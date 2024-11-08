Город духовных традиций и культурных сокровищ Я познакомлю Вас с достопримечательностями нашего удивительно молодого и красивого города Элиста, народ которого богат историей, самобытной культурой и традициями. Познакомившись с основными достопримечательностями, вы обнаружите на небольшом пространстве прочное сплетение эпох, тенденций в архитектуре, строительстве, верований и опыта народа, что складывается в историю города, республики, этноса, народа. Наше путешествие начнется с центральной площади, где возвышается величественный этно-культурный комплекс "Пагода семи дней" и узнаете о его глубоком духовном значении. Также познакомитесь с красивейшими символами Элисты:

Триумфальной аркой • Увидите статую Будды Шакьямуни • Пройдете через «Золотые Ворота» • Поклонитесь скульптуре Цаган Аав (Белого Старца) • Пройдете по Аллее Героев к Памятнику «Джангарчи Ээлян Овле» Дальше мы посетим жемчужину Калмыкии - знаменитый Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Следуя движению солнца вы увидите 17 Пандитов - Учителей университета Наланда. Вам представится возможность провернуть 108 молитвенных барабанов, активируя молитвы и благопожелания. В Дугане - молельном зале, вы погрузитесь в атмосферу буддийского храма и познакомитесь с традициями Хурульной росписи. Присоединяйтесь к моей экскурсии и позвольте мне открыть для вас очарование нашего уникального города!