Набережная Исети сегодня от улицы Малышева до улицы Куйбышева — новая точка притяжения в Екатеринбурге. Это место, куда со всего города приезжают люди, чтобы устроить фотосессию или просто погулять.
Строительство набережной стало одним из самых дорогих проектов по благоустройству города. А ведь еще недавно тут были покосившиеся домишки и заросли.
Что вас ждет
- знакомство с историей города,
- местные легенды,
- главные памятники,
- прогулка по трем мостам,
- захватывающие панорамы!
Важно знать
В жаркую погоду следует позаботиться о воде и головном уборе, в пасмурную — о зонте или дождевике. Зимой — одеваться очень тепло.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: