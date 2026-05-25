Ессентуки: аудиопрогулка по греческим местам и минеральным бюветам

В Ессентуки едут, чтобы окунуться в курортную жизнь и почувствовать вкус горного воздуха, как когда-то это делали Пушкин и Лермонтов.
На прогулке вы пройдёте по главным локациям города и услышите об истории оздоровления в дореволюционной России.
Описание аудиогида
Маршрут начинается от ж/д вокзала, проходит через Курортный парк, ведёт к бальнеолечебнице и старинным дачам до парка Победы.
Вы увидите:
- Институт механотерапии — лечебный корпус, открытый в начале 20 века, где применялись механические тренажёры для восстановления здоровья
- грязелечебницу имени Семашко — одну из крупнейших и самых известных грязелечебниц КМВ
- бювет источника «Ессентуки №4» — павильон с минеральной водой знаменитого лечебного источника
- музыкальную беседку — изящную парковую постройку, где традиционно проходили концерты духовых оркестров
А ещё:
- Откроете для себя ессентукскую минералку и поймёте, чем № 4 отличается от № 17
- Изучите бальнеолечебницу, выполненную в стиле древних терм
- Разгадаете секреты восстановления организма в дореволюционной России
- Узнаете, почему Ессентуки считаются греческим городом
Организационные детали
- Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
- Минеральные бюветы и институт механотерапии работают по расписанию. Лучше начинать прогулку в период с 11:30 до 14:30, так больше шансов попасть во все места
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|735 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18332 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
