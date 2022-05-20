Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию

Праздник 1000 лампад

5
3 отзыва
Праздник 1000 лампад или Зул – это день рождения Вселенной, калмыки – единственные в мире отмечают этот уникальный и удивительный праздник. Но еще более интересно, что Зул для калмыков это еще и новый год и день рождения.

Духовная суть праздника сводится, как и многое в буддизме, к достижению гармонии с внешним миром, а также внутренней гармонии.
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Праздник 1000 лампад по Тибетскому календарю. Экскурсионный тур в Калмыкию
Ближайшие даты:
16
дек

Что вас ожидает 🤩

Быт кочевников
Быт кочевников
Познакомимся с предметами быта кочевников, узнаем о традициях и культуре монгольских кочевых народов
Страна "Бумба"
Страна "Бумба"
Побываем на Розовом озере, "поющих барханах" и горящем источнике
Буддийский ритуал
Буддийский ритуал
Совершим праздничный молебен и ритуал «Тысяча подношений Ламе Цонкапе»

Программа тура по дням

1 день

Элиста

14:30 Встреча в г. Элиста.

15:00 Обед в кафе калмыцкой кухни.

16:00 Заселение в отель.

16:30 Встреча с гидом в холле гостиницы Элиста.

Приглашение на обзорную экскурсию по центру города с осмотром основных достопримечательностей.

Во время экскурсии "Элиста – солнечный город", мы прогуляемся по центру города, покрутим молитвенный барабан ротонды «Пагода семи дней», пройдем под Золотыми воротами «Алтн Босх», выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

Обязательно, под звон колокольчика, надо загадать желание, оно обязательно исполнится.

17:30 Приглашаем в музей "Уникальная Калмыкия".

Музей поистине уникален.

Только в этом музее самые большие калмыцкие головоломки, единственная в мире "Ладья жизни", галерея духовных символов ойратов (калмыков), наиболее полная коллекция ойратских доспехов, а также интересный рассказ о тенгрианстве, мировоззрении невероятно актуальном в наши дни.

18:30 Музей кочевых народов, с мастер-классом по Тодо Бичг.

Музей расположен на территории города шахмат.

Музей ойрат-монгольской кочевой культуры – первый интерактивный музей в Элисте.

В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.

Мастер-класс по ТОДО БИЧГ – старо-калмыцкой письменности – вертикальное ясное письмо.

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста
2 день

Стоянка ойратов. Страна Бумба

07:00 Завтрак в отеле.

08:00 Выезд на чабанскую стоянку ойратов (100 км – 1,5 часа).

Ближайшими предками калмыков были ойраты, иначе западные монголы, издревле обитавшие в Джунгарии и западных областях Монголии.

В настоящее время в Калмыкии проживает единственная семья ойратов, приехавших из Западной Монголии и ведущих традиционный кочевой образ жизни.

09:30 Чабанская стоянка ойратов.

Мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стадо двугорбых верблюдов калмыцкой породы БАКТРИАН.

Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая от хозяйки чабанской стоянки ТохТох.

Этот любимый напиток кочевников известен с древнейших времен.

Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм.

У него оригинальный вкус, поэтому он уже давно «пересек границы» степей, и его с удовольствием пьют люди по всему миру.

Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.

11:00 выезжаем на маршрут "Страна Бумба" (50км – 1 час).

12:00 Маршрут «Страна Бумба» (2 часа)

Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по "Поющим барханам".

В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.

Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.

14:00 Прием в кибиточном стане "Страна Бумба" – п. Адык.

Обед в п. Адык – калмыцкая кухня (под запрос – вегетарианская кухня) входит в стоимость.

Мастер-класс игры на домбре, метании аркана.

Факультативно (за доп. плату) катание на верблюдах и лошадях.

17:00 Возвращение в г. Элиста (150 км – 2 часа).

Свободный вечер, ужин самостоятельно.

Стоянка ойратов. Страна БумбаСтоянка ойратов. Страна БумбаСтоянка ойратов. Страна БумбаСтоянка ойратов. Страна Бумба
3 день

Праздник ЗУЛ

Завтрак в отеле.

Одеваем новые наряды (что-то из одежды обязательно должно быть новым)

9:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-тиметровую статую Будды.

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

Праздничный молебен, ритуал «Тысяча подношений Ламе Цонкапе» Дуган (Большой молельный зал) Центрального Хурула.

12:00 Угощение верующих чаем и борцогами на территории Центрального хурула.

12:15 Праздничный обед в кафе «Калмыцкая кухня №1» – калмыцкая кухня, входит в стоимость.

Благопожелания от солистов ансамбля «Зултурган».

13:00 Презентация документального фильма «песня Зеленой Тары» – Конференц-зал Центрального Хурула.

15:00 Продолжение праздничного молебна – Дуган (Большой молельный зал) Центрального Хурула.

16:30-17:00 Обход Хурула с пением мантры «Мигзм» и возжиганием лампадок – Центральный Хурул.

18:00 Праздничный ужин в этно-кафе «Калмыцкая кухня №1» – калмыцкий чай, борцоки и бериги.

Праздник ЗУЛПраздник ЗУЛПраздник ЗУЛПраздник ЗУЛ
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Свободное время на посещение сувенирных лавок и рынков.

11:30 Трансфер в аэропорт города вылета оплачивается самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Элиста» со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Размер группыСтоимость
группа 2 чел. 48 500
группа 4 чел. 32 900
группа 6 чел. 27 750
группа 8 чел. 25 100

Доплата за одноместное размещение, руб. в сутки:

Категория отеляСтоимость
отель без *1 000
отель *1 200
отель 3*1 500
отель 4*3 000

Варианты проживания

Гостиница «Элиста»

3 ночи

Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.

Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.

Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в г. Элиста, гост. «Элиста» без*, 2-х местный номер стандарт с раздельными кроватями, завтраки в отеле, 3 ночи
  • Экскурсии по программе: обзорная по городу, в гостях у ойратов, Страна Бумба
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты в музеи, хурулы
  • Мастер-классы: по приготовлению калмыцкого чая
  • Проведение обряда и молебна
  • Групповые трансферы по программе
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.

Правила пребывания на территории заповедника
  1. Строго придерживаться указанного маршрута;
  2. Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
  3. Не собирать цветы;
  4. Не повреждать аншлаги;
  5. Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
  6. Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Что нужно знать при посещении хурула?

Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
20 мая 2022
Организация хорошая. Встреча, заселение, проживание, еда-без претензий. Программа очень насыщенная. Есть желание вернуться. Многое ещё хочется в Калмыкии увидеть
В
12 мая 2022
Отдельное спасибо водителю по Дордже Санджиевичу, человек реально влюбленный в свой народ, работу и людей.
Г
25 апр 2022
Организовано все замечательно. Спасибо

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