Приехав в Екатеринбург, гости часто спрашивают: а где же Уральские горы? Самая высокая вершина в окрестностях находится на расстоянии 70 км от города. Это Шунут — гора, названная в честь неукротимого огненного существа. Подняться на неё пешком сможет не каждый — хозяин горы не пустит. Предлагаем отличный вариант — подготовленный внедорожник, водитель которого с горой на ты.

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за 1-5 человек или 5000 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

У подножия горы

Начнётся наше путешествие у Демидовской плотины. Расположенная недалеко от старинного старообрядческого села Краснояр, это одна из немногих в России плотин из вековой лиственницы. На этом месте когда-то стоял железоделательный завод и сутками трудились углежоги, добывая древесный уголь для уральской металлургии. Вот лишь некоторые из историй, которые вы услышите:

Судьба Марии Денисовны Демидовой — первой в истории Урала женщины-заводчицы

Устройство старинной заводской плотины

Жизнь скрытных старообрядцев и девушки Платониды

Местные легенды, предания и ритуалы

На вершине

Поднявшись на Шунут, главную вершину Коноваловского увала, мы увидим настоящий суровый Урал: гряда гор и бескрайняя тайга. С вершины хорошо просматривается Азов-гора (589 м). А вокруг — невероятные природные достопримечательности:

Гора Старик-камень — напоминает профиль мужчины. Почему её так назвали, вы также узнаете во время поездки.

Святой источник Платониды — бьёт из-под земли недалеко от реки Ик, вода в которой сохраняет одинаковую температуру и зимой, и летом.

Организационные детали