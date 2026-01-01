Индивидуальная
до 5 чел.
Познать Элисту пятью органами чувств
Интерактивная прогулка-погружение с самым колоритным гидом
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Начало: На Площади Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Приключение в степи: покорить Калмыкию на мини-багги
Сбежать из Элисты ради драйва и захватывающих видов
Начало: В километре от Элисты
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
2500 ₽ за человека
