Рейнстик, дождевая флейта, трубка, дерево или посох дождя — всё это названия ритуального предмета, который с древности использовали в разных частях света.
И пусть сейчас с его помощью уже не влияют на погоду — посох служит инструментом для медитации, оберегом для жилища и денежным талисманом. Вот такую чудесную вещь в этническом стиле вы сделаете на нашем мастер-классе.
И пусть сейчас с его помощью уже не влияют на погоду — посох служит инструментом для медитации, оберегом для жилища и денежным талисманом. Вот такую чудесную вещь в этническом стиле вы сделаете на нашем мастер-классе.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Посох дождя — необычный инструмент из природных материалов, способствующий расслаблению. Его можно использовать в качестве защиты помещения от негатива — гармонизирующие звуки благотворно воздействуют на пространство. А ещё посох можно использовать для привлечения богатства — китайцы в это верят, и мы тоже. Всегда берём его с собой на ярмарки.
На мастер-классе вы услышите историю возникновения этого предмета. Познакомитесь с природными материалами, с которыми будете работать. Узнаете, как достичь нужного звучания, как украсить посох. И создадите собственный инструмент.
Организационные детали
- Участвовать могут взрослые и дети с 6 лет
- Все материалы включены в стоимость, инструменты предоставляются
- Мастер-класс для вас проведу я
в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чкаловская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Мы единственная в городе экомастерская, где проходят необычные авторские мастер-классы для взрослых и детей. Работаем с октября 2022 года, и нам есть что показать, рассказать и чему научить. При мастерской есть сувенирная лавка, где продаются изделия, изготовленные руками уральских мастеров из натуральных материалов.Задать вопрос
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