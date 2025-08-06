читать дальше но очень любопытный. Мы пообедали на горе Думной вкусной пиццей, которую Николай сам испек для нас. А с горы Азов полюбовались прекрасными видами на Полевской и окрестности. Хозяйка Медной горы встретила нас морозной и солнечной погодой. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем. В ней есть и истрия, и бажовские места, и прекрасная природа Урала

Экскурсия очень понравилась. Гид Мария и водитель-гид Николай интересно и подробно рассказывали об объектах на маршруте. Это была не лекция, а живой разговор. Мы посетили музей города Полевского, он небольшой,