Когда: Время для бронирования — с 9:00 до 17:00. Обратите внимание, что хоть экскурсию и можно заказать до 17:00, комфортное время для детального осмотра достопримечательностей — до захода солнца.

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала