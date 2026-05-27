4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
Групповая автобусная экскурсия по главным здравницам Кавказских Минеральных Вод
За один день вы познакомитесь с основными достопримечательностями курортной четвёрки. В группе до 50 человек посетите пятигорский парк Цветник, озеро Провал и место дуэли Лермонтова. Погуляете по аллеям уютного Железноводска. Продегустируете несколько видов кисловодского нарзана. Оцените настоящий вкус ессентукских вод. И конечно, услышите главное из истории старинных курортов.
Описание экскурсии
Пятигорск: место дуэли Лермонтова, Цветник и Провал
В этом городе мы встретимся и с него начнём путешествие. Вы пройдёте по цветущим аллеям с фонтанами и рассмотрите старинные здания. В легендарном парке Цветник услышите об истоках Пятигорска. Увидите первый городской источник и памятник Кисе Воробьянинову из «12 стульев». Посетите озеро Провал, которое находится прямо в горе Машук. Услышите о лермонтовских страницах города и побываете на месте роковой дуэли.
Уютный Железноводск
Из Пятигорска вы переместитесь в самый маленький город Кавказских Минеральных Вод. Отведаете целебной воды из местных источников и прогуляетесь по тенистым аллеям. Гид познакомит вас со старинной архитектурой Железноводска и историей курорта, возникшего благодаря общественнику и гуманисту Ф. П. Гаазу.
Кисловодск: Зеркальный пруд, долины роз, нарзаны
Следующая точка на карте — ещё одна легенда курортов Ставрополья. Вы осмотрите самые яркие достопримечательности Кисловодска. Побываете в Нарзанной галерее и попробуете три вида местного нарзана.
Романтичные Ессентуки
В завершение вы посетите город, который так же обрёл славу благодаря своим источниками. Гуляя по ессентукским улочкам, вы познакомитесь с историей развития самого молодого курорта Кавказских Минеральных Вод. Продегустируете знаменитые лечебные воды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4». И после отправитесь обратно в Пятигорск, наслаждаясь живописными пейзажами из окна.
Организационные детали
Особенности программы
Очерёдность посещения городов может меняться
Питание оплачивается отдельно
Экскурсия не подходит для людей, имеющих трудности с передвижением (в программе предусмотрены длительные пешие прогулки, также на пути будут многоступенчатые лестницы)
С вами будет один из гидов нашей команды.
в четверг и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3000 ₽
Дети до 12 лет
2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Курортный парк
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Владислав — Организатор в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1734 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
