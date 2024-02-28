На гору Шунут - на внедорожнике
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику

Приехав в Екатеринбург, гости часто спрашивают: а где же Уральские горы? Самая высокая вершина в окрестностях находится на расстоянии 70 км от города. Это Шунут — гора, названная в честь неукротимого огненного существа. Подняться на неё пешком сможет не каждый — хозяин горы не пустит. Предлагаем отличный вариант — подготовленный внедорожник, водитель которого с горой на ты.
На гору Шунут - на внедорожнике
На гору Шунут - на внедорожнике
На гору Шунут - на внедорожнике
Ближайшие даты:
28
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даты

Описание

Что вас ожидает

У подножия горы

Начнётся наше путешествие у Демидовской плотины. Расположенная недалеко от старинного старообрядческого села Краснояр, это одна из немногих в России плотин из вековой лиственницы. На этом месте когда-то стоял железоделательный завод и сутками трудились углежоги, добывая древесный уголь для уральской металлургии. Вот лишь некоторые из историй, которые вы услышите:

  • Судьба Марии Денисовны Демидовой — первой в истории Урала женщины-заводчицы
  • Устройство старинной заводской плотины
  • Жизнь скрытных старообрядцев и девушки Платониды
  • Местные легенды, предания и ритуалы

На вершине

Поднявшись на Шунут, главную вершину Коноваловского увала, мы увидим настоящий суровый Урал: гряда гор и бескрайняя тайга. С вершины хорошо просматривается Азов-гора (589 м). А вокруг — невероятные природные достопримечательности:

  • Гора Старик-камень — напоминает профиль мужчины. Почему её так назвали, вы также узнаете во время поездки.
  • Святой источник Платониды — бьёт из-под земли недалеко от реки Ик, вода в которой сохраняет одинаковую температуру и зимой, и летом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленных внедорожниках: «Макар», «Егерь», «ГАЗ-66» и «Ниссан Террано-2» в зависимости от количества туристов. Вместимость от 5 до 10 гостей.
  • Дополнительно оплачивается трансфер до с. Мариинск (20 минут от Ревды). Путешествие начинается от Мариинска и Краснояра. Или вы можете доехать самостоятельно на личном автомобиле до начала маршрута.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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