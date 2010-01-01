Экскурсионная программа:06:00 — Выезжаем из Ессентуков
Первой будет остановка в п. Прогресс через 50 мин. Можно быстро позавтракать и за 15 минут осмотреть окрестности. Из посёлка наш маршрут пролегает на автобусе 🚌 к Чегемским водопадам.
Чегемские водопады (время на пешую экскурсию ⛳ 2 ч. )
Автобус остаётся нас ожидать в с. Хушто-Сырт. А мы пешком идём 2 км к водопадам. И вот перед нами со склона стекают тысячи струек, но не мощным потоком, а лёгкими, невесомыми струями. И малейшее дуновение ветерка превращает их в мириады брызг, которые оседают на подошедшего путника. За поворотом есть лестница, по которой можно подняться в лес 🌳, на «верхний этаж» водопадов. Здесь поток воды обладает большей мощью. Делаем фото и возвращаемся в Хушто-Сырт. Здесь у нас 30-минутный обед.
Дальше по маршруту Черекское ущелье
К нему едим через Нальчик. Всю дорогу нам гид рассказывает истории 📖 о Нальчике и прилегающих кабардинских и балкарских селениях.
Голубое озеро (30 мин. )
Отправляемся в Черекское ущелье. Это участок дороги среди гор ⛰️, который не так давно проходил просто возле обрыва. Сейчас недалеко отсюда построен туннель. А дорогу, проходящую именно возле пропасти, закрыли для проезда машин. Но, здесь можно пройтись пешком. Под туннелем проезжаем ущелье и попадаем к Голубому озеру. Озеро действительно голубого цвета, и очень красивое 🤩. А уходящие в глубину озера Черек-Кёль корневища деревьев придают ему особенную загадочность. Уезжаем из этого места. Дорога идёт вверх, всё дальше по Чегерской теснине.
Черекское ущелье (40 мин. )
В этом живописном месте у нас будет 40 минут, чтобы успеть надышаться, насмотреться и нафотографироваться. А снимать в этих местах есть что: каждый шаг и готовьте фотоаппарат! Глубина теснины 500 метров, внизу протекает горный Черек. И вокруг только горы. Даже вырубленные туннели вписываются в завораживающий горный пейзаж.
Верхняя Балкария (40 мин. )
Застывшая в камнях история средневековья — именно так называют Верхнюю Балкарию, куда мы и отправимся от Черекского ущелья. Здесь можно погулять по улочкам старинного аула, погрузиться в тяжелую историю посёлка, осознать тяжкий труд горцев. Можно заходить внутрь развалин. Часть строений сегодня восстанавливается. Красивейший вид открыт от родовой башни. Это был последний пункт экскурсии 🧭. И мы возвращаемся в Ессентуки.
Важно знать
- Про купание уточняйте у организаторов!
- Возьмите с собой паспорт, он необходим для пересечения границ республики!
- Возьмите наличные деньги на доп. питание, воду.
- На Чегемских водопадах и на озере продают различные вязанные вещи по очень доступным ценам, если есть желание приобрести подобные товары, возьмите деньги.
- В тёплое время года не берите с собой в дорогу продукты питания, в Кабардино-Балкарии очень жарко, продукты пропадают!