На этой прогулке история города откроется вам в фасадах старых дач, прозвучит в шуме фонтанов и легендах, которыми славятся регион. Вы увидите ключевые места Ессентуков и поймёте, как формировался облик самого молодого курорта КМВ.
Откроете тайну «Орлиного гнезда», услышите легенды плачущих гротов и поймёте, как минеральная вода стала всероссийским брендом.
Описание экскурсии
О чём будет экскурсия
Рождение курорта: от случайности к славе
- Как казачьи кони, искавшие воду, случайно открыли знаменитые минеральные источники и навсегда изменили судьбу скромной станицы
- Почему Ессентуки считаются самым молодым курортом КМВ и что выделяет его на фоне более старых соседей — Пятигорска и Железноводска
- Как обычная минеральная вода превратилась в главный символ и бренд города, известный сегодня по всей стране
Архитектура: музей под открытым небом
- В чём загадка Дачи Зимина и почему эту виллу в стиле модерн окружает ореол таинственности
- Кто из курортной элиты селился в роскошных виллах и первых санаториях, и чем их жизнь отличалась от распорядка обычных отдыхающих
- Как в облике города переплелись модерн, неоклассицизм и традиционная казачья застройка
Легенды и мистика парка
- Какие истории и поверья скрывают прохладные гроты и почему некоторые источники в парке «плачут»
- Почему терренкуры и неспешные прогулки были обязательной частью курортного режима
- Какие уголки Курортного парка выбирали для свиданий, а какие — для уединённого отдыха гости 100 лет назад
Вода как судьба
- В чём уникальность и отличие знаменитых вод «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17» от других минеральных источников.
- Почему названия «Николаевские ванны» или «Верхние галереи» — это не просто слова, а отпечатки ключевых эпох в развитии курорта
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Ессентуках
Провела экскурсии для 17841 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
