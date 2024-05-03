Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Элистой
Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь нашим трансфером из г. Волгограда.
Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40.
14:00 – 14:30 Заселение в гостиницу «Марко Поло».
15:00 Обед в кафе «Калмычка».
16:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.
Вы узнаете историю кочевья Калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.
Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.
17:00 Переезд на «Одинокий тополь».
Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.
Место, которое никого не оставит равнодушным.
Экскурсия, прогулка по месту силы и наблюдение за закатом.
18:30 Переезд в город Элиста.
Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».
Общая протяженность маршрута – 350 км.
Степные тюльпаны
9:00 После завтрака вы отправитесь в степь, чтобы полюбоваться необыкновенными пейзажами цветущих диких тюльпанов.
Вы устроите мини-пикник на поле среди цветов, сделаете прекрасные фотографии и селфи, вдоволь нагуляетесь.
А затем вас ждет поездка к месту стоянки верблюдов, где вы сможете покататься на «кораблях пустыни» и услышать рассказы об этих животных.
После вас ждет увлекательная экскурсия по центру города, где вы познакомитесь со скульптурой «Белого старца», а пройдя через «Золотые ворота» посетите Пагоду Семи дней.
Вечером вы поужинаете и вернетесь в гостиницу.
Поющие барханы, розовое озеро и «горящий» родник
Утром вы позавтракаете в гостинице, а после отправитесь в поселок Адык.
Маршрут экскурсии будет проходить по пустыне с Поющими барханами.
Этот природный феномен знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа.
Затем вы продолжите маршрут и отправитесь к уникальным соленым Меклетинским озерам.
Мигрирующие птицы занесли сюда мелкого розового рачка, который расплодился в озере, и потому теперь вода в нем кажется розовой.
Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.
В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.
На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.
Здесь вы прогуляетесь и сделаете впечатляющие фото на память.
К вечеру, вы примете участие в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.
Возвращение домой
Завтрак в гостинице.
После завтрака вас ждет незабываемая экскурсия по интерактивному музею « Уникальная Калмыкия».
Именно здесь вы увидите самые большие калмыцкие головоломки, единственную в мире «Ладью жизни», послушаете интересный рассказ о тенгрианстве, а также сможете приобрести редкие сувениры и сделать фото в национальных костюмах.
После посещения музея, в 11:00 – 11:30 трансфер в аэропорт г. Волгограда к рекомендованному рейсу в 17:40.
По пути вы остановитесь в кафе, где сможете самостоятельно заказать обед.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Marco Polo» в Элисте.
Стоимость тура на 1 чел:.
- С 18 по 21 апреля – 56 000 руб.
- С 25 по 28 апреля – 58 000 руб. т. к. будет размещение в номерах улучшенной категории.
Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. /чел.
Детям до 12 лет предоставляется скидка – 2000 руб.
Варианты проживания
Отель «Марко Поло» 4* в Элисте
Во время тура вы будете жить в отеле Marco Polo в Элисте. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, а также ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно- гигиеническими принадлежностями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Завтраки, обеды и ужины (кроме обеда в 4-й день по дороге в аэропорт)
- Трансфер из аэропорта Волгограда в Элисту и обратно
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гидов
- Катание на верблюдах (по желанию)
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на экскурсионные объекты и экосборы в ООПТ
- Этническая программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
- Одноместное размещение по маршруту (+10 000 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
- резиновую обувь для прогулки по розовому озеру (летнее время);
- футболку с длинным рукавом;
- легкие ботинки или кроссовки;
- индивидуальную аптечку;
- репелленты;
- средства личной гигиены.
На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?
Все переезды по программе будут организованы на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, Mitsubishi Space Gear или минивэне Honda Elysion.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 2 000 рублей.
Какое питание организовано в туре?
В стоимость программы входит трехразовое питание с элементами калмыцкой национальной кухни, кроме обеда в 4-й день. Завтракать вы будете в гостинице, обедать и ужинать в кафе.