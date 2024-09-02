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В формате «прогулка-диалог» мы пройдём по центру столицы Урала.



Вы увидите дом Севастьянова и Плотинку, здания, воспетые Маяковским, и яркий символ айдентики регионального бренда. Узнаете героические, печальные и забавные страницы биографии его основателей, строителей и жителей. Экскурсия отлично подойдёт как для знакомства с городом, так и для новых встреч с ним.