А также узнаете, какие тайны хранят уральские рудники
- Подъём на гору, с которой мы разглядим формы Уральского хребта
Мы проедем верховье основной реки Среднего Урала — Чусовой. По дороге вы увидите старинные посёлки и познакомитесь с их историей.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Dongfeng
- Дорога от Екатеринбурга до Полевского — 1 час
- В стоимость экскурсии входит обед (пицца и чай)
- Дополнительно оплачивается билет в музей по желанию — 200–300 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Мария — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 30 туристов
Житель Екатеринбурга, очень люблю свой город и весь Урал. Образование высшее, краевед. Углублённо изучала историю развития Уральских гор, Свердловской области, Пермского края. Успешно прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Гид — экскурсовод». Работала экскурсоводом на Международной выставке — форум Россия (ВДНХ) в 2024 году.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
6 авг 2025
Прекрасная экскурсия!
Дата посещения: 5 августа 2025
Елизавета
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте. Это была не лекция, а живой разговор. Мы посетили музей города Полевского, он небольшой,
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Увлекательное путешествие в Уральские горы, увидели Бажовские места, очень красивая природа. Подойдёт тем, кто хочет посмотреть природу Свердловской области
Н
Наталья
25 июл 2025
Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале, местные легенды. Посетили место, где юный Бажов слушал сказы дедушки Слышко. На горе Азов нас угостили вкусным чаем и пиццей собственной выпечки.
