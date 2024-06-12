Рейнстик, дождевая флейта, трубка, дерево или посох дождя — всё это названия ритуального предмета, который с древности использовали в разных частях света. И пусть сейчас с его помощью уже не влияют на погоду — посох служит инструментом для медитации, оберегом для жилища и денежным талисманом. Вот такую чудесную вещь в этническом стиле вы сделаете на нашем мастер-классе.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Посох дождя — необычный инструмент из природных материалов, способствующий расслаблению. Его можно использовать в качестве защиты помещения от негатива — гармонизирующие звуки благотворно воздействуют на пространство. А ещё посох можно использовать для привлечения богатства — китайцы в это верят, и мы тоже. Всегда берём его с собой на ярмарки.

На мастер-классе вы услышите историю возникновения этого предмета. Познакомитесь с природными материалами, с которыми будете работать. Узнаете, как достичь нужного звучания, как украсить посох. И создадите собственный инструмент.

Организационные детали