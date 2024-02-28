Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
Приехав в Екатеринбург, гости часто спрашивают: а где же Уральские горы? Самая высокая вершина в окрестностях находится на расстоянии 70 км от города. Это Шунут — гора, названная в честь неукротимого огненного существа. Подняться на неё пешком сможет не каждый — хозяин горы не пустит. Предлагаем отличный вариант — подготовленный внедорожник, водитель которого с горой на ты.
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Описание
Что вас ожидает
У подножия горы
Начнётся наше путешествие у Демидовской плотины. Расположенная недалеко от старинного старообрядческого села Краснояр, это одна из немногих в России плотин из вековой лиственницы. На этом месте когда-то стоял железоделательный завод и сутками трудились углежоги, добывая древесный уголь для уральской металлургии. Вот лишь некоторые из историй, которые вы услышите:
- Судьба Марии Денисовны Демидовой — первой в истории Урала женщины-заводчицы
- Устройство старинной заводской плотины
- Жизнь скрытных старообрядцев и девушки Платониды
- Местные легенды, предания и ритуалы
На вершине
Поднявшись на Шунут, главную вершину Коноваловского увала, мы увидим настоящий суровый Урал: гряда гор и бескрайняя тайга. С вершины хорошо просматривается Азов-гора (589 м). А вокруг — невероятные природные достопримечательности:
- Гора Старик-камень — напоминает профиль мужчины. Почему её так назвали, вы также узнаете во время поездки.
- Святой источник Платониды — бьёт из-под земли недалеко от реки Ик, вода в которой сохраняет одинаковую температуру и зимой, и летом.
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленных внедорожниках: «Макар», «Егерь», «ГАЗ-66» и «Ниссан Террано-2» в зависимости от количества туристов. Вместимость от 5 до 10 гостей.
- Дополнительно оплачивается трансфер до с. Мариинск (20 минут от Ревды). Путешествие начинается от Мариинска и Краснояра. Или вы можете доехать самостоятельно на личном автомобиле до начала маршрута.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и снова отправляться в путь. Эти ощущения бесценны. Наш край суров, но благодарен. Если вы полюбите его, Урал ответит вам взаимностью. Так мы с ним и живём — уже 25 лет в туризме.
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