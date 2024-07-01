Хотите поближе познакомиться с милыми и робкими альпаками? Тогда вам обязательно стоит посетить нашу экскурсию! Помимо общения с этими чудесными животными вы также побываете в Долине нарзанов, проедете по живописной высокогорной дороге и восхититесь красотами Кавказа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Из курортного города мы направимся в сторону живописнейшего урочища Джилы-Су. Однако, проехав всего лишь 20 км., свернем в сторону примечательных строений и рассмотрим поближе Кисловодскую высокогорную научную станцию Института физики атмосферы на плато Шаджатмаз. После наш путь пролегает в Долину нарзанов, которая раскинулась в предгорьях Скалистого хребта. Локация невероятно фотогенична: со всех сторон ее обступают высокие холмы, формируя уникальный микроклимат. К слову, высота некоторых уголков Долины нарзанов иногда достигает 1300 м. над уровнем моря! Южную часть долины густо покрывают вечнозеленые хвойные леса. Благоприятный климат данной курортной местности позволяет посещать ее круглый год. Кстати, лучший вид на великана Эльбруса открывается именно отсюда. Помимо обилия источников, путешественников манят в эти места пещеры, причудливые скалы-останцы, водопады на реках Хасаут и Мушт. Из Долины нарзанов можно продолжить путешествие в урочище Джилы-Су с теплой минеральной водой. Под занавес экскурсионной поездки пообщаемся с альпаками — это милые пушистые животные уже много лет помогают людям в сельском хозяйстве. Они обладают необычным характером, очень чувствительны к окружающей среде и робки по темпераменту. Важная информация:
Мы можем забрать вас из других городов. Стоимость из Пятигорска и Железноводска 3500 р в группе, стоимость из Кисловодска 2600 р.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодск
- Плато Шатзатмаз
- Долина Нарзанов
- Ферма Альпак
- 3 Водопада
- Скалы-аватары
- Скалы зубы дракона
- Урочище ДжилыСу
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Сувенирная продукция
- Эко сбор 100 р с человека Долину Нарзанов
- Ферма Альпак 300 р с чел
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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