Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей

Республика Калмыкия - один из самых аутентичных регионов России с неповторимой флорой и фауной

5
2 отзыва
Республика Калмыкия — один из самых аутентичных регионов России с неповторимой флорой и фауной.

В Калмыкии есть немало интересных мест, куда можно отправиться на экскурсию.

Но начать знакомство с Калмыкией предлагаю лучше всего с её столицы — очаровательного города Элиста, основанного в конце XIX века.

Элиста словно оживший оазис в окружении бескрайней степи.

Удивительное сочетание восточных традиций и современной европейской культуры создают неповторимый облик города, непохожего ни на один город мира.
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей

Что вы увидите 🤩

  • В программе все основные объекты туристского показа
  • расположенные в Элисте

Что вас ожидает:

    Сакральные буддийские места
    Исторически сложилось, что большая часть калмыков исповедует буддизм. И, несмотря на молодой возраст, Элиста пронизана духом буддизма. Здесь находится один из крупнейших буддийских храмов в Европе — «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Его высота 63 метра. Складывается впечатление, что храм «парит» над землёй. Гостей и жителей города неизменно манит и культурный комплекс «Пагода Семи дней» с фонтанами и декоративными лотосами. Место не только красивое, но и сакральное для буддистов. В пагоде находится молитвенный барабан — кюрде, подаренный Калмыкии монахами тибетского монастыря Гьюмед.
    Город Шахмат
    Одна из узнаваемых достопримечательностей Калмыкии «Золотые ворота» — уникальный памятник буддийской архитектуры. Побывав здесь, загадаем желание и оно непременно сбудется. В этой парковой зоне находится статуи Будды и Белого Старца — Цаган Аав, недалеко — аллея Героев. А ещё Элиста одна из мировых шахматных столиц. Целый район города по специальным проектам был выстроен в Город Шахмат. Здесь более 20 лет назад состоялась Всемирная шахматная олимпиада. Рядом же памятник популярному литературному герою Остапу Бендеру.
    Неповторимая атмосфера и степные пейзажи
    Проникнуться атмосферой спокойствия можно в первом в современной Калмыкии буддийском храме «Сякюсн-Сюме». Он отлично вписывается в степной пейзаж, притягивает покоем, душевной гармонией и ощущением полного уединения. А после прогулки по всем городским улицам, советую увидеть красоту калмыцких степей своими глазами и отправиться к одной из буддийских святынь: к тополю. Калмыкия настолько степная республика, что дерево это тоже достопримечательность. Семена Одинокого тополя привезли из Тибета. Для калмыков это место священно, оно обладает энергетикой, которую нельзя описать — её надо прочувствовать. Это удивительное место в Калмыкии заслуживает отдельного внимания.
    Особая восточная индивидуальность города
    Сегодня сложно назвать Элисту скучным провинциальным городом. За прошедшие десятилетия она все больше проявляет свой национальный колорит, восточную изысканность и изящность. Восточные орнаменты, буддийские символы встречаются в Элисте на каждом шагу, придавая облику степной столицы особую восточную индивидуальность, отличающую наш город от европейского облика прочих городов России. В Калмыкии так много удивительных мест, что вернувшись домой, вы не поверите, что провели здесь всего несколько дней — настолько насыщенным будет путешествие. В вашей памяти надолго останутся безбрежное синее небо, щедрое калмыцкое солнце и тепло сердец гостеприимных элистинцев!

    Необыкновенно позитивная, умиротворяющая энергетика Калмыкии позволит вам ощутить состояние абсолютной гармонии и покоя, созвучное строчкам Н. Рыленкова:

      Здесь мало увидеть,
      Здесь нужно всмотреться,
      Чтоб ясной любовью
      Наполнилось сердце.
      Здесь мало услышать,
      Здесь вслушаться нужно,
      Чтоб в душу созвучья,
      Нахлынули дружно.

      Важная информация:

      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-30 человек
      Групповой билет до 30 человек
      1 000 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Услуги гида
      Что не входит
      • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
      Где начинаем и завершаем
      Начало: КК "Пагода Семи дней", Элиста
      Завершение: Центральный хурул, Элиста
      Когда и сколько длится?
      Когда: По выходным и праздничным дням с 8 часов утра до 8 часов вечера
      Экскурсия длится около 1 часа
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      По выходным и праздничным дням с 8 часов утра до 8 часов вечера

      Александр Б.
      Александр Б.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопрос

      Отзывы от посетивших эту экскурсию

      Еще несколько похожих предложений в Элисте

      Элиста — дочь калмыцких степей
      Индивидуальная экскурсия
      5
      2
      1 000
      за 1-30 чел.
      Часто заказывают
      Элиста — дочь калмыцких степей
      Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом
      Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
      Индивидуальная экскурсия
      4.9
      87
      3 800
      за 1-3 чел.
      Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
      О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
      Место силы - "Одинокий тополь"
      Индивидуальная экскурсия
      5 000
      за 1-14 чел.
      Место силы - "Одинокий тополь"
      Экскурсия позволит вам восполнить душевные силы, мы посетим Сякюсн-сюме - буддийский храм в...
      Ежедневно в 10:00
      "Птицы озера Маныч-Гудило" - экологическая экскурсия
      Индивидуальная экскурсия
      3 500
      за 1 чел.
      "Птицы озера Маныч-Гудило" - экологическая экскурсия
      Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и...
      Ежедневно в 07:00
      Элиста — степной оазис и буддийский центр
      Индивидуальная экскурсия
      4.6
      11
      3ч 30м
      4 900
      за 1-7 чел.
      Элиста — степной оазис и буддийский центр
      Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в России и Сити-Чесс
      Элиста - степная жемчужина
      Индивидуальная экскурсия
      5
      1
      3ч 30м
      4 900
      за 1-7 чел.
      Элиста - степная жемчужина
      Экскурсия по Элисте - это ознакомление с достопримечательностями, культовыми сооружениями столицы...
      Ежедневно в 09:00
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Элисте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Элисте
      🇷🇺