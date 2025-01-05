Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте

Погрузитесь в атмосферу Азии в Элисте: Город шахмат, пагода Семи Дней, Золотые ворота и Золотая обитель Будды Шакьямуни ждут вас
Если вы мечтали побывать в Азии, но не знали, куда отправиться, Элиста - столица Калмыкии - ждет вас! В рамках этой индивидуальной экскурсии вы посетите самые значимые места города: Город
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шахмат, пагоду Семи Дней, памятник жертвам политических репрессий "Исход и Возвращение", молитвенный барабан "Кюрде" и Золотые ворота "Алтн Босх".

Кульминацией станет посещение крупнейшего буддистского храма Европы - "Золотой обители Будды Шакьямуни", где вы увидите впечатляющую статую Будды Майтреи и 17 пагод с бронзовыми скульптурами великих буддийских учёных Наланды

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная культура Калмыкии
  • 🏛 Крупнейший буддистский храм Европы
  • ♟ Город шахмат
  • 🕌 Пагода Семи Дней
  • 🎋 Золотые ворота «Алтн Босх»
  • 📸 Незабываемые фото
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Город шахмат
  • Памятник жертвам политических репрессий «Исход и Возвращение»
  • Пагода Семи Дней
  • Молитвенный барабан «Кюрде»
  • Золотые ворота «Алтн Босх»
  • Золотая обитель Будды Шакьямуни

Описание экскурсии

Что вы увидите:

  • Необычный Город шахмат, имеющий особый статус административно-территориального образования. Сити-Чесс нередко именуют «город в городе».
  • Монумент, символизирующий трагическую страницу из истории Калмыкии и ее народа: памятник жертвам политических репрессий «Исход и Возвращение».
  • «Визитная карточка» столицы республики — пагода Семи Дней, это зримое воплощение выхода из сансары и достижения нирваны.
  • Молитвенный барабан «Кюрде», наполненный 75 миллионами мантр, считается самым большим в Европе.
  • Загадаем заветное желание под Золотыми воротами «Алтн Босх» и прогуляемся по центральной аллее Героев до живописного парка «Дружба». Посещение Золотой обители Кульминацией нашего знакомства с Элистой станет посещение главной достопримечательности города — ей по праву считается «Золотая обитель Будды Шакьямуни»: крупнейший буддистский храм в Европе с впечатляющей размерами статуей Будды Майтреи. На территории архитектурного комплекса возвышаются 17 пагод с бронзовыми скульптурами великих буддийских учёных Наланды — буддийского университета древности и Средних веков.

Время для бронирования — с 9:00 до 17:00. Обратите внимание, что хоть экскурсию и можно заказать до 17:00, комфортное время для детального осмотра достопримечательностей — до захода солнца.

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Индивидуальная (ДО 2 человек)8850 ₽
Индивидуальная (ДО 6 человек)11 850 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город шахмат
  • Памятник жертвам политических репрессий «Исход и Возвращение»
  • Пагода Семи Дней
  • Молитвенный барабан «Кюрде»
  • Золотые ворота «Алтн Босх»
  • Аллея Героев
  • Парк «Дружба»
  • Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Подношения в Центральном Хуруле - 100 руб. /взрослый
Место начала и завершения?
Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Когда и сколько длится?
Когда: Время для бронирования — с 9:00 до 17:00. Обратите внимание, что хоть экскурсию и можно заказать до 17:00, комфортное время для детального осмотра достопримечательностей — до захода солнца.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Контактные данные: +7 905 484-31-19
  • +7 927 592-18-83 (WhatsApp, Telegram)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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