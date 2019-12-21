12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дорога к парку и погружение в тему

Путь к природному парку тоже будет непосредственной частью экскурсии. Любоваться уральскими пейзажами вы сможете уже по дороге, а я тем временем буду рассказывать вам об этих живописных окрестностях. Вы пересечёте границу Европы и Азии, встретите четыре завода именитых купцов Демидовых и узнаете главное про местную «знаменитость» — реку Чусовую, которая неоднократно была действующим лицом в фильмах Свердловской киностудии. Вы услышите историю Нижесергинского района, где и находятся «Оленьи ручьи», а также разберётесь, чем отличаются природный парк, заказник и заповедник.

Чудеса леса

Однажды я прожил в парке целую неделю, а потому отлично знаю, как он устроен, и смогу поделиться с вами его секретами и красотой, рассказать об обитателях леса, познакомить с растительным миром и открытиями археологов, работавших в местной пещере. Вы узнаете о первых людях, живших здесь 13 тысяч лет назад, об охоте на мамонта, или шерстистого носорога, о клыке пещерного медведя, орудиях труда и предметах быта, найденных в раскопе рядом со старым кострищем. Пройдёте по подвесному мосту, спуститесь к реке около «пьющей лошади». И конечно, почувствуете себя ближе к природе, насладитесь свежим воздухом, прекрасными видами и рассмотрите рукотворное произведение шведского скульптора — Ангела единой надежды.