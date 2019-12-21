12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»

Разгадать тайны уральского леса и стать ближе к удивительной российской природе

Артём
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Артём – ваш гид
Взять в аренду машину, проехать 120 километров и прогуляться по парку может любой.

Но те, кто был на моей экскурсии, всегда говорят: «Как я мог этого всего не замечать!».

Природный парк «Оленьи Ручьи» — то уникальное место, где в компании знающего местность проводника вы сможете понять и почувствовать природу Среднего Урала.

Увидеть хвойный, лиственный и смешанный леса, скальную долину реки Серга, заливные луга, Бардымский хребет, прогуляться по заброшенным покосам.

И вообразить, насколько разнообразен и живописен уральский край.
8950 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»
Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»

Что вас ожидает

Дорога к парку и погружение в тему
Путь к природному парку тоже будет непосредственной частью экскурсии. Любоваться уральскими пейзажами вы сможете уже по дороге, а я тем временем буду рассказывать вам об этих живописных окрестностях. Вы пересечёте границу Европы и Азии, встретите четыре завода именитых купцов Демидовых и узнаете главное про местную «знаменитость» — реку Чусовую, которая неоднократно была действующим лицом в фильмах Свердловской киностудии. Вы услышите историю Нижесергинского района, где и находятся «Оленьи ручьи», а также разберётесь, чем отличаются природный парк, заказник и заповедник.

Чудеса леса
Однажды я прожил в парке целую неделю, а потому отлично знаю, как он устроен, и смогу поделиться с вами его секретами и красотой, рассказать об обитателях леса, познакомить с растительным миром и открытиями археологов, работавших в местной пещере. Вы узнаете о первых людях, живших здесь 13 тысяч лет назад, об охоте на мамонта, или шерстистого носорога, о клыке пещерного медведя, орудиях труда и предметах быта, найденных в раскопе рядом со старым кострищем. Пройдёте по подвесному мосту, спуститесь к реке около «пьющей лошади». И конечно, почувствуете себя ближе к природе, насладитесь свежим воздухом, прекрасными видами и рассмотрите рукотворное произведение шведского скульптора — Ангела единой надежды.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Екатеринбурге.
  • В стоимость включены: трансфер на легковом автомобиле, входные билеты в парк, сопровождение инструктора (удостоверение СОГУ «Оленьи Ручьи») по парку — малый маршрут, 6 км.
  • Отправляясь на экскурсию в «Оленьи ручьи», необходимо экипироваться по погоде для прогулки по лесу!
  • Возможно проведение экскурсии для групп с большим количеством человек! Стоимость уточняйте перед бронированием.
  • За дополнительную плату возможно прохождение большого экскурсионного маршрута (18 км) с посещением пещеры «Дружба» и пещеры «Большой провал», или однодневный сплав по реке Серга с экскурсией по парку.
Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»
Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»
Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»
Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т.к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 декабря 2019
Дорогие путешественники!
Побывав на двух экскурсиях с Артёмом, могу сказать только одно: ВЕЛИКОЛЕПНО! Обратите внимание, что ВСЕ буквы заглавные!
Артём, хочу Вас искренне отблагодарить за наши потрясающие, познавательные экскурсии! Могу сказать, что встречаю в вашем лице второго экскурсовода, который так увлечён своим детищем (не поднимается рука написать "работой"). Вы можете найти подход к каждому, очень грамотно и доступно объясняя каждую деталь, вырисовывая картину в целом. Было очень приятно общаться с человеком столь увлечённым и вовлечённым не только в историю своего города и страны, но и отлично разбирающимся в других областях науки.
Если у нас появится возможность снова побывать в Екатеринбурге, то мы обязательно посетим и другие Ваши экскурсии, думаю, не менее интересные и увлекательные!
Удачи Вам и успеха!
15 декабря 2019
Артём отлично "держит внимание" группы, нашим подросткам 13,5 лет материал "зашёл" даже на фоне недосыпа после позднего перелёта в Екб.
Профессионализм и насыщенность экскурсии - на отлично.

Думаю, что стоит какой-то "чай с печеньками" организовать - на природе это было бы отличным дополнением к экскурсии.

В любом случае рекомендую на все 100%.
Мария
16 сентября 2019
долго выбирали между двумя вариантами экскурсий и остановились именно на Оленьих. это прекрасно! рекомендуется всем, кто хочет отдохнуть в живописных местах, слушая интересные познавательные рассказы о красивых животных, различных растениях (в том числе деревьях с довольно странной формой), и об истории края вообще. а ещё по пути нам встретилась молодая гадюка, о которой Артём вовремя предупредил и нас, и других, находящихся позади, посетителей природного парка!
21 августа 2019
Эскурсовод Артем грамотный,отзывчивый, знающий и любящий свой край. Эксурсия очень понравилась. Природа парка уникальна, воздух чистый. Желаем Артему дальнейших успехов. Большое спасибо!
14 августа 2019
Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо Артему!
28 июля 2019
Очень понравилась экскурсия. Гид очень приятен в общении. Рассказывал интересно, ничего лишнего. Все очень понравилось.
28 апреля 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии! Дорога до парка уже впечатлила, едешь и любуешься красотами Урала. А в самом парке просто забываешь, что где-то есть цивилизация. Нетронутый человеком лес, ручьи, скалы, река... куда ни посмотришь - везде красота и глаз радуется. Экскурсия пролетела просто на одном дыхании! Спасибо большое Артёму за увлекательное повествование и знакомство с Уралом. Очень приятно слушать человека, который рассказывает о родных местах, которые он хорошо знает и любит.
Впечатление осталось самое лучшее, есть желание когда-нибудь вернуться в эти края!
11 апреля 2019
Огромное спасибо Артему за проведенную экскурсию! По дороге в парк мы увидели и узнали много интересного об истории Урала! А гуляя по Оленьим ручьям познакомились с местными красотами и уникальными объектами на территории парка. Кроме известных( на малом маршруте) ангела, скалы пьющая лошадь и пещеры древнего человека мы увидели ( неожиданно!) избушку бабы-яги, рукотворный улей на высокой сосне, дерево паук и много другого! Прошлись по подвесному мосту и поснимали красивейшие пейзажи со смотровой площадки! Артем удивительный, эрудированный рассказчик! Мы прошли 6 км и слушая Артема, не заметили как! Отдельное спасибо за организацию вкусного обеда! На обратном пути посетили границы Европа-Азия( их оказалось несколько!) Еще раз спасибо! Рекомендуем! Мы в восторге!
24 сентября 2018
Замечательная экскурсия и прекрасный гид. Всем довольны и я с мужем и дети , и друзья.
15 августа 2018
Отличная экскурсия. Возможность познакомится с природой Урала. Интересные нерукотворные природные объекты: целующиеся скалы, пещеры, горный ручей, деревья необычной формы. Чистый воздух. Познавательный рассказ экскурсовода о растениях и животных региона. В самом парке отличная инфраструктура: кафе, магазин сувениров, туалеты.
Экскурсия подойдет всем, умеющим ценить природу. Возрастных ограничений нет. Туристическая тропы разной длины и сложности. Я прошлась во время экскурсии по 6-ти км тропе. Она не сложная, безопасная.
Экскурсовод Артем прекрассный рассказчик, профессионал высокого уровня.
Ещё 2 отзыва

Артём проводит ещё 4 экскурсии

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