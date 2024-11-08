Элиста - город духовных традиций и культурных сокровищ.
На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями этого удивительно молодого и красивого города. Начнем с центральной площади, где возвышается этно-культурный комплекс "Пагода семи дней".
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На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями этого удивительно молодого и красивого города. Начнем с центральной площади, где возвышается этно-культурный комплекс "Пагода семи дней".
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Город духовных традиций и культурных сокровищ Я познакомлю Вас с достопримечательностями нашего удивительно молодого и красивого города Элиста, народ которого богат историей, самобытной культурой и традициями. Познакомившись с основными достопримечательностями, вы обнаружите на небольшом пространстве прочное сплетение эпох, тенденций в архитектуре, строительстве, верований и опыта народа, что складывается в историю города, республики, этноса, народа. Наше путешествие начнется с центральной площади, где возвышается величественный этно-культурный комплекс "Пагода семи дней" и узнаете о его глубоком духовном значении. Также познакомитесь с красивейшими символами Элисты:
Триумфальной аркой • Увидите статую Будды Шакьямуни • Пройдете через «Золотые Ворота» • Поклонитесь скульптуре Цаган Аав (Белого Старца) • Пройдете по Аллее Героев к Памятнику «Джангарчи Ээлян Овле» Дальше мы посетим жемчужину Калмыкии - знаменитый Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Следуя движению солнца вы увидите 17 Пандитов - Учителей университета Наланда. Вам представится возможность провернуть 108 молитвенных барабанов, активируя молитвы и благопожелания. В Дугане - молельном зале, вы погрузитесь в атмосферу буддийского храма и познакомитесь с традициями Хурульной росписи. Присоединяйтесь к моей экскурсии и позвольте мне открыть для вас очарование нашего уникального города!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Пагода семи дней
- 2. Триумфальна арка
- 3. Статуя Будды Шакьямуни
- 4. «Золотые Ворота»
- 5. Скульптура Цаган Аав (Белого Старца)
- 6. Аллея Героев
- 7. Памятник Виктору Цою
- 8. Скульптурный ансамбль «Джангарчи Ээлян Овле»
- 9. Центральный Хурул
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты:, Подношение в Золотой обители Будды Шакьямуни, Взрослые - 100 руб., Дети - 50 руб.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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