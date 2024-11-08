Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни

Элиста удивит вас красотой и традициями. Узнайте, как история и культура народа сплелись воедино, создавая уникальный облик столицы Калмыкии
Элиста - город духовных традиций и культурных сокровищ.

На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями этого удивительно молодого и красивого города. Начнем с центральной площади, где возвышается этно-культурный комплекс "Пагода семи дней".

Увидите
читать дальше

Триумфальную арку, статую Будды Шакьямуни, пройдете через "Золотые Ворота" и поклонитесь скульптуре Цаган Аав.

Посетите Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни", где вас ждут 17 Пандитов и 108 молитвенных барабанов. Погрузитесь в атмосферу буддийского храма и познакомьтесь с традициями Хурульной росписи

5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные культурные и духовные достопримечательности
  • 🏛️ Величественные архитектурные памятники
  • 🕉️ Погружение в буддийские традиции
  • 👣 Прогулка по историческим местам
  • 📸 Отличные возможности для фотографий
    • Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
    Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
    Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Пагода семи дней
  • Триумфальная арка
  • Статуя Будды Шакьямуни
  • Золотые Ворота
  • Скульптура Цаган Аав
  • Аллея Героев
  • Памятник Джангарчи Ээлян Овле
  • Центральный хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни

    • Описание экскурсии

    Город духовных традиций и культурных сокровищ Я познакомлю Вас с достопримечательностями нашего удивительно молодого и красивого города Элиста, народ которого богат историей, самобытной культурой и традициями. Познакомившись с основными достопримечательностями, вы обнаружите на небольшом пространстве прочное сплетение эпох, тенденций в архитектуре, строительстве, верований и опыта народа, что складывается в историю города, республики, этноса, народа. Наше путешествие начнется с центральной площади, где возвышается величественный этно-культурный комплекс "Пагода семи дней" и узнаете о его глубоком духовном значении. Также познакомитесь с красивейшими символами Элисты:
    Триумфальной аркой • Увидите статую Будды Шакьямуни • Пройдете через «Золотые Ворота» • Поклонитесь скульптуре Цаган Аав (Белого Старца) • Пройдете по Аллее Героев к Памятнику «Джангарчи Ээлян Овле» Дальше мы посетим жемчужину Калмыкии - знаменитый Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Следуя движению солнца вы увидите 17 Пандитов - Учителей университета Наланда. Вам представится возможность провернуть 108 молитвенных барабанов, активируя молитвы и благопожелания. В Дугане - молельном зале, вы погрузитесь в атмосферу буддийского храма и познакомитесь с традициями Хурульной росписи. Присоединяйтесь к моей экскурсии и позвольте мне открыть для вас очарование нашего уникального города!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • 1. Пагода семи дней
    • 2. Триумфальна арка
    • 3. Статуя Будды Шакьямуни
    • 4. «Золотые Ворота»
    • 5. Скульптура Цаган Аав (Белого Старца)
    • 6. Аллея Героев
    • 7. Памятник Виктору Цою
    • 8. Скульптурный ансамбль «Джангарчи Ээлян Овле»
    • 9. Центральный Хурул
    Что включено
    • Услуги гида
    • Трансфер
    Что не входит в цену
    • Входные билеты:, Подношение в Золотой обители Будды Шакьямуни, Взрослые - 100 руб., Дети - 50 руб.
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Элисты

    Похожие экскурсии из Элисты

    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Пешая
    181 отзыв
    2 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
    Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    5 334 за всё до 5 чел.
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Пешая
    123 отзыва
    2 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Лучший выбор
    Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
    Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
    Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    5 334 за всё до 5 чел.
    Степные курганы Калмыкии
    На машине
    1 отзыв
    6 часов
    Индивидуальная
    до 7 чел.
    Степные курганы Калмыкии: экскурсия по древним землям
    Путешествие в каменный век: археологические находки и легенды древних эпох. Узнайте о жизни предков, их украшениях и первых приручённых лошадях
    Начало: На улице Илюмжинова
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    от 16 000 за всё до 3 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Элисте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Элисте
    ХорошоТам