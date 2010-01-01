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Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии

4
2 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Предлагаем отправиться с нами по Кабардино-Балкарским ущельям.

Мы побываем в изумительно красивом и опасном Черекском ущелье.

Пешком дойдём к Чегемским водопадам.

Посетим бездонное Голубое озеро, у которого вода голубого цвета.

Побываем в сторожевых башнях, пройдёмся среди развалин древних аулов.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии

Что вы увидите

  • Чегемские водопады
  • Черекская теснина
  • Голубое озеро
  • село Верхняя Балкария
Экскурсионная программа:06:00 — Выезжаем из Ессентуков
Первой будет остановка в п. Прогресс через 50 мин. Можно быстро позавтракать и за 15 минут осмотреть окрестности. Из посёлка наш маршрут пролегает на автобусе 🚌 к Чегемским водопадам.
Чегемские водопады (время на пешую экскурсию ⛳ 2 ч. )
Автобус остаётся нас ожидать в с. Хушто-Сырт. А мы пешком идём 2 км к водопадам. И вот перед нами со склона стекают тысячи струек, но не мощным потоком, а лёгкими, невесомыми струями. И малейшее дуновение ветерка превращает их в мириады брызг, которые оседают на подошедшего путника. За поворотом есть лестница, по которой можно подняться в лес 🌳, на «верхний этаж» водопадов. Здесь поток воды обладает большей мощью. Делаем фото и возвращаемся в Хушто-Сырт. Здесь у нас 30-минутный обед.
Дальше по маршруту Черекское ущелье
К нему едим через Нальчик. Всю дорогу нам гид рассказывает истории 📖 о Нальчике и прилегающих кабардинских и балкарских селениях.
Голубое озеро (30 мин. )
Отправляемся в Черекское ущелье. Это участок дороги среди гор ⛰️, который не так давно проходил просто возле обрыва. Сейчас недалеко отсюда построен туннель. А дорогу, проходящую именно возле пропасти, закрыли для проезда машин. Но, здесь можно пройтись пешком. Под туннелем проезжаем ущелье и попадаем к Голубому озеру. Озеро действительно голубого цвета, и очень красивое 🤩. А уходящие в глубину озера Черек-Кёль корневища деревьев придают ему особенную загадочность. Уезжаем из этого места. Дорога идёт вверх, всё дальше по Чегерской теснине.
Черекское ущелье (40 мин. )
В этом живописном месте у нас будет 40 минут, чтобы успеть надышаться, насмотреться и нафотографироваться. А снимать в этих местах есть что: каждый шаг и готовьте фотоаппарат! Глубина теснины 500 метров, внизу протекает горный Черек. И вокруг только горы. Даже вырубленные туннели вписываются в завораживающий горный пейзаж.
Верхняя Балкария (40 мин. )
Застывшая в камнях история средневековья — именно так называют Верхнюю Балкарию, куда мы и отправимся от Черекского ущелья. Здесь можно погулять по улочкам старинного аула, погрузиться в тяжелую историю посёлка, осознать тяжкий труд горцев. Можно заходить внутрь развалин. Часть строений сегодня восстанавливается. Красивейший вид открыт от родовой башни. Это был последний пункт экскурсии 🧭. И мы возвращаемся в Ессентуки.
Важно знать
  • Про купание уточняйте у организаторов!
  • Возьмите с собой паспорт, он необходим для пересечения границ республики!
  • Возьмите наличные деньги на доп. питание, воду.
  • На Чегемских водопадах и на озере продают различные вязанные вещи по очень доступным ценам, если есть желание приобрести подобные товары, возьмите деньги.
  • В тёплое время года не берите с собой в дорогу продукты питания, в Кабардино-Балкарии очень жарко, продукты пропадают!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Подъем в черекскую теснину и Верхнюю Балкарию (500 руб)
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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2 отзыва оставили туристы

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