по выходным или по набору группы

Дуккинские озера — это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, что недалеко от поселка Архыз. Озера эти имеют насыщенный цвет, и то кажутся синими, то зеленоватыми.
Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами. Каждое озеро по-своему уникально.
Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами. Каждое озеро по-своему уникально.
Описание экскурсииОб экскурсии: В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара, находятся семь потрясающих по своей красоте озер. Вдоль извилистой горной реки тропа поднимается на седловину хребта и неожиданно открывается изумительный вид, щедро вознаграждая туриста за некоторую трудность подъема. В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся два озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро немного поменьше — цвета чистой небесной голубизны. В прозрачном зеркале озер отражается небо, облака и белоснежные горы. Вокруг озер раскиданы многочисленные камни, поросшие зеленым мхом, цветут кусты рододендрона. От большого озера можно перейти в ущелье Малой Дукки, где открывается прекрасное зрелище, а именно Малые Дуккинские озера — это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта, что недалеко от поселка Архыз. Озера эти имеют насыщенный цвет, и то кажутся синими, то зеленоватыми. Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами. Каждое озеро по-своему уникально. Например, одно из них называется Семицветным, потому что когда из-за ветра на озере появляется рябь, из-за освещения и окружающих пейзажей, поверхность воды начинает пестреть радужными бликами. Вас ожидает: Пешая часть маршрута составляет 9 км. в обе стороны по горной тропе с набором высоты 500 м. до 2500 м. над уровнем моря. Маршрут не экстремальный, но подойдет не всем, рассчитывайте свои силы.
• Возможность прогуляться вдоль каскада Дуккинских озёр • Возможность искупаться • Великолепные фотографии • Море впечатлений и воспоминаний При себе желательно иметь:
• Куртку непромокаемую или дождевик • Кроссовки • Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды * Купальные принадлежности * Треккинговые палки Организационные моменты:
- Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
с 1 июня по 31 октября
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дуккинские озёра. Пешая часть маршрута составляет 9 км в обе стороны по горной тропе с набором высоты 500 м до 2500 м над уровнем моря. Маршрут не экстремальный
- Но подойдет не всем
- Рассчитывайте свои силы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Заброска 1000 руб/чел
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 июня по 31 октября
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Посчастливилось вчера, 8 июня осуществить поход на Дуккинские озера. Это наикрасивейшее место,тем более весна в горах в самом разгаре. Насыщенные краски,огромные заросли рододендрона лежат повсюду. Эта чистейшая вода в озере,она
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Дуккинские озёра из Ессентуков»
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: Заберем с вашего местопроживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
4670 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
4400 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
5200 ₽ за человека
-40%
6000 ₽ за человека