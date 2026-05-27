За один день вы познакомитесь с основными достопримечательностями курортной четвёрки. В группе до 50 человек посетите пятигорский парк Цветник, озеро Провал и место дуэли Лермонтова. Погуляете по аллеям уютного Железноводска. Продегустируете несколько видов кисловодского нарзана. Оцените настоящий вкус ессентукских вод. И конечно, услышите главное из истории старинных курортов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пятигорск: место дуэли Лермонтова, Цветник и Провал

В этом городе мы встретимся и с него начнём путешествие. Вы пройдёте по цветущим аллеям с фонтанами и рассмотрите старинные здания. В легендарном парке Цветник услышите об истоках Пятигорска. Увидите первый городской источник и памятник Кисе Воробьянинову из «12 стульев». Посетите озеро Провал, которое находится прямо в горе Машук. Услышите о лермонтовских страницах города и побываете на месте роковой дуэли.

Уютный Железноводск

Из Пятигорска вы переместитесь в самый маленький город Кавказских Минеральных Вод. Отведаете целебной воды из местных источников и прогуляетесь по тенистым аллеям. Гид познакомит вас со старинной архитектурой Железноводска и историей курорта, возникшего благодаря общественнику и гуманисту Ф. П. Гаазу.

Кисловодск: Зеркальный пруд, долины роз, нарзаны

Следующая точка на карте — ещё одна легенда курортов Ставрополья. Вы осмотрите самые яркие достопримечательности Кисловодска. Побываете в Нарзанной галерее и попробуете три вида местного нарзана.

Романтичные Ессентуки

В завершение вы посетите город, который так же обрёл славу благодаря своим источниками. Гуляя по ессентукским улочкам, вы познакомитесь с историей развития самого молодого курорта Кавказских Минеральных Вод. Продегустируете знаменитые лечебные воды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4». И после отправитесь обратно в Пятигорск, наслаждаясь живописными пейзажами из окна.

Организационные детали

Особенности программы

Очерёдность посещения городов может меняться

Питание оплачивается отдельно

Экскурсия не подходит для людей, имеющих трудности с передвижением (в программе предусмотрены длительные пешие прогулки, также на пути будут многоступенчатые лестницы)

С вами будет один из гидов нашей команды.