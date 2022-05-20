2 день

Стоянка ойратов. Страна Бумба

07:00 Завтрак в отеле.

08:00 Выезд на чабанскую стоянку ойратов (100 км – 1,5 часа).

Ближайшими предками калмыков были ойраты, иначе западные монголы, издревле обитавшие в Джунгарии и западных областях Монголии.

В настоящее время в Калмыкии проживает единственная семья ойратов, приехавших из Западной Монголии и ведущих традиционный кочевой образ жизни.

09:30 Чабанская стоянка ойратов.

Мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стадо двугорбых верблюдов калмыцкой породы БАКТРИАН.

Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая от хозяйки чабанской стоянки ТохТох.

Этот любимый напиток кочевников известен с древнейших времен.

Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм.

У него оригинальный вкус, поэтому он уже давно «пересек границы» степей, и его с удовольствием пьют люди по всему миру.

Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.

11:00 выезжаем на маршрут "Страна Бумба" (50км – 1 час).

12:00 Маршрут «Страна Бумба» (2 часа)

Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по "Поющим барханам".

В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.

Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.

14:00 Прием в кибиточном стане "Страна Бумба" – п. Адык.

Обед в п. Адык – калмыцкая кухня (под запрос – вегетарианская кухня) входит в стоимость.

Мастер-класс игры на домбре, метании аркана.

Факультативно (за доп. плату) катание на верблюдах и лошадях.

17:00 Возвращение в г. Элиста (150 км – 2 часа).

Свободный вечер, ужин самостоятельно.