Когда мы изучили территорию Верх-Исетского гранитного массива, удивлению не было предела и нет до сих пор.
Здесь мы с вами увидим Исетский Сфинкс, Золотые прииски, Родину Индейцев, Древний Мегалитический комплекс, Дольмены, Соловецкие острова, Пирамиды, Произведения ландшафтного искусства, Истоки Евразии, Уральский Стоун Хэндж, Мачу Пикчу, Анкор Ват, Остров Пасхи!
Здесь мы с вами увидим Исетский Сфинкс, Золотые прииски, Родину Индейцев, Древний Мегалитический комплекс, Дольмены, Соловецкие острова, Пирамиды, Произведения ландшафтного искусства, Истоки Евразии, Уральский Стоун Хэндж, Мачу Пикчу, Анкор Ват, Остров Пасхи!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Уникальное путешествие по удивительным местам
Представьте себе возможность увидеть за один день такие легендарные места, как Уральский Стоун Хэндж, Мачу Пикчу, Анкор Ват, Остров Пасхи и многие другие. Это не просто мечта, а реальность, которая открывается перед вами в Верх-Исетском гранитном массиве!
Что вас ждет?
Во время нашего путешествия вы сможете увидеть:
- Исетский Сфинкс
- Золотые прииски
- Родину Индейцев
- Древний Мегалитический комплекс
- Дольмены
- Соловецкие острова
- Пирамиды
- Произведения ландшафтного искусства
- Истоки Евразии
Погружение в историю и культуру
Каждое из этих мест хранит в себе уникальные истории и культурные традиции. Вы сможете насладиться красотой природы и погрузиться в атмосферу древности, открывая для себя тайны, которые хранят эти удивительные памятники.
Заключение
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого путешествия! Уникальные ландшафты и исторические памятники ждут вас, чтобы подарить новые впечатления и эмоции. Исследуйте, открывайте и вдохновляйтесь!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Транспорт
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Свердловская область, посёлок Исеть, улица Мира 5
Завершение: Свердловская область, посёлок Исеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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