Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Ессентуков
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Что может быть лучше однодневной поездки на уникальные природные достопримечательности, которая заканчивается расслаблением в бассейнах с термальной водой? Предлагаем вам побывать в живописном Чегемском ущелье с водопадами, оценить каменную теснину и побаловать своё тело в минеральных термах. Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек.
Описание экскурсии
Дорога до Чегемского ущелья из Пятигорска займёт где-то 2 часа. За это время наш гид поделится интересными фактами из истории края, а вы полюбуетесь видами из окна.
Чегемские водопады (2 часа)
Начнём осмотр с так называемого Малого водопада. Вы увидите, как этот приток реки Чегем похож на ниспадающую с горы девичью косу. Далее едем по ущелью вдоль реки и останавливаемся в теснине — узком горном месте, которое появилось благодаря сильному потоку воды. Венец теснины — Ваклюзы, или капельные водопады, также известные как Водяное горло (Су-Азу) и Каменные слёзы. Вы полюбуетесь ими и узнаете больше про все эти названия. Здесь же можно купить что-то из местных шерстяных изделий и пообедать в кафе с национальной кухней.
Гедуко (80 мин.)
Этот термальный комплекс прекрасно подойдёт для завершения насыщенного дня. Гид расскажет, как название места связано с лесными курицами и оставит вас наслаждаться в бассейнах. Их здесь несколько — с термальной и пресной водой, холодные и горячие, для взрослых и детей. Время релакса!
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Обед в кафе
Вход в Гедуко: будни — 600 ₽, выходные и праздничные дни — 700 ₽
в среду и пятницу в 12:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2500 ₽
Дети до 12 лет
2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Курортный парк
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1734 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Ессентуков»