Что может быть лучше однодневной поездки на уникальные природные достопримечательности, которая заканчивается расслаблением в бассейнах с термальной водой? Предлагаем вам побывать в живописном Чегемском ущелье с водопадами, оценить каменную теснину и побаловать своё тело в минеральных термах. Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога до Чегемского ущелья из Пятигорска займёт где-то 2 часа. За это время наш гид поделится интересными фактами из истории края, а вы полюбуетесь видами из окна.

Чегемские водопады (2 часа)

Начнём осмотр с так называемого Малого водопада. Вы увидите, как этот приток реки Чегем похож на ниспадающую с горы девичью косу. Далее едем по ущелью вдоль реки и останавливаемся в теснине — узком горном месте, которое появилось благодаря сильному потоку воды. Венец теснины — Ваклюзы, или капельные водопады, также известные как Водяное горло (Су-Азу) и Каменные слёзы. Вы полюбуетесь ими и узнаете больше про все эти названия. Здесь же можно купить что-то из местных шерстяных изделий и пообедать в кафе с национальной кухней.

Гедуко (80 мин.)

Этот термальный комплекс прекрасно подойдёт для завершения насыщенного дня. Гид расскажет, как название места связано с лесными курицами и оставит вас наслаждаться в бассейнах. Их здесь несколько — с термальной и пресной водой, холодные и горячие, для взрослых и детей. Время релакса!

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы

При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы