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Сакральные буддийские места

Исторически сложилось, что большая часть калмыков исповедует буддизм. И, несмотря на молодой возраст, Элиста пронизана духом буддизма. Здесь находится один из крупнейших буддийских храмов в Европе — «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Его высота 63 метра. Складывается впечатление, что храм «парит» над землёй. Гостей и жителей города неизменно манит и культурный комплекс «Пагода Семи дней» с фонтанами и декоративными лотосами. Место не только красивое, но и сакральное для буддистов. В пагоде находится молитвенный барабан — кюрде, подаренный Калмыкии монахами тибетского монастыря Гьюмед.

Город Шахмат

Одна из узнаваемых достопримечательностей Калмыкии «Золотые ворота» — уникальный памятник буддийской архитектуры. Побывав здесь, загадаем желание и оно непременно сбудется. В этой парковой зоне находится статуи Будды и Белого Старца — Цаган Аав, недалеко — аллея Героев. А ещё Элиста одна из мировых шахматных столиц. Целый район города по специальным проектам был выстроен в Город Шахмат. Здесь более 20 лет назад состоялась Всемирная шахматная олимпиада. Рядом же памятник популярному литературному герою Остапу Бендеру.

Неповторимая атмосфера и степные пейзажи

Проникнуться атмосферой спокойствия можно в первом в современной Калмыкии буддийском храме «Сякюсн-Сюме». Он отлично вписывается в степной пейзаж, притягивает покоем, душевной гармонией и ощущением полного уединения. А после прогулки по всем городским улицам, советую увидеть красоту калмыцких степей своими глазами и отправиться к одной из буддийских святынь: к тополю. Калмыкия настолько степная республика, что дерево это тоже достопримечательность. Семена Одинокого тополя привезли из Тибета. Для калмыков это место священно, оно обладает энергетикой, которую нельзя описать — её надо прочувствовать. Это удивительное место в Калмыкии заслуживает отдельного внимания.

Особая восточная индивидуальность города

Сегодня сложно назвать Элисту скучным провинциальным городом. За прошедшие десятилетия она все больше проявляет свой национальный колорит, восточную изысканность и изящность. Восточные орнаменты, буддийские символы встречаются в Элисте на каждом шагу, придавая облику степной столицы особую восточную индивидуальность, отличающую наш город от европейского облика прочих городов России. В Калмыкии так много удивительных мест, что вернувшись домой, вы не поверите, что провели здесь всего несколько дней — настолько насыщенным будет путешествие. В вашей памяти надолго останутся безбрежное синее небо, щедрое калмыцкое солнце и тепло сердец гостеприимных элистинцев!

Необыкновенно позитивная, умиротворяющая энергетика Калмыкии позволит вам ощутить состояние абсолютной гармонии и покоя, созвучное строчкам Н. Рыленкова:

Здесь мало увидеть,

Здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью

Наполнилось сердце.

Здесь мало услышать,

Здесь вслушаться нужно,

Чтоб в душу созвучья,

Нахлынули дружно.

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