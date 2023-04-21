Всего за один день вы увидите несколько живописных ущелий и прекрасное горное озеро Гижгит, прокатитесь на канатной дороге, чтобы насладиться прекрасными видами Эльбруса, а также попробуете несколько видов целебного нарзана.
Описание экскурсии
Что вас ожидает? Баксанское ущелье После продолжительной части пути по равнинной Кабардино-Балкарии мы постепенно въезжаем в живописное Баксанское ущелье, на пути по которому мы несколько раз будем переезжать одноимённую реку — Баксан. поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса. У вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту до 3750 метров над уровнем моря (станция Гара-Баши), с которой открывается великолепный вид на Баксанское ущелье, по которому мы и попали на Эльбрус! ущелье Адыр-Су и Докторский перевал В пути по Баксанскому ущелью мы порой будем сворачивать то влево, то вправо — чтобы увидеть все красоты этого ущелья. Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау. Поляна нарзанов Следующей остановкой будет Поляна нарзанов (не путать с Долиной нарзанов!), на которой вам доведётся отведать настоящий горный нарзан! озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит. Гряда озёр, сливающихся в одно большое море посреди скал и обрывов, имеет характерный бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии ещё более насыщенными. Именно через Гижгит ведёт дорога к перевалу Ак-Топрак и далее к Чегемским водопадам. Кстати, озеро является одной из визитных карточек Кабардино-Балкарии! Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.
Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.
• Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
- Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования.
Ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Гора Чегет (при желании всех участников группы)
- Поляна Азау (Эльбрус)
- Подъём на канатной дороге
- Поляна нарзанов
- Ущелье Адыр-Су
- Озеро Гижгит
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу (по желанию):/n взрослый - 2900 руб. /чел. /n детский (6-13 лет включительно) - 1600 руб. /чел.
- Канатная дорога на Чегете (по желанию) - 900 руб. /чел.
- Обед
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас
- Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях
- Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Заявленная программа была в не полном объеме. Общее впечатление хорошее. Эльбрус и озера впечатлили.
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