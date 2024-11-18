Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: 300 лет истории и современности

Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Трёхчасовая пешеходная прогулка неспешным шагом по основным достопримечательностям столицы Урала.

Я расскажу об основных вехах истории Екатеринбурга, об архитектурных стилях, которыми богат наш город, и о современной жизни города.

Гости увидят старейшие постройки города, плотину на реке Исеть – историческое сердце Екатеринбурга, современный квартал Екатеринбург-Сити и контрастирующие с ним старинные купеческие дома, литературный квартал, Храм на Крови и множество иных достопримечательностей.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: 300 лет истории и современности
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: 300 лет истории и современности
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: 300 лет истории и современности
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Пешеходная прогулка по Екатеринбургу

Приглашаем вас на увлекательную трёхчасовую пешеходную прогулку по основным достопримечательностям столицы Урала. Это не просто экскурсия, а возможность погрузиться в атмосферу города, узнать его историю и увидеть его красоту.

Исторические вехи и архитектурные стили

Во время прогулки я расскажу о ключевых моментах в истории Екатеринбурга, а также о разнообразии архитектурных стилей, которые можно встретить на улицах города. Вы сможете оценить, как менялся облик Екатеринбурга на протяжении веков.

Старейшие постройки и современные кварталы

Гости нашей экскурсии увидят:

  • Старейшие постройки города, которые хранят в себе дух прошлого;
  • Плотину на реке Исеть – историческое сердце Екатеринбурга;
  • Современный квартал Екатеринбург-Сити, который контрастирует с исторической архитектурой;
  • Старинные купеческие дома, рассказывающие о торговом прошлом города;
  • Литературный квартал, вдохновляющий на творчество;
  • Храм на Крови, символизирующий духовное возрождение города;
  • Множество других интересных достопримечательностей.

Современная жизнь города

Кроме того, вы сможете узнать о современной жизни Екатеринбурга, о том, как город развивается и какие события в нём происходят. Это отличная возможность увидеть, как историческое наследие сочетается с современными тенденциями.

Присоединяйтесь к нашей прогулке и откройте для себя Екатеринбург с новой стороны!

Провожу в октябре и ноябре по понедельникам и четвергам

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь 1905 года
  • Здания бывшей канцелярии Уральских горных заводов и Уральского горного училища
  • Набережная городского пруда
  • Плотинка на реке Исеть
  • Площадь Труда
  • Литературный квартал
  • Храм-на-Крови
  • Усадьба Расторгуева-Харитонова
  • Вознесенская церковь
  • Улица Карла Либкнехта
  • Здание первого городского театра
  • Улица Пушкина
  • Небоскрёб Высоцкий
  • Храм Большой Златоуст
  • Улица Вайнера
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Личные расходы
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину
Завершение: Ул. Вайнера, возле ТЦ Пассаж
Когда и сколько длится?
Когда: Провожу в октябре и ноябре по понедельникам и четвергам
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Рекомендую надеть удобную обувь - хоть экскурсия и будет продолжаться неспешным шагом
  • Но всё же ходить предстоит достаточно долго
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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