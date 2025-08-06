Мои заказы

Город Полевской из Екатеринбурга: в царство Хозяйки Медной горы

Погрузитесь в атмосферу древнего Полевского, исследуйте места, вдохновившие Бажова, и насладитесь пикником на вершине Урала
Вас ждет увлекательное путешествие в Полевской, старше Екатеринбурга, где оживают сказы Бажова. Исследуйте уютные улочки, поднимитесь на гору Думную и насладитесь панорамными видами. По желанию, посетите местный музей, чтобы увидеть картины Хозяйки Медной горы и настоящий малахит. Завершите день пикником с горячим чаем и пиццей на вершине Урала, слушая легенды о добыче малахита
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды с горы Думной
  • 🏛 Посещение музея
  • 🗺 Уютные улочки Полевского
  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
  • 🍕 Пикник на вершине Урала
Город Полевской из Екатеринбурга: в царство Хозяйки Медной горы© Мария
Город Полевской из Екатеринбурга: в царство Хозяйки Медной горы© Мария
Город Полевской из Екатеринбурга: в царство Хозяйки Медной горы© Мария
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Гора Думная
  • Улицы Полевского
  • Музей города

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Гора Думная, с которой открываются прекрасные виды на Полевской
  • Уютные улочки Полевского. Мы изучим места, которые вдохновили Бажова
  • Музей города (по желанию). Вы рассмотрите картины с изображением Хозяйки Медной горы и настоящий малахит. А также узнаете, какие тайны хранят уральские рудники
  • Подъём на гору, с которой мы разглядим формы Уральского хребта

Мы проедем верховье основной реки Среднего Урала — Чусовой. По дороге вы увидите старинные посёлки и познакомитесь с их историей.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Dongfeng
  • Дорога от Екатеринбурга до Полевского — 1 час
  • В стоимость экскурсии входит обед (пицца и чай)
  • Дополнительно оплачивается билет в музей по желанию — 200–300 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 30 туристов
Житель Екатеринбурга, очень люблю свой город и весь Урал. Образование высшее, краевед. Углублённо изучала историю развития Уральских гор, Свердловской области, Пермского края. Успешно прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Гид — экскурсовод». Работала экскурсоводом на Международной выставке — форум Россия (ВДНХ) в 2024 году.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Алексей
6 авг 2025
Прекрасная экскурсия!
Дата посещения: 5 августа 2025
Елизавета
Елизавета
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте. Это была не лекция, а живой разговор. Мы посетили музей города Полевского, он небольшой,
читать дальше

но очень любопытный. Мы пообедали на горе Думной вкусной пиццей, которую Николай сам испек для нас. А с горы Азов полюбовались прекрасными видами на Полевской и окрестности. Хозяйка Медной горы встретила нас морозной и солнечной погодой. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем. В ней есть и истрия, и бажовские места, и прекрасная природа Урала

Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте.Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте.Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте.Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте.Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте.Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте.Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте.Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте.
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Увлекательное путешествие в Уральские горы, увидели Бажовские места, очень красивая природа. Подойдёт тем, кто хочет посмотреть природу Свердловской области
Увлекательное путешествие в Уральские горы, увидели Бажовские места, очень красивая природа. Подойдёт тем, кто хочет посмотретьУвлекательное путешествие в Уральские горы, увидели Бажовские места, очень красивая природа. Подойдёт тем, кто хочет посмотретьУвлекательное путешествие в Уральские горы, увидели Бажовские места, очень красивая природа. Подойдёт тем, кто хочет посмотреть
Н
Наталья
25 июл 2025
Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале, местные легенды. Посетили место, где юный Бажов слушал сказы дедушки Слышко. На горе Азов нас угостили вкусным чаем и пиццей собственной выпечки.
Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,Экскурсия интересная и насыщенная. Мария рассказала об истории Екатеринбурга и близлежащих городов, о производствах на Урале,

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Джиппинг
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к горе Сугомак! Откройте для себя красоту уральских пейзажей и исследуйте мраморную пещеру
Начало: По договорености
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
На машине
На квадроциклах
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
Погрузитесь в мир сказок: кормите оленей с рук и отправляйтесь на Азов-гору, где оживают персонажи Бажова. Уникальная возможность для всей семьи
Начало: У Цирка
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
На машине
6 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Прогулка по старинным кварталам Екатеринбурга, посещение дома-музея Бажова и живописного озера Тальков Камень. Узнайте больше о писателе и его творчестве
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
11 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге