Набережная Исети сегодня от улицы Малышева до улицы Куйбышева — новая точка притяжения в Екатеринбурге. Это место, куда со всего города приезжают люди, чтобы устроить фотосессию или просто погулять.

Строительство набережной стало одним из самых дорогих проектов по благоустройству города. А ведь еще недавно тут были покосившиеся домишки и заросли.

Что вас ждет

знакомство с историей города,

местные легенды,

главные памятники,

прогулка по трем мостам,

захватывающие панорамы!

Важно знать

В жаркую погоду следует позаботиться о воде и головном уборе, в пасмурную — о зонте или дождевике. Зимой — одеваться очень тепло.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: