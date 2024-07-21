Вы посетите месторождение настоящего полудрагоценного минерала — граната. Окунётесь в историю обработки, раскроете его особенности, узнаете тайны и легенды. А также сможете самостоятельно найти образцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Гранат в переводе с латинского означает «зернистый». Такое название он получил благодаря сходству со спелыми зёрнами одноимённого фрукта: кристаллы граната имеют округлую форму и схожий цвет. На экскурсии я познакомлю вас с этим минералом поближе.
- Мы проедем по Екатеринбургской кольцевой автодороге и поговорим о её роли в дальнейшем развитии города
- Обсудим различия между природой восточного и западного склонов Уральских гор
- Посетим Палкинские каменные палатки
- Пройдём несколько ручьёв, в которых в позапрошлом веке намывали золото
- Прогуляемся по живописному уральскому лесу
- Поговорим об истории формирования и развития Урала. Вы поймёте, почему именно наш край так богат минералами, услышите легенды об уральском Робин Гуде и посёлке Палкино, основанном им
- И главное: мы своими руками отыщем сокровища — кристаллы граната
Вы узнаете:
- Какие мифы и легенды связаны с таинственным камнем — гранатом
- Почему территорию Московского тракта в районе границы Европа-Азия называют «воротами в Сибирь»
- Как обживали эти места за все периоды их существования
- Как последнее оледенение сформировало предпосылки для освоения и активного развития территорий Среднего Урала
Организационные детали
- Экскурсия проводится в летнее время
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Renault, Hyundai или Nissan включён в стоимость
- Можете взять с собой детей от 8 лет
- Обратите внимание: часть маршрута мы пройдём пешком (пару километров)
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По Вашему выбору в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 6192 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии какЗадать вопрос
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