12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Природный парк «Оленьи ручьи» — уникальное место, где в компании знающего местность проводника вы сможете понять и почувствовать природу Среднего Урала.



Увидите хвойный, лиственный и смешанный леса, скальную долину реки Серга, заливные луга, Бардымский хребет, прогуляетесь по заброшенным покосам и поймете, насколько разнообразен и живописен уральский край. 5 8 отзывов

Артём Ваш гид в Екатеринбурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 7 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дорога к парку и погружение в тему Путь к природному парку тоже будет непосредственной частью экскурсии. Любоваться уральскими пейзажами вы сможете уже по дороге, а я тем временем буду рассказывать вам об этих живописных окрестностях. Вы пересечёте границу Европы и Азии, встретите четыре завода именитых купцов Демидовых и узнаете главное про местную «знаменитость» — реку Чусовую, которая неоднократно была действующим лицом в фильмах Свердловской киностудии. Вы услышите историю Нижесергинского района, где и находятся «Оленьи ручьи», а также разберётесь, чем отличаются природный парк, заказник и заповедник. Чудеса леса Однажды я прожил в парке целую неделю, а потому отлично знаю, как он устроен, и смогу поделиться с вами его секретами и красотой, рассказать об обитателях леса, познакомить с растительным миром и открытиями археологов, работавших в местной пещере. Вы узнаете о первых людях, живших здесь 13 тысяч лет назад, об охоте на мамонта или шерстистого носорога, о клыке пещерного медведя, орудиях труда и предметах быта, найденных в раскопе рядом со старым кострищем. Пройдёте по подвесному мосту, спуститесь к реке около «пьющей лошади». И конечно, почувствуете себя ближе к природе, насладитесь свежим воздухом, прекрасными видами и рассмотрите рукотворное произведение шведского скульптора — Ангела единой надежды. Важно знать • Экскурсия начинается и заканчивается в Екатеринбурге • Можно провести экскурсию для групп с большим количеством человек (стоимость по запросу) • Отправляясь на экскурсию в «Оленьи ручьи», необходимо экипироваться по погоде для прогулки по лесу

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Карстовые воронки

Ангел единой надежды

Дыроватый камень

Пещера-стоянка древнего человека

Парк «Оленьи ручьи» Что включено Трансфер на легковом автомобиле

Сопровождение инструктора по парку - малый маршрут (6 км) Что не входит в цену Входные билеты в парк

За дополнительную плату можно пройти по большому экскурсионному маршруту (18 км) с посещением пещеры "Дружба" и пещеры "Большой провал"

Однодневный сплав по реке Серга с экскурсией по парку Место начала и завершения? По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.