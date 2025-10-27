Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа будет радовать глаз озёрами, ледниками, разнообразной фауной, чистейшим воздухом.
Вы посетите и увидите Карачаевск, Домбайскую поляну, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу, а также поднимитесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара.
Вы посетите и увидите Карачаевск, Домбайскую поляну, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу, а также поднимитесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара.
Описание экскурсииТур по горным сокровищам Домбая: к хороводу кавказских вершин! Едем в Домбай! Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы. Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара. Посетим древний христианский храм, полюбуемся вершинами Кавказского хребта, пообедаем в кафе c вкуснейшей кавказской кухней. Присоединяйтесь! В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы не упустите самые впечатляющие виды Карачаево-Черкесии и насладитесь отдыхом в комфортном ритме, вдыхая целебный воздух кавказских гор. Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вам вариант и отправляйтесь за впечатлениями! Описание маршрута Перевал Гумбаши (Кум-Баши) Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути к Домбаю вам откроются живописные виды! Наш тур начнется с перевала Гумбаши (или Кум-Баши). По нему раньше ходили караваны, а сегодня это один из красивейших высокогорных перевалов России. Он впечатляет в любое время года. Бархатистые зеленые холмы весной и летом, сказочные заснеженные просторы зимой. Осенью плато Бийчесын отливает золотом в солнечную погоду. Помимо плато, уже здесь, на смотровых площадках, вы сможете открыть для себя волшебные виды на горы Кавказского хребта и двуглавый Эльбрус. Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль. Это древнее сокровище Тебердинского заповедника — озеру почти 10 тысяч лет. В окружении платанов, вековых дубов и сосен, озеро покажется темным (в переводе Кара-Кёль — «Черное озеро»), но вода в нём — очень чистая. Здесь даже водится форель, а летом температура воды достигает 20℃ и можно купаться. Домбайская поляна От Домбайской поляны мы отправимся на гору Мусса-Ачитара. В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога. Сможем запечатлеть захватывающие виды уже с птичьего полета! Альпийские луга, горы и другие окрестности Домбая с такой высоты откроются совершенно по-новому. Серебряная река Уллу-Муруджу Мы обязательно остановимся посмотреть на завораживающие каскады горной реки Уллу-Муруджу. Её исток высоко в горах, в леднике. Бурные потоки реки проходят через залежи серебра, что делает чистейшие горные воды Уллу-Муруджу целебными. Христианский храм X века Завершим наш тур рукотворными достопримечательностями Карачаево-Черкессии. Помимо первозданной природы, этот край известен христианскими храмами IX-X веков среди скал. Сегодня это самые древние христианские церкви в России. Ведь Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь! С нами вы сможете посетить один из храмов, со смотровой площадки которого также открывается великолепный вид на ущелье. Важная информация - Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. - Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник - Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой - Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении) - Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве - Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой - Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы. Для мини-групп: - Экскурсия проходит в мини-группе до 6-8 человек - Удобный формат: компания единомышленников в туре разделят ваши эмоции Для индивидуального тура: - В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении - Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др.
Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Перевал Гумбаши (Кум-Баши)
- 🔹Древнее озеро Кара-Кёль
- 🔹Домбайская поляна
- 🔹Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- 🔹Серебряная река Уллу-Муруджу
- 🔹Христианский храм X века
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт минивэн или внедорожник
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой и воду перекус с собой
- Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь - 1400 руб. первая и вторая очереди - 2800 руб., первая, вторая и третья очереди - 3100 руб. Есть детские и льготные билеты).
- Заезд на Шоанинский храм - 300 руб/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо, Екатерине 🌹 Отличная экскурсия, масса впечатлений, гид супер, рекомендуем!!!
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Т
Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Темирлану. Было весело, познавательно, получили массу прекрасных впечатлений.
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Н
Все прошло супер! Красота не опясуемая 😍⛰️ горы, природа, реки 👍🏻длинная дорога проходит среди дикой природы, хотелось останавливаться на каждом кусочке 👍🏻по дороге угостили вкусным завтраком из местных домашних продуктов
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М
11.04.24 Ездили на экскурсию на Домбай с гидом Игорем. Не многие знают, но помимо красоты мест, самым главным являются люди, которые нас окружают. Поэтому хочется выразить благодарность такому талантливому, отзывчивому
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О
У нас был гид Фарух. Немного переживала как все пройдёт и по поводу удобства транспорта. Все было зря. Очень вовремя приехал к гостинице, забрал нас. Очень удобная машина. Вся поездка
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T
Экскурсия на Домбай без преувеличения стала лучшей из тех, на которых доводилось побывать. Потрясающие виды, чистый воздух, вкусная еда и отличная организация, которая не была бы возможна без нашего гида
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