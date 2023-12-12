По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков

Индивидуальная экскурсия в Ессентуках

Обширный сити-тур по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и окрестностям Кисловодска

Кавказские Минеральные Воды — это памятники и музеи, курортные парки и озёра, ущелья и водопады. Можно ездить на экскурсии каждый день и всё равно не суметь охватить всё даже за неделю. А можно отправиться в насыщенный однодневный тур по лучшим местам. Мы составим маршрут по городам КМВ, поделимся фактами об их истории. Вы поймёте, насколько богат и гостеприимен этот край!
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
Ближайшие даты:
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
19
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Города КМВ с каждым годом все более востребованы у путешественников. Одна из причин такой популярности — удобная транспортная доступность. За один день мы покажем вам важнейшие достопримечательности местных курортов. Вы посетите Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и окрестности Кисловодска. На всём протяжении пути вас ждёт сочетание роскошной природы с изысканной архитектурой и историей. А вот чем запомнится каждый из городов:

Ессентуки: самый минеральный

Вы посетите курортный парк с Ессентукской грязелечебницей, Цандеровский институт механотерапии (знакомый по фильму «Любовь и голуби») и верхние минеральные ванны. Попробуете знаменитый нарзан Ессентуки 17. Увидите так называемый «Рио де Кавказ», где находится самая высокая статуя Иисуса Христа в нашей стране.

Пятигорск: самый культурный

В Пятигорске уделим внимание следующим объектам: место дуэли Лермонтова у подножья Машука, знаменитый Провал и Бесстыжие ванны. По желанию посетим парк Цветник и поднимемся к вершине горы Машук на канатной дороге.

Железноводск: самый живописный

Здесь у вас будет время прогуляться по парку и полюбоваться знаменитым дворцом Эмира Бухарского и пушкинской галереей. галерею. Обязательно к посещению Железноводское курортное озеро, которое не так давно открылось после масштабной реконструкции.

Кисловодск: самый популярный

Город «сердца, солнца и нарзана» предстанет перед нам в вечернем обличии. Оценим панораму курорта, спрятавшегося в живописных горах, и посетим несколько природных локаций в его окрестностях (Замок коварства и любви, Лермонтовская скала, гора Кольцо и др.).

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия, проводится на комфортных иномарках (большие компании — Mercedes Vito, компании до 4 человек — легковые «Мерседесы» или внедорожники Mitsubishi)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Маршрут всесезонный, экскурсия проводится круглый год
  • По запросу начать можем из Пятигорска, Ессентуков, Железноводска или Минеральных Вод
  • Обратите внимание: по понедельникам дом-музей Лермонтова и вход в Провал закрыты

Дополнительные расходы

  • Подъём на гору Машук на канатной дороге (взрослый билет в обе стороны — 360 руб., детский — 100 руб.)
  • Обед в одном из проверенных кафе — от 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиВыездныеНа весь деньПаркиПрирода и пейзажиКавказПятигорскЖелезноводскКисловодскГрязелечебница им. СемашкоПопулярные местаСамое главноеСтатуя Иисуса Христа

Похожие туры из Ессентуков

И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
И это все - Кавказские Минеральные Воды
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск за один день
у вашего отеля
Завтра
13 дек
14 дек
15 дек
12 000 за всё до 4 чел.
Ессентуки - город, где сбываются мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Ессентуки - город, где сбываются мечты
Вдохновляющая прогулка по самым интересным местам курорта с яркими историческими деталями
маг. Универмаг
Сегодня
Завтра
13 дек
14 дек
5 200 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
у вашего отеля
Завтра
13 дек
14 дек
15 дек
12 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ