1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Железноводска
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По городам и водам КМВ: все курорты за один день из Ессентуков
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод, посетив главные курорты региона всего за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: в аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 мая 2024Замечательная экскурсия, мы в восторге! Сергей профессионал своего дела, понятно и интересно доносит информацию! Отвез нас в такие места, до
- ММарина9 мая 2024Общение с экскурсоводом лёгкое и не принужденное. Маршрут построен с учётом погоды и ситуации на дороге.
- ННаталья26 апреля 2024Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной и насыщенной, что мы
- РРегина24 апреля 2024Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в тоже время насыщенно и
- ММарина22 апреля 2024Спасибо огромное Сергею за замечательную экскурсию по городам КМВ! Интересное, насыщенное, позитивное, комфортное путешествие запомнится нам на долго. Не было
- ВВладислав10 апреля 2024Нашим гидом и водителем был Владимир. Считаю, что нам повезло. Этот человек очень любит свой родной край и рассказывает о
- ООльга3 апреля 2024Экскурсия была потрясающей, Карен невероятный рассказчик, много знает не только исторических фактов, но и мифов, легенд и тостов) было очень интересно и увлекательно!
- ТТарусина30 марта 2024Спасибо большое Владимиру за интересную информацию по всему маршруту нашего путешествия. Владимир человек влюбленный в свой край. И подробно рассказывал о каждом городе в котором мы были. Спасибо большое!!!
- ККонстантин26 марта 2024Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
- ТТатьяна24 марта 2024Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Железноводск»
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