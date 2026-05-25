Ессентуки: аудиопрогулка по греческим местам и минеральным бюветам

Поближе познакомиться с городом и узнать, почему не стоит злоупотреблять минеральной водой
В Ессентуки едут, чтобы окунуться в курортную жизнь и почувствовать вкус горного воздуха, как когда-то это делали Пушкин и Лермонтов.

На прогулке вы пройдёте по главным локациям города и услышите об истории оздоровления в дореволюционной России.
Описание аудиогида

Маршрут начинается от ж/д вокзала, проходит через Курортный парк, ведёт к бальнеолечебнице и старинным дачам до парка Победы.

Вы увидите:

  • Институт механотерапии — лечебный корпус, открытый в начале 20 века, где применялись механические тренажёры для восстановления здоровья
  • грязелечебницу имени Семашко — одну из крупнейших и самых известных грязелечебниц КМВ
  • бювет источника «Ессентуки №4» — павильон с минеральной водой знаменитого лечебного источника
  • музыкальную беседку — изящную парковую постройку, где традиционно проходили концерты духовых оркестров

А ещё:

  • Откроете для себя ессентукскую минералку и поймёте, чем № 4 отличается от № 17
  • Изучите бальнеолечебницу, выполненную в стиле древних терм
  • Разгадаете секреты восстановления организма в дореволюционной России
  • Узнаете, почему Ессентуки считаются греческим городом

Организационные детали

  • Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
  • Минеральные бюветы и институт механотерапии работают по расписанию. Лучше начинать прогулку в период с 11:30 до 14:30, так больше шансов попасть во все места

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник735 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18332 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

