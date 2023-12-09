Название экскурсии говорит само за себя, в ней вы прикоснетесь к одной из древнейших религий мира — буддизму, ведь калмыки — единственные буддисты в Европе, равно как и самые молодые европейцы, как бы парадоксально это не звучало. Вы погрузитесь в историю появления и последующего формирования буддистского мировоззрения нашего этноса, исследуете период со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней.

Описание

Что вас ожидает: Мы посетим самый большой буддийский храм в Европе — «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме). Его необходимо увидеть и, по возможности, посетить каждому гостю нашего региона — без этого ваша поездка к нам будет неполноценной. После Хурула отправимся к Одинокому тополю — памятнику природы, буддийской святыне, месту силы. На обратном пути посетим Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг» Хурул «Сякюсн-Сюмэ», который был освящен бесспорным лидером всех тибетских буддистов его Святейшеством Далай-ламой XIV, самым почитаемым Буддистом религиозной конфессии, удостоенным Нобелевской премии мира. Эта встреча позволит вам узнать новое и значительно расширить свое представление о мире, и о такой ее составляющей как буддистская религия. Важно: данный тур адресован всем людям независимо от вероисповедания, и даже убежденным атеистам, так как со слов досточтимого Далай-Ламы ХIV «… все религии имеют общие корни. У них одни цели и коллективная ответственность — служить людям, защищать мир», а это наверняка откликается любому живому существу на планете Земля. Вы зададитесь вопросом: почему такой воинственный народ как калмыки испытывают многовековую, неразрывную духовную связь с буддизмом, проповедующим сострадание, ненасилие и добросердечность? На этот и многие другие вопросы вы получите ответ в этой глубокой и неспешной экскурсии. Во время поездки мы отведаем калмыцкий чай с борцоками, что безусловно позволит вам чувствовать себя комфортно и тепло на протяжении всей экскурсии.