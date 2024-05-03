Тюльпаны Калмыкии

Отправляйтесь в путешествие по неизведанной и полной чудес Калмыкии! Вы прогуляетесь по берегу невероятного Розового озера, встретите закат у «Одинокого тополя», познакомитесь с традициями бывшего кочевого народа, их непростой историей
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и необычной, но сытной и вкусной кухней. И даже сможете зажечь воду — своими руками создать горящую артезианскую скважину.

Но самой главной изюминкой этого тура является цветение тюльпанов – раз в год гостеприимная калмыцкая земля покрывается яркими, разноцветными бутонами. Не упустите возможность сделать потрясающие фото в море тюльпанов.

4.67
3 отзыва
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Море цветов
Море цветов
Устроим мини-пикник среди цветущих диких тюльпанов и сделаем фантастические снимки
Культура кочевых народов
Культура кочевых народов
Познакомимся с бытом и традициями калмыцких кочевников и научимся азам приготовления калмыцкого чая
Поющие барханы
Поющие барханы
Вы сможете сами услышать этот природный феномен – в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа
Памятник «Одинокий тополь»
Памятник «Одинокий тополь»
Нам расскажут легенду об этом месте и мы узнаем, почему оно стало буддийской святыней
«Горящий» родник
«Горящий» родник
Вы примете участие в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Элистой

Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь нашим трансфером из г. Волгограда.

Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40.

14:00 – 14:30 Заселение в гостиницу «Марко Поло».

15:00 Обед в кафе «Калмычка».

16:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.

Вы узнаете историю кочевья Калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.

Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.

17:00 Переезд на «Одинокий тополь».

Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.

Место, которое никого не оставит равнодушным.

Экскурсия, прогулка по месту силы и наблюдение за закатом.

18:30 Переезд в город Элиста.

Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».

Общая протяженность маршрута – 350 км.

Знакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с Элистой
2 день

Степные тюльпаны

9:00 После завтрака вы отправитесь в степь, чтобы полюбоваться необыкновенными пейзажами цветущих диких тюльпанов.

Вы устроите мини-пикник на поле среди цветов, сделаете прекрасные фотографии и селфи, вдоволь нагуляетесь.

А затем вас ждет поездка к месту стоянки верблюдов, где вы сможете покататься на «кораблях пустыни» и услышать рассказы об этих животных.

После вас ждет увлекательная экскурсия по центру города, где вы познакомитесь со скульптурой «Белого старца», а пройдя через «Золотые ворота» посетите Пагоду Семи дней.

Вечером вы поужинаете и вернетесь в гостиницу.

Степные тюльпаныСтепные тюльпаныСтепные тюльпаныСтепные тюльпаны
3 день

Поющие барханы, розовое озеро и «горящий» родник

Утром вы позавтракаете в гостинице, а после отправитесь в поселок Адык.

Маршрут экскурсии будет проходить по пустыне с Поющими барханами.

Этот природный феномен знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа.

Затем вы продолжите маршрут и отправитесь к уникальным соленым Меклетинским озерам.

Мигрирующие птицы занесли сюда мелкого розового рачка, который расплодился в озере, и потому теперь вода в нем кажется розовой.

Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.

В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.

На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.

Здесь вы прогуляетесь и сделаете впечатляющие фото на память.

К вечеру, вы примете участие в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.

Поющие барханы, розовое озеро и «горящий» родникПоющие барханы, розовое озеро и «горящий» родникПоющие барханы, розовое озеро и «горящий» родникПоющие барханы, розовое озеро и «горящий» родник
4 день

Возвращение домой

Завтрак в гостинице.

После завтрака вас ждет незабываемая экскурсия по интерактивному музею « Уникальная Калмыкия».

Именно здесь вы увидите самые большие калмыцкие головоломки, единственную в мире «Ладью жизни», послушаете интересный рассказ о тенгрианстве, а также сможете приобрести редкие сувениры и сделать фото в национальных костюмах.

После посещения музея, в 11:00 – 11:30 трансфер в аэропорт г. Волгограда к рекомендованному рейсу в 17:40.

По пути вы остановитесь в кафе, где сможете самостоятельно заказать обед.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Marco Polo» в Элисте.

Стоимость тура на 1 чел:.

  • С 18 по 21 апреля – 56 000 руб.
  • С 25 по 28 апреля – 58 000 руб. т. к. будет размещение в номерах улучшенной категории.

Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. /чел.

Детям до 12 лет предоставляется скидка – 2000 руб.

Варианты проживания

Отель «Марко Поло» 4* в Элисте

3 ночи

Во время тура вы будете жить в отеле Marco Polo в Элисте. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, а также ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно- гигиеническими принадлежностями.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Завтраки, обеды и ужины (кроме обеда в 4-й день по дороге в аэропорт)
  • Трансфер из аэропорта Волгограда в Элисту и обратно
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гидов
  • Катание на верблюдах (по желанию)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты и экосборы в ООПТ
  • Этническая программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
  • Одноместное размещение по маршруту (+10 000 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
  • резиновую обувь для прогулки по розовому озеру (летнее время);
  • футболку с длинным рукавом;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • индивидуальную аптечку;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены.
На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?

Все переезды по программе будут организованы на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, Mitsubishi Space Gear или минивэне Honda Elysion.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 2 000 рублей.

Какое питание организовано в туре?

В стоимость программы входит трехразовое питание с элементами калмыцкой национальной кухни, кроме обеда в 4-й день. Завтракать вы будете в гостинице, обедать и ужинать в кафе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
3 мая 2024
В очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местах удивительна. Но увы тюльпанов мы так и не увидели, ибо человек предполагает, а …. там как сложится.
В очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местахВ очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местахВ очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местах
Н
24 апр 2024
Были в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих диких тюльпанов. Наши ожидания оправдались и даже более: и мы увидели не только как в
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природе растут тюльпаны, но и пеликанов, и стрепета, потрясающее Розовое Озеро, величественные барханы и горящий водный источник. Кроме того, мы познакомились с бытом и культурой калмыцкого народа, попробовали местную кухню, узнали особенности буддизма. Очень понравился музей кочевой культуры и его гостеприимные девушки. Как итог: получили незабываемые впечатления.

Были в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих диких
Т
3 мая 2023
Тюльпаны Калмыкии мы так и не увидели! Это очень огорчило группу. НО! Высокий профессионализм нашего экскурсовода Алексея помог нам познакомиться с природой, кухней и традициями Калмыкии и полюбить этот край. Это были чудесные, насыщенные дни, полные эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного. Отдельное спасибо и восторг Алексею Алехину!

Тур входит в следующие категории Элисты

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