Экскурсионная программа:06:00 — Выезжаем из Ессентуков

Первой будет остановка в п. Прогресс через 50 мин. Можно быстро позавтракать и за 15 минут осмотреть окрестности. Из посёлка наш маршрут пролегает на автобусе 🚌 к Чегемским водопадам.

Чегемские водопады (время на пешую экскурсию ⛳ 2 ч. )

Автобус остаётся нас ожидать в с. Хушто-Сырт. А мы пешком идём 2 км к водопадам. И вот перед нами со склона стекают тысячи струек, но не мощным потоком, а лёгкими, невесомыми струями. И малейшее дуновение ветерка превращает их в мириады брызг, которые оседают на подошедшего путника. За поворотом есть лестница, по которой можно подняться в лес 🌳, на «верхний этаж» водопадов. Здесь поток воды обладает большей мощью. Делаем фото и возвращаемся в Хушто-Сырт. Здесь у нас 30-минутный обед.

Дальше по маршруту Черекское ущелье

К нему едим через Нальчик. Всю дорогу нам гид рассказывает истории 📖 о Нальчике и прилегающих кабардинских и балкарских селениях.

Голубое озеро (30 мин. )

Отправляемся в Черекское ущелье. Это участок дороги среди гор ⛰️, который не так давно проходил просто возле обрыва. Сейчас недалеко отсюда построен туннель. А дорогу, проходящую именно возле пропасти, закрыли для проезда машин. Но, здесь можно пройтись пешком. Под туннелем проезжаем ущелье и попадаем к Голубому озеру. Озеро действительно голубого цвета, и очень красивое 🤩. А уходящие в глубину озера Черек-Кёль корневища деревьев придают ему особенную загадочность. Уезжаем из этого места. Дорога идёт вверх, всё дальше по Чегерской теснине.

Черекское ущелье (40 мин. )

В этом живописном месте у нас будет 40 минут, чтобы успеть надышаться, насмотреться и нафотографироваться. А снимать в этих местах есть что: каждый шаг и готовьте фотоаппарат! Глубина теснины 500 метров, внизу протекает горный Черек. И вокруг только горы. Даже вырубленные туннели вписываются в завораживающий горный пейзаж.

Верхняя Балкария (40 мин. )

Застывшая в камнях история средневековья — именно так называют Верхнюю Балкарию, куда мы и отправимся от Черекского ущелья. Здесь можно погулять по улочкам старинного аула, погрузиться в тяжелую историю посёлка, осознать тяжкий труд горцев. Можно заходить внутрь развалин. Часть строений сегодня восстанавливается. Красивейший вид открыт от родовой башни. Это был последний пункт экскурсии 🧭. И мы возвращаемся в Ессентуки.

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