12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Природный парк «Оленьи ручьи» — уникальное место, где в компании знающего местность проводника вы сможете понять и почувствовать природу Среднего Урала.
Увидите хвойный, лиственный и смешанный леса, скальную долину реки Серга, заливные луга, Бардымский хребет, прогуляетесь по заброшенным покосам и поймете, насколько разнообразен и живописен уральский край.
Увидите хвойный, лиственный и смешанный леса, скальную долину реки Серга, заливные луга, Бардымский хребет, прогуляетесь по заброшенным покосам и поймете, насколько разнообразен и живописен уральский край.
Описание экскурсииДорога к парку и погружение в тему Путь к природному парку тоже будет непосредственной частью экскурсии. Любоваться уральскими пейзажами вы сможете уже по дороге, а я тем временем буду рассказывать вам об этих живописных окрестностях. Вы пересечёте границу Европы и Азии, встретите четыре завода именитых купцов Демидовых и узнаете главное про местную «знаменитость» — реку Чусовую, которая неоднократно была действующим лицом в фильмах Свердловской киностудии. Вы услышите историю Нижесергинского района, где и находятся «Оленьи ручьи», а также разберётесь, чем отличаются природный парк, заказник и заповедник. Чудеса леса Однажды я прожил в парке целую неделю, а потому отлично знаю, как он устроен, и смогу поделиться с вами его секретами и красотой, рассказать об обитателях леса, познакомить с растительным миром и открытиями археологов, работавших в местной пещере. Вы узнаете о первых людях, живших здесь 13 тысяч лет назад, об охоте на мамонта или шерстистого носорога, о клыке пещерного медведя, орудиях труда и предметах быта, найденных в раскопе рядом со старым кострищем. Пройдёте по подвесному мосту, спуститесь к реке около «пьющей лошади». И конечно, почувствуете себя ближе к природе, насладитесь свежим воздухом, прекрасными видами и рассмотрите рукотворное произведение шведского скульптора — Ангела единой надежды. Важно знать • Экскурсия начинается и заканчивается в Екатеринбурге • Можно провести экскурсию для групп с большим количеством человек (стоимость по запросу) • Отправляясь на экскурсию в «Оленьи ручьи», необходимо экипироваться по погоде для прогулки по лесу
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карстовые воронки
- Ангел единой надежды
- Дыроватый камень
- Пещера-стоянка древнего человека
- Парк «Оленьи ручьи»
Что включено
- Трансфер на легковом автомобиле
- Сопровождение инструктора по парку - малый маршрут (6 км)
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк
- За дополнительную плату можно пройти по большому экскурсионному маршруту (18 км) с посещением пещеры "Дружба" и пещеры "Большой провал"
- Однодневный сплав по реке Серга с экскурсией по парку
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия замечательная-за 6 часов узнали очень много всего интересного. Экскурсовод Артём - ходячая энциклопедия, настоящий профессионал, так же хороший и опытный водитель, чувствовали себя в безопасности. Ехали в конце ноября
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М
Отличный, очень красивый и интересный маршрут. Природа просто великолепная! Экскурсовод отлично довез, показал, рассказал, ответил на все вопросы. Рекомендую к посещению!
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С
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо гиду Ивану за интересные авторитетные сведения о природе парка!
Было бы здоровье, пошли бы по длинному маршруту!
Было бы здоровье, пошли бы по длинному маршруту!
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Н
Отличная получилась прогулка с подробным рассказом о природе здешних мест, об истории края и известных личностях.
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О
Прекрасный и живописный парк. Экскурсовод Артём очень интересно рассказывал. Время пролетело не заметно.
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З
Спасибо огромное Артем. Отличная экскурсия получилась. Кто не был звоните Артему и ВПЕРЕД!
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