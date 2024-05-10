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ощущения, что гид просто выполняет свою работу, а как будто беседа с приятелем. Не голые факты и даты, а интересные истории и легкая подача огромного объема информации. Шагов находили мы, конечно, непривычно много, ног не чувствовали) Но усталость забудется, а воспоминания и впечатления - на всю жизнь!