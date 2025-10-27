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Путешествие на Домбай в мини-группе: канатная дорога, озеро Кара-Кёль

Горные виды и чистейший воздух: экскурсия в горы на Домбай в мини-группе
Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа будет радовать глаз озёрами, ледниками, разнообразной фауной, чистейшим воздухом.

Вы посетите и увидите Карачаевск, Домбайскую поляну, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу, а также поднимитесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара.
5
66 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе: канатная дорога, озеро Кара-Кёль
Путешествие на Домбай в мини-группе: канатная дорога, озеро Кара-Кёль
Путешествие на Домбай в мини-группе: канатная дорога, озеро Кара-Кёль

Описание экскурсии

Тур по горным сокровищам Домбая: к хороводу кавказских вершин! Едем в Домбай! Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы. Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара. Посетим древний христианский храм, полюбуемся вершинами Кавказского хребта, пообедаем в кафе c вкуснейшей кавказской кухней. Присоединяйтесь! В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы не упустите самые впечатляющие виды Карачаево-Черкесии и насладитесь отдыхом в комфортном ритме, вдыхая целебный воздух кавказских гор. Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вам вариант и отправляйтесь за впечатлениями! Описание маршрута Перевал Гумбаши (Кум-Баши) Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути к Домбаю вам откроются живописные виды! Наш тур начнется с перевала Гумбаши (или Кум-Баши). По нему раньше ходили караваны, а сегодня это один из красивейших высокогорных перевалов России. Он впечатляет в любое время года. Бархатистые зеленые холмы весной и летом, сказочные заснеженные просторы зимой. Осенью плато Бийчесын отливает золотом в солнечную погоду. Помимо плато, уже здесь, на смотровых площадках, вы сможете открыть для себя волшебные виды на горы Кавказского хребта и двуглавый Эльбрус. Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль. Это древнее сокровище Тебердинского заповедника — озеру почти 10 тысяч лет. В окружении платанов, вековых дубов и сосен, озеро покажется темным (в переводе Кара-Кёль — «Черное озеро»), но вода в нём — очень чистая. Здесь даже водится форель, а летом температура воды достигает 20℃ и можно купаться. Домбайская поляна От Домбайской поляны мы отправимся на гору Мусса-Ачитара. В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога. Сможем запечатлеть захватывающие виды уже с птичьего полета! Альпийские луга, горы и другие окрестности Домбая с такой высоты откроются совершенно по-новому. Серебряная река Уллу-Муруджу Мы обязательно остановимся посмотреть на завораживающие каскады горной реки Уллу-Муруджу. Её исток высоко в горах, в леднике. Бурные потоки реки проходят через залежи серебра, что делает чистейшие горные воды Уллу-Муруджу целебными. Христианский храм X века Завершим наш тур рукотворными достопримечательностями Карачаево-Черкессии. Помимо первозданной природы, этот край известен христианскими храмами IX-X веков среди скал. Сегодня это самые древние христианские церкви в России. Ведь Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь! С нами вы сможете посетить один из храмов, со смотровой площадки которого также открывается великолепный вид на ущелье. Важная информация - Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. - Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник - Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой - Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении) - Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве - Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой - Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы. Для мини-групп: - Экскурсия проходит в мини-группе до 6-8 человек - Удобный формат: компания единомышленников в туре разделят ваши эмоции Для индивидуального тура: - В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении - Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др.

Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 🔹Перевал Гумбаши (Кум-Баши)
  • 🔹Древнее озеро Кара-Кёль
  • 🔹Домбайская поляна
  • 🔹Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
  • 🔹Серебряная река Уллу-Муруджу
  • 🔹Христианский храм X века
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт минивэн или внедорожник
Что не входит в цену
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой и воду перекус с собой
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь - 1400 руб. первая и вторая очереди - 2800 руб., первая, вторая и третья очереди - 3100 руб. Есть детские и льготные билеты).
  • Заезд на Шоанинский храм - 300 руб/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
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2
3
2
1
Е
Спасибо, Екатерине 🌹 Отличная экскурсия, масса впечатлений, гид супер, рекомендуем!!!
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Т
Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Темирлану. Было весело, познавательно, получили массу прекрасных впечатлений.
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Н
Все прошло супер! Красота не опясуемая 😍⛰️ горы, природа, реки 👍🏻длинная дорога проходит среди дикой природы, хотелось останавливаться на каждом кусочке 👍🏻по дороге угостили вкусным завтраком из местных домашних продуктов
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🤤. Много шутили, смеялись, ходили и получали массу впечатлений. Гора 🏔️ Домбай навсегда останется в моем сердце 🏔️а сырные пещеры пощекотали немного нервы 😂🙈(для тех кто боится высоты), но все прошло супер, гид всегда помогал, был рядом. Эта экскурсия останется всегда в моем сердце ♥️ гид Мурад много рассказывал про свой край и был добродушным. На обед мы остановились у местной семьи, не передать словами как все было вкусно, большие порции, хозяйка большая молодец 👍🏻 Все прошло супер 👍🏻 спасибо ☺️ жаль фото только 5 можно прикрепить 🙈

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М
11.04.24 Ездили на экскурсию на Домбай с гидом Игорем. Не многие знают, но помимо красоты мест, самым главным являются люди, которые нас окружают. Поэтому хочется выразить благодарность такому талантливому, отзывчивому
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и очень доброму человеку, как Игорь. Подарил множество положительных эмоций, рассказывал интересные легенды, не хотелось возвращаться домой после такой чудесной поездки. Экскурсия для тех, кто хочет получить море радости, счастья, потому что вас впечатлит не только изумительный Домбай, но и прекраснейший гид, профессионал своего дела)). Ещё раз большое спасибо за такое путешествие, вдохновляет на новые поездки и свершения!

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О
У нас был гид Фарух. Немного переживала как все пройдёт и по поводу удобства транспорта. Все было зря. Очень вовремя приехал к гостинице, забрал нас. Очень удобная машина. Вся поездка
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прошла легко под шутки, весёлые легенды и немного истории. Фарух показал нам очень кра ивые места, у нас было достаточно времени для осмотра всего, в том числе для восхождения на Домбай. Даже с погодой гид подгадал так, что мы не успели попасть под дождь ни на одной достопримечательности, хотя погода в этот день оставляла желать лучшего.

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T
Экскурсия на Домбай без преувеличения стала лучшей из тех, на которых доводилось побывать. Потрясающие виды, чистый воздух, вкусная еда и отличная организация, которая не была бы возможна без нашего гида
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Павла. Гид рассказал множество интересных историй, поделился собственными рекомендациями и был готов подать руку помощи (в прямом и переносном смысле) в любой ситуации. Благодаря ему поездка прошла очень насыщенно, но в то же время легко и спокойно. Спасибо!

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Входит в следующие категории Ессентуков

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