Прогуляться по набережной в сердце Екатеринбурга, послушать легенды этих мест, увидеть необычные...

5
1 отзыв
Прогуляться по набережной в сердце Екатеринбурга, послушать легенды этих мест, увидеть необычные памятники и насладится живописными видами.
Между двух мостов
Между двух мостов
Между двух мостов

Что вы увидите 🤩

  • «здание-ананас»
  • «косой» дом
  • памятник клавиатуре
  • первый памятник The Beatles
  • объекты современного искусства
  • воздушный купол цирка.
Набережная Исети сегодня от улицы Малышева до улицы Куйбышева — новая точка притяжения в Екатеринбурге. Это место, куда со всего города приезжают люди, чтобы устроить фотосессию или просто погулять.
Строительство набережной стало одним из самых дорогих проектов по благоустройству города. А ведь еще недавно тут были покосившиеся домишки и заросли.
Что вас ждет
  • знакомство с историей города,
  • местные легенды,
  • главные памятники,
  • прогулка по трем мостам,
  • захватывающие панорамы!
Важно знать
В жаркую погоду следует позаботиться о воде и головном уборе, в пасмурную — о зонте или дождевике. Зимой — одеваться очень тепло.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
1 000 ₽
Школьный 7 - 16 лет
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Горького, 26
Завершение: Куйбышева, 61
Когда и сколько длится?
Когда: будни - 19.00, выходные - 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

будни - 19.00, выходные - 12.00

Марина К.
Марина К.
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