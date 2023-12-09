Тропа буддиста - святые места Элисты

Индивидуальная экскурсия в Элисте
Название экскурсии говорит само за себя, в ней вы прикоснетесь к одной из древнейших религий мира — буддизму, ведь калмыки — единственные буддисты в Европе, равно как и самые молодые европейцы, как бы парадоксально это не звучало.

Вы погрузитесь в историю появления и последующего формирования буддистского мировоззрения нашего этноса, исследуете период со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней.
Тропа буддиста - святые места Элисты
Тропа буддиста - святые места Элисты
Тропа буддиста - святые места Элисты
Тропа буддиста - святые места Элисты
Тропа буддиста - святые места Элисты
Тропа буддиста - святые места Элисты
Ближайшие даты:
9
дек
10
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Корпоративная группа (до 17 человек)16 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Центральный Хурул Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
  • Одинокий тополь с каскадом родников
  • Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг»

Описание

Что вас ожидает: Мы посетим самый большой буддийский храм в Европе — «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме). Его необходимо увидеть и, по возможности, посетить каждому гостю нашего региона — без этого ваша поездка к нам будет неполноценной. После Хурула отправимся к Одинокому тополю — памятнику природы, буддийской святыне, месту силы. На обратном пути посетим Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг» Хурул «Сякюсн-Сюмэ», который был освящен бесспорным лидером всех тибетских буддистов его Святейшеством Далай-ламой XIV, самым почитаемым Буддистом религиозной конфессии, удостоенным Нобелевской премии мира. Эта встреча позволит вам узнать новое и значительно расширить свое представление о мире, и о такой ее составляющей как буддистская религия. Важно: данный тур адресован всем людям независимо от вероисповедания, и даже убежденным атеистам, так как со слов досточтимого Далай-Ламы ХIV «… все религии имеют общие корни. У них одни цели и коллективная ответственность — служить людям, защищать мир», а это наверняка откликается любому живому существу на планете Земля. Вы зададитесь вопросом: почему такой воинственный народ как калмыки испытывают многовековую, неразрывную духовную связь с буддизмом, проповедующим сострадание, ненасилие и добросердечность? На этот и многие другие вопросы вы получите ответ в этой глубокой и неспешной экскурсии. Во время поездки мы отведаем калмыцкий чай с борцоками, что безусловно позволит вам чувствовать себя комфортно и тепло на протяжении всей экскурсии.

Ежедневно с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Cопровождение гида и эксперта по буддизму
  • Перемещение по локациям маршрута
  • Бранч на природе
Что не входит
  • Подношения в храмах (100 ₽ наличными с чел.)
Место начала и завершения?
Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
  • Контактные данные:
  • +7 905 484-31-19
  • +7 927 592-18-83
  • WhatsApp, Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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