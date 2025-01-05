Если вы мечтали побывать в Азии, но не знали, куда отправиться, Элиста - столица Калмыкии - ждет вас! В рамках этой индивидуальной экскурсии вы посетите самые значимые места города: Город
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная культура Калмыкии
- 🏛 Крупнейший буддистский храм Европы
- ♟ Город шахмат
- 🕌 Пагода Семи Дней
- 🎋 Золотые ворота «Алтн Босх»
- 📸 Незабываемые фото
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Город шахмат
- Памятник жертвам политических репрессий «Исход и Возвращение»
- Пагода Семи Дней
- Молитвенный барабан «Кюрде»
- Золотые ворота «Алтн Босх»
- Золотая обитель Будды Шакьямуни
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Необычный Город шахмат, имеющий особый статус административно-территориального образования. Сити-Чесс нередко именуют «город в городе».
- Монумент, символизирующий трагическую страницу из истории Калмыкии и ее народа: памятник жертвам политических репрессий «Исход и Возвращение».
- «Визитная карточка» столицы республики — пагода Семи Дней, это зримое воплощение выхода из сансары и достижения нирваны.
- Молитвенный барабан «Кюрде», наполненный 75 миллионами мантр, считается самым большим в Европе.
- Загадаем заветное желание под Золотыми воротами «Алтн Босх» и прогуляемся по центральной аллее Героев до живописного парка «Дружба». Посещение Золотой обители Кульминацией нашего знакомства с Элистой станет посещение главной достопримечательности города — ей по праву считается «Золотая обитель Будды Шакьямуни»: крупнейший буддистский храм в Европе с впечатляющей размерами статуей Будды Майтреи. На территории архитектурного комплекса возвышаются 17 пагод с бронзовыми скульптурами великих буддийских учёных Наланды — буддийского университета древности и Средних веков.
Время для бронирования — с 9:00 до 17:00. Обратите внимание, что хоть экскурсию и можно заказать до 17:00, комфортное время для детального осмотра достопримечательностей — до захода солнца.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальная (ДО 2 человек)
|8850 ₽
|Индивидуальная (ДО 6 человек)
|11 850 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город шахмат
- Памятник жертвам политических репрессий «Исход и Возвращение»
- Пагода Семи Дней
- Молитвенный барабан «Кюрде»
- Золотые ворота «Алтн Босх»
- Аллея Героев
- Парк «Дружба»
- Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Подношения в Центральном Хуруле - 100 руб. /взрослый
Место начала и завершения?
Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Когда и сколько длится?
Когда: Время для бронирования — с 9:00 до 17:00. Обратите внимание, что хоть экскурсию и можно заказать до 17:00, комфортное время для детального осмотра достопримечательностей — до захода солнца.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Контактные данные: +7 905 484-31-19
- +7 927 592-18-83 (WhatsApp, Telegram)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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