по выходным или по набору группы

Дуккинские озера — это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, что недалеко от поселка Архыз.



Озера эти имеют насыщенный цвет, и то кажутся синими, то зеленоватыми.



Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами.



Каждое озеро по-своему уникально.



Например, одно из них называется Семицветным, потому что когда из-за ветра на озере появляется рябь и поверхность воды начинает пестреть радужными бликами.