Экскурсия по Екатеринбургу - это шанс узнать больше о городе, его истории и культуре.
Посетители услышат о знаменитой Императорской гранильной фабрике, увидят памятники советского конструктивизма и познакомятся с уникальной архитектурой.
Особое внимание уделяется Мужскому монастырю царственных страстотерпцев, где рассказывается о трагической судьбе семьи Николая II. Экскурсия предлагает три варианта маршрута, включая посещение обелиска на границе Европы и Азии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🕌 Посещение монастыря
- 🌍 Граница Европы и Азии
- 🚗 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
- Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика
- Советский конструктивизм
- Мужской монастырь царственных страстотерпцев
- Обелиск на границе Европы и Азии
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсовод расскажет историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города — советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире. Познакомитесь с знаменитой своей компактностью планировкой и историей застройки улиц, а также с особенностями архитектуры и зданий города, где великолепно «соседствуют» классицизм и эклектика XVIII-XIX веков, модерн и конструктивизм ХХ века, деревянное зодчество и железобетон. Вы посетите Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма) и познакомитесь с историей трагической гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. Храмы монастыря построены в стиле русского деревянного зодчества и удивительно органично вписываются в пейзаж уральского леса. Вы можете выбрать один из трех вариантов экскурсии:
- обзорная экскурсия по городу — 3 часа;
- обзорная экскурсия по городу, посещение обелиска на границе Европы и Азии — 4 часа;
• обзорная экскурсия по городу, посещение обелиска на границе Европы и Азии, посещение Мужского монастыря царственных страстотерпцев (Ганина яма) — 5 часов. Важная информация:
- Мы гарантируем проведение данной экскурсии при её бронировании и оплате не позднее, чем за 48 часов до начала.
- При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы.
- Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек).
Согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плотинка
- Вознесенская горка
- Купеческие особняки
- Памятники советского конструктивизма
- Обелиск на границе Европы и Азии
- Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма)
Что включено
- Экскурсионный автобус
- Услуги гида
- Посещение границы Европы и Азии
- Посещение монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 186 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
11 ноя 2025
Большая обзорная экскурсия, 4 часа. Очень интересно и повезло с погодой. Спасибо экскурсовод Александре, очень увлекательно рассказывала и отвечала на вопросы об истории Екатеринбурга. Буду ещё в Екатеринбурге и обязательно посещу экскурсии
М
Марина
11 ноя 2025
Здравствуйте, мы были на экскурсии по Екатеринбургу 8.11.25. Нам все очень понравилось, все интересно рассказывалось, чётко распланировано по времени, мы довольны, спасибо)))
И
Ирина
10 ноя 2025
Экскурсовод от Бога, любовь к своему краю чувствуется в каждом слове, это очень важно и ценно!!!!! Экскурсия пролетела как один миг. СПАСИБО!
Л
Лилия
9 ноя 2025
Все великолепно., интересно и грамотно проведена экскурсия. Я первый раз в вашем городе и после экскурсии просто влюбилась в Екатеринбург. Экскурсовод просто ПРОФИ!!! Приятное общение и уютная атмосфера, сопровождала нас все 5 часов. Огромное спасибо за все!
S
Svetlana
6 ноя 2025
Все очень понравилось, гид очень грамотная, речь развитая, без заикания и слов паразитов. Все во время и по существу. Хотелось бы и посмотреть современный Екатеринбург, некоторые обьекты, которые построились уже совсем недавно, также арена, Высоцкого и т. Д. .
С
Саида
5 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, нам с мужем очень понравилось. Экскурсовод Екатерина рассказала нам все о Екатеринбурге, и более того! Показала самые интересные места., очень рекомендую.
Л
Лилия
3 ноя 2025
Большой объём информации, доступное изложение, доброжелательный и информированный гид. Все было хорошо!
О
Ольга
3 ноя 2025
Экскурсия понравилась, много интересной информации.
Единственное, что лучше ехать на экскурсию когда тепло на улице, чтобы не замёрзнуть! И совместить поездку на границу Европа/Азия с поездкой на Ганину Яму.
В целом ставлю 5 из 5. Спасибо.
r
rustamme
2 ноя 2025
Большое спасибо Екатерина за экскурсию… очень грамотный специалист 🤝🤗👍
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Л
Любовь
2 ноя 2025
К
Кондольская
31 окт 2025
Т
Татьяна
30 окт 2025
Было очень интересно. Экскурсовод Александр рассказывал так, что три часа пролетели как один миг. Спасибо большое!
И
Ирина
28 окт 2025
А
Анастасия
28 окт 2025
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с Александром прошла на одном дыхании. Интересно, познавательно, не скучно. Маршрут построен по центру города и захватывает все достопримечательности. Однозначно советую компанию и экскурсовода.
