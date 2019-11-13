2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по тайным горным тропам, отыскать клад и погрузиться в мир легенд о Бажовских местах

Артём
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Артём – ваш гид
Вас ждёт встреча с двуглавой горой из Бажовских сказов, которые вы слушали в детстве.

Здесь вы полюбуетесь видом на город Полевской, отведаете чая из местных трав и посетите излюбленные места Хозяйки Медной горы.

По пути из Екатеринбурга я расскажу десятки легенд об Уральском крае.

Приготовьтесь к путешествию не только по реальному, но и по вымышленному миру!
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала

Что вас ожидает

История Уральского края
По пути к Азов-горе вы глубже погрузитесь в прошлое Урала 18 века и узнаете, как здесь обосновались русские. Мы проедем поселок «Горный щит», пересечем границу Европы и Азии и полюбуемся рекой Чусовой, подробно обсуждая каждую локацию. На берегу Чусовой заглянем в Никольский храм по вашему желанию. И через город Полевской, где цапли на крыше Северского Трубного завода и часовня целиком из металла, доберёмся до главной цели путешествия – Азов-горы.

Азов-гора: обойти, взойти и исследовать
Забраться на вершину и прогуляться по ней — это слишком просто. Мы же обойдем гору тайными тропами. Вы узнаете, что в услышанных легендах правда, а что вымысел. Подниметесь на вершину Азова, чтобы насладиться открывающимся видом на Уральский Хребет и на старинный город Полевской. Там, на вершине Думной горы, дедушка Слышко рассказывал свои побывальщины 11-летнему Паше Бажову.

Бажовские сказы и уральская мифология
Кто такая «Чудь Белоглазая» и где она живет? Где тот клад, что сторожит девка-Азовка? Я познакомлю вас с легендами и мифами Уральского края, которые делают это место самобытным и мистическим. Расскажу любопытные факты из биографии Бажова и разберу несколько его сказов. Объясню, как связаны повести Бажова и уральская мифология.

Дополнительно можно посетить Краеведческий музей по вашему желанию.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля.
  • Билет в Краеведческий музей не включён в стоимость (150 руб/чел.)
  • Обеда и обязательных дополнительных расходов нет.
  • Одевайтесь по погоде. В сухой сезон для маршрута подойдут кеды, для мокрого — непромокаемая обувь.
  • Если вы хотите выпить чай на вершине горы — напишите слово «ЧАЙ» при заказе экскурсии.
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала
Мифы Азов-горы и Урала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т.к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2019
Прекрасная экскурсия. Артему удалось заинтересовать всех участников, даже самых маленьких (9 лет) и притязательных (16 лет). Артем логично и красочно излагает материал, проводя параллель с современными реалиями. Рекомендуем. Экскурсия прекрасно подходит для посещения родителей с детьми от 7-8 лет. Единственная рекомендация это предусмотреть обед в течение дня.
29 августа 2019
Отчичная экскурсия, замечательный гид! Артём обладает не только профессиональными качествами гида, но и отличным чувством юмора, так что экскурсия прошла весело и интересно.

Артём проводит ещё 4 экскурсии

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