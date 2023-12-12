Обширный сити-тур по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и окрестностям Кисловодска
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Описание
Что вас ожидает
Города КМВ с каждым годом все более востребованы у путешественников. Одна из причин такой популярности — удобная транспортная доступность. За один день мы покажем вам важнейшие достопримечательности местных курортов. Вы посетите Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и окрестности Кисловодска. На всём протяжении пути вас ждёт сочетание роскошной природы с изысканной архитектурой и историей. А вот чем запомнится каждый из городов:
Ессентуки: самый минеральный
Вы посетите курортный парк с Ессентукской грязелечебницей, Цандеровский институт механотерапии (знакомый по фильму «Любовь и голуби») и верхние минеральные ванны. Попробуете знаменитый нарзан Ессентуки 17. Увидите так называемый «Рио де Кавказ», где находится самая высокая статуя Иисуса Христа в нашей стране.
Пятигорск: самый культурный
В Пятигорске уделим внимание следующим объектам: место дуэли Лермонтова у подножья Машука, знаменитый Провал и Бесстыжие ванны. По желанию посетим парк Цветник и поднимемся к вершине горы Машук на канатной дороге.
Железноводск: самый живописный
Здесь у вас будет время прогуляться по парку и полюбоваться знаменитым дворцом Эмира Бухарского и пушкинской галереей. галерею. Обязательно к посещению Железноводское курортное озеро, которое не так давно открылось после масштабной реконструкции.
Кисловодск: самый популярный
Город «сердца, солнца и нарзана» предстанет перед нам в вечернем обличии. Оценим панораму курорта, спрятавшегося в живописных горах, и посетим несколько природных локаций в его окрестностях (Замок коварства и любви, Лермонтовская скала, гора Кольцо и др.).
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия, проводится на комфортных иномарках (большие компании — Mercedes Vito, компании до 4 человек — легковые «Мерседесы» или внедорожники Mitsubishi)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Маршрут всесезонный, экскурсия проводится круглый год
- По запросу начать можем из Пятигорска, Ессентуков, Железноводска или Минеральных Вод
- Обратите внимание: по понедельникам дом-музей Лермонтова и вход в Провал закрыты
Дополнительные расходы
- Подъём на гору Машук на канатной дороге (взрослый билет в обе стороны — 360 руб., детский — 100 руб.)
- Обед в одном из проверенных кафе — от 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.