Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа

Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
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Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Река Адыр-Су
  • Поляна нарзанов
  • Гора Чегет
  • Поляна Азау
  • Озёра Гижгит
  • Термальный источник
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Описание

Эльбрус — настоящая жемчужина и символ Кавказа, который известен, наверное, каждому. Но в окрестностях Эльбруса существует множество красивых мест, среди которых и озёра Гижгит. Во время поездки мы посетим величественный Эльбрус и поднимемся на него на канатной дороге, а также посетим несколько ущелий и красивейшие озёра Гижгит.

• Баксанское ущелье:

Стартовой локацией нашего путешествия будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Через Баксанское ущелье также проходит экскурсия на перевал Ак-Топрак.

• река Адыр-Су:

Названием Адыр-Су (с карач. -балк. «злая вода») не ограничивается только лишь река: такое же название носит ущелье и хребет, ведущие прямиком к горе Уллу-Тау.

• Поляна нарзанов:

Ни в коем случае не путайте Поляну нарзанов с Долиной нарзанов, находящейся неподалёку от Кисловодска! Поляна нарзанов находится в верховьях Баксанского ущелья между посёлками Эльбрус и Терскол. Находятся источники в окружении сосен и берёз, а найти их можно по характерной рыже-ржавой окраске камней у источников, которая даёт понять о наличии железа в составе.

• гора Чегет:

Практически в конце Баксанского ущелья находится «сосед» Эльбруса, названный общим названием — Чегет. Именно с Чегета открывается потрясающий вид на южный склон Эльбруса (не путать с классическим видом на Эльбрус, который открывается с северной стороны, когда вы едете, например, в Джилы-Су или на плато Бермамыт). Высота вершины Чегета под названием Донгуз-Орун-Баши составляет 3 769 метров над уровнем моря. Склоны Чегета пользуются популярностью у любителей горнолыжного спорта, а подняться на канатной дороге можно аж до высоты 2 700 метров!

• поляна Азау и Эльбрус:

Конечной точкой Баксанского ущелья является поляна Азау, которая находится у подножия Эльбруса на высоте 2 350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа наряду с Домбаем или Архызом. На поляне имеется множество кафе и гостиниц, а также масса магазинов проката снаряжения для катания на лыжах и сноуборде. На поляне Азау, как и на склоне Чегета, действует канатная дорога, на которой можно подняться на высоту 3 780 метров на точку Гара-Баши.

• озёра Гижгит:

Конечной точкой нашего путешествия станут озёра Гижгит (они же Былымские), которые также являются частью экскурсии на перевал Ак-Топрак. Озёра являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Раньше эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. Но это уже в прошлом: завода уже давно нет, а местные рыбаки с удовольствием здесь ловят рыбу.

• термальный источник:

Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальный источник (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).

по средам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу на горе Чегет - от 500 руб. с человека
  • Билет на канатную дорогу на горе Эльбрус - от 1 400 руб. с человека
  • Купание в термальном источнике (по желанию)
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
г. Ессентуки, Ж/Д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: по средам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда: 7:00 - 7:30.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт (по желанию)
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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