Название экскурсии говорит само за себя, в ней вы прикоснетесь к одной из древнейших религий мира — буддизму, ведь калмыки — единственные буддисты в Европе, равно как и самые молодые европейцы, как бы парадоксально это не звучало.
Вы погрузитесь в историю появления и последующего формирования буддистского мировоззрения нашего этноса, исследуете период со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней.
Вы погрузитесь в историю появления и последующего формирования буддистского мировоззрения нашего этноса, исследуете период со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 000 ₽
|Корпоративная группа (до 17 человек)
|16 000 ₽
Что вас ожидает:
- Центральный Хурул Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
- Одинокий тополь с каскадом родников
- Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
Описание
Что вас ожидает: Мы посетим самый большой буддийский храм в Европе — «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме). Его необходимо увидеть и, по возможности, посетить каждому гостю нашего региона — без этого ваша поездка к нам будет неполноценной. После Хурула отправимся к Одинокому тополю — памятнику природы, буддийской святыне, месту силы. На обратном пути посетим Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг» Хурул «Сякюсн-Сюмэ», который был освящен бесспорным лидером всех тибетских буддистов его Святейшеством Далай-ламой XIV, самым почитаемым Буддистом религиозной конфессии, удостоенным Нобелевской премии мира. Эта встреча позволит вам узнать новое и значительно расширить свое представление о мире, и о такой ее составляющей как буддистская религия. Важно: данный тур адресован всем людям независимо от вероисповедания, и даже убежденным атеистам, так как со слов досточтимого Далай-Ламы ХIV «… все религии имеют общие корни. У них одни цели и коллективная ответственность — служить людям, защищать мир», а это наверняка откликается любому живому существу на планете Земля. Вы зададитесь вопросом: почему такой воинственный народ как калмыки испытывают многовековую, неразрывную духовную связь с буддизмом, проповедующим сострадание, ненасилие и добросердечность? На этот и многие другие вопросы вы получите ответ в этой глубокой и неспешной экскурсии. Во время поездки мы отведаем калмыцкий чай с борцоками, что безусловно позволит вам чувствовать себя комфортно и тепло на протяжении всей экскурсии.
Ежедневно с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Cопровождение гида и эксперта по буддизму
- Перемещение по локациям маршрута
- Бранч на природе
- Что не входит
- Подношения в храмах (100 ₽ наличными с чел.)
- Место начала и завершения?
- Общественная парковка гостиницы «Элиста»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Важная информация
- Контактные данные:
- +7 905 484-31-19
- +7 927 592-18-83
- WhatsApp, Telegram
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Элисты
Индивидуальная
2 часа
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в Европе и Сити-Чесс
на площади «Пагоды 7 дней»
Завтра
11 дек
12 дек
13 дек
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Элиста - дочь калмыцких степей
Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом
Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
У главных ворот Центрального хурула
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
5 000₽ за всё до 4 чел.