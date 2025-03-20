Музыкальная беседка «Рококо» – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальная беседка «Рококо»» в Ессентуках, цены от 2667 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Фотопрогулка по Ессентукам
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Ессентукам
Сделать профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей и курортных пейзажей
Начало: На ж/д вокзале в Ессентуках
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Кавказские Минеральные Воды - за 1 день
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды - за 1 день
Познакомиться с главными достопримечательностями Ессентуков, Кисловодска, Железноводска и Пятигорска
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
22 мар в 09:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Ессентуки - мир целебных вод
Пешая
2.5 часа
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Ессентуки - мир целебных вод
Узнать о зарождении курорта, дореволюционном фитнесе и отдыхе Шаляпина
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:30, в пятницу в 14:30
1 мая в 11:30
2 мая в 14:30
2667 ₽2963 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Музыкальная беседка «Рококо»»

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Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в марте 2025
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