В формате «прогулка-диалог» мы пройдём по центру столицы Урала.
Вы увидите дом Севастьянова и Плотинку, здания, воспетые Маяковским, и яркий символ айдентики регионального бренда. Узнаете героические, печальные и забавные страницы биографии его основателей, строителей и жителей. Экскурсия отлично подойдёт как для знакомства с городом, так и для новых встреч с ним.
Вы увидите дом Севастьянова и Плотинку, здания, воспетые Маяковским, и яркий символ айдентики регионального бренда. Узнаете героические, печальные и забавные страницы биографии его основателей, строителей и жителей. Экскурсия отлично подойдёт как для знакомства с городом, так и для новых встреч с ним.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Золотоносные реки и креативные берега
Мы поговорим об истории старинного уральского города. Вы узнаете, какое отношение к нему имели Карл Маркс и Лиля Брик. Почему в сквере у городской гимназии установлен памятник Зайке, которого бросила хозяйка. И где находится самый большой образец родонита.
Вы увидите:
- Площадь 1905 года — место, собравшее все символы свободы Екатеринбурга за последние 100 лет
- Дом Севастьянова — памятник архитектуры и креатива 19 века
- Плотинку (Исторический сквер) — одно из первых слов в лексиконе горожан и настоящее сердце нашей столицы
- «Урал Опера Балет» — театр, нежно любимый городом. Воплощение элегантности и остроумия
- Музей конструктивизма под открытым небом — здания эпохи индустриализации, воспетые Маяковским
- Фонтан «Каменный цветок» — символ айдентики Урала
- Объекты фестиваля «Стенограффия» — самого красочного фестиваля Екатеринбурга
Организационные детали
- По запросу экскурсию можно провести для одной компании до 20 человек
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 14 лет
- Я провожу экскурсию с микрофоном, чтобы вам было слышно каждое слово
- Примерный маршрут прогулки — 4 км. В пути есть спуски и подъёмы, не оборудованные для гостей с ОВЗ. При необходимости мы сможем его скорректировать
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Свердловской области. Живу в Екатеринбурге с рождения. Очень люблю истории людей, создававших и создающих самый красивый город — Екатеринбург.Задать вопрос
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