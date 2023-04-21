Что вас ожидает? Баксанское ущелье После продолжительной части пути по равнинной Кабардино-Балкарии мы постепенно въезжаем в живописное Баксанское ущелье, на пути по которому мы несколько раз будем переезжать одноимённую реку — Баксан. поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса. У вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту до 3750 метров над уровнем моря (станция Гара-Баши), с которой открывается великолепный вид на Баксанское ущелье, по которому мы и попали на Эльбрус! ущелье Адыр-Су и Докторский перевал В пути по Баксанскому ущелью мы порой будем сворачивать то влево, то вправо — чтобы увидеть все красоты этого ущелья. Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау. Поляна нарзанов Следующей остановкой будет Поляна нарзанов (не путать с Долиной нарзанов!), на которой вам доведётся отведать настоящий горный нарзан! озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит. Гряда озёр, сливающихся в одно большое море посреди скал и обрывов, имеет характерный бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии ещё более насыщенными. Именно через Гижгит ведёт дорога к перевалу Ак-Топрак и далее к Чегемским водопадам. Кстати, озеро является одной из визитных карточек Кабардино-Балкарии! Преимущества выбора поездки с нами:

Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.

Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.

Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.

В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.

Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.

Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.

Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.

Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.

• Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами: