Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге

Провёл экскурсии для 6192 туристов

читать дальше по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.

С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии как