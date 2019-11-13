2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Уральского края

По пути к Азов-горе вы глубже погрузитесь в прошлое Урала 18 века и узнаете, как здесь обосновались русские. Мы проедем поселок «Горный щит», пересечем границу Европы и Азии и полюбуемся рекой Чусовой, подробно обсуждая каждую локацию. На берегу Чусовой заглянем в Никольский храм по вашему желанию. И через город Полевской, где цапли на крыше Северского Трубного завода и часовня целиком из металла, доберёмся до главной цели путешествия – Азов-горы.

Азов-гора: обойти, взойти и исследовать

Забраться на вершину и прогуляться по ней — это слишком просто. Мы же обойдем гору тайными тропами. Вы узнаете, что в услышанных легендах правда, а что вымысел. Подниметесь на вершину Азова, чтобы насладиться открывающимся видом на Уральский Хребет и на старинный город Полевской. Там, на вершине Думной горы, дедушка Слышко рассказывал свои побывальщины 11-летнему Паше Бажову.

Бажовские сказы и уральская мифология

Кто такая «Чудь Белоглазая» и где она живет? Где тот клад, что сторожит девка-Азовка? Я познакомлю вас с легендами и мифами Уральского края, которые делают это место самобытным и мистическим. Расскажу любопытные факты из биографии Бажова и разберу несколько его сказов. Объясню, как связаны повести Бажова и уральская мифология.

Дополнительно можно посетить Краеведческий музей по вашему желанию.