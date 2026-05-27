Мои заказы

Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Ессентуков

Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Что может быть лучше однодневной поездки на уникальные природные достопримечательности, которая заканчивается расслаблением в бассейнах с термальной водой? Предлагаем вам побывать в живописном Чегемском ущелье с водопадами, оценить каменную теснину и побаловать своё тело в минеральных термах. Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек.
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Ессентуков
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Ессентуков
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Ессентуков

Описание экскурсии

Дорога до Чегемского ущелья из Пятигорска займёт где-то 2 часа. За это время наш гид поделится интересными фактами из истории края, а вы полюбуетесь видами из окна.

Чегемские водопады (2 часа)

Начнём осмотр с так называемого Малого водопада. Вы увидите, как этот приток реки Чегем похож на ниспадающую с горы девичью косу. Далее едем по ущелью вдоль реки и останавливаемся в теснине — узком горном месте, которое появилось благодаря сильному потоку воды. Венец теснины — Ваклюзы, или капельные водопады, также известные как Водяное горло (Су-Азу) и Каменные слёзы. Вы полюбуетесь ими и узнаете больше про все эти названия. Здесь же можно купить что-то из местных шерстяных изделий и пообедать в кафе с национальной кухней.

Гедуко (80 мин.)

Этот термальный комплекс прекрасно подойдёт для завершения насыщенного дня. Гид расскажет, как название места связано с лесными курицами и оставит вас наслаждаться в бассейнах. Их здесь несколько — с термальной и пресной водой, холодные и горячие, для взрослых и детей. Время релакса!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе
  • Вход в Гедуко: будни — 600 ₽, выходные и праздничные дни — 700 ₽

в среду и пятницу в 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Дети до 12 лет2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Курортный парк
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1734 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Ессентуков»

Таинственная Кабардино-Балкария
Джиппинг
На машине
9 часов
21 отзыв
Индивидуальная
Таинственная Кабардино-Балкария
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
2 июн в 16:00
4 июн в 15:00
от 17 000 ₽ за человека
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
12 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Погружение в мир фантастической горной природы. Чегемские водопады, парапланеристы, древние башни и средневековый некрополь ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4500 ₽ за человека
Из Ессентуков к Чегемским водопадам и Безенгийскому ущелью
На автобусе
12 часов
79 отзывов
Групповая
Из Ессентуков к Чегемским водопадам и Безенгийскому ущелью
Начало: Ессентуки, Анджиевского, 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре.
Завтра в 06:40
31 мая в 06:40
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
2500 ₽ за человека