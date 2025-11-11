С Сергей Большая обзорная экскурсия, 4 часа. Очень интересно и повезло с погодой. Спасибо экскурсовод Александре, очень увлекательно рассказывала и отвечала на вопросы об истории Екатеринбурга. Буду ещё в Екатеринбурге и обязательно посещу экскурсии

М Марина Здравствуйте, мы были на экскурсии по Екатеринбургу 8.11.25. Нам все очень понравилось, все интересно рассказывалось, чётко распланировано по времени, мы довольны, спасибо)))

И Ирина Экскурсовод от Бога, любовь к своему краю чувствуется в каждом слове, это очень важно и ценно!!!!! Экскурсия пролетела как один миг. СПАСИБО!

Л Лилия Все великолепно., интересно и грамотно проведена экскурсия. Я первый раз в вашем городе и после экскурсии просто влюбилась в Екатеринбург. Экскурсовод просто ПРОФИ!!! Приятное общение и уютная атмосфера, сопровождала нас все 5 часов. Огромное спасибо за все!

S Svetlana Все очень понравилось, гид очень грамотная, речь развитая, без заикания и слов паразитов. Все во время и по существу. Хотелось бы и посмотреть современный Екатеринбург, некоторые обьекты, которые построились уже совсем недавно, также арена, Высоцкого и т. Д. .

С Саида Прекрасная экскурсия, нам с мужем очень понравилось. Экскурсовод Екатерина рассказала нам все о Екатеринбурге, и более того! Показала самые интересные места., очень рекомендую.

Л Лилия Большой объём информации, доступное изложение, доброжелательный и информированный гид. Все было хорошо!

О Ольга Экскурсия понравилась, много интересной информации.

Единственное, что лучше ехать на экскурсию когда тепло на улице, чтобы не замёрзнуть! И совместить поездку на границу Европа/Азия с поездкой на Ганину Яму.

В целом ставлю 5 из 5. Спасибо.

r rustamme Большое спасибо Екатерина за экскурсию… очень грамотный специалист 🤝🤗👍

Т Татьяна Было очень интересно. Экскурсовод Александр рассказывал так, что три часа пролетели как один миг. Спасибо большое!

