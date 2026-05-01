С одной стороны — это обзорная экскурсия, дающая полное представление об Екатеринбурге. А с другой — оригинальный способ сравнить реальные объекты с изображениями на денежной купюре.
По пути к ним мы поговорим о строительстве этих зданий и людях, принимавших участие в создании образа города. А также об уральской природе, истории нашего края и самых важных её вехах.
Описание экскурсии
- Дом чиновника Севостьянова — одна из визитных карточек Екатеринбурга
- «Екатеринбург-сити» с самой высокой на сегодняшний день в Екатеринбурге башней Исеть и другие высотные здания города
- Городок чекистов, Дом связи и другие здания 20-30-х годов, построенные в стиле конструктивизма
- Олимпийская набережная у спортивного комплекса «Динамо»
- Стелла на границе Европы и Азии
Организационные детали
Перемещаемся на автомобиле Toyota RAV4 с выходом из машины и небольшими прогулками, чтобы полюбоваться видами и сделать фото.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. Всю жизнь живу в Екатеринбурге и всегда в курсе его главных событий. Отношусь к любимому городу как к доброму другу. С радостью познакомлю его с вами!
