Домбай в мини-группе из Ессентуки

Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа радует глаз горными озёрами,...

Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа радует глаз горными озёрами, ледниками, разнообразной фауной, чистейшим горным воздухом.

Вы посетите и увидите: Карачаевск, удивительной красоты Домбайскую поляну, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу, поднимитесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, откуда открываются виды на заснеженные горные пики кавказского хребта!
Домбай в мини-группе из Ессентуки
Домбай в мини-группе из Ессентуки
Домбай в мини-группе из Ессентуки
Домбай в мини-группе из Ессентуки
Домбай в мини-группе из Ессентуки
Домбай в мини-группе из Ессентуки
Домбай в мини-группе из Ессентуки

Что вы увидите 🤩

  • Карачаевск
  • озеро Кара-Кель
  • река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
  • Домбайская поляна
Самое тёплое озеро Тебердинского заповедникаОзеро Кара-Кёль в Теберде наполняется бьющими из земли ключами и подпитывается чистейшей водой от тающих на горных вершинах снегов. Солнце не пробивается сквозь сосны, и густые кроны лиственных деревьев и, тем не менее, температура воды в озере летом достигает +20 °C и оно является самым теплым на территории Тебердинского заповедника. «Серебряная» рекаРека Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых в России и Европе. Её воды берут своё начало высоко в горах, на леднике, где практически нет людей, отсюда и чистота. А целебными воды делают серебряные залежи через которые проходит вода. Канатная дорогаКанатка на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета. Домбайская поляна — соединение трех ущелий: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген Над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь сразу восемь снежных вершин. Инэ, Домбай Ульген, Софриджу, Семенов-Баши и другие. Здесь особенно прекрасно летом и осенью — внизу буковые леса, а рядом реликтовые пихтовые и еловые леса, альпийские луга и водопады. Но особенно популярна Домбайская поляна зимой, когда здесь работает горнолыжный комплекс.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартное предложение
3 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур в мини-группе до 6-8 человек
  • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой и воду перекус с собой
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (500-1300р)
Где начинаем и завершаем
Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: у Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07.00 до 09.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно с 07.00 до 09.00

Михаил
Михаил
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