Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
За 1 день посетить 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:30
5 дек в 06:30
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Мини-группа
до 8 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: В месте вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
5 дек в 06:30
5925 ₽
7900 ₽ за человека
Групповая
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Ессентуков
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: Привокзальная площадь
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:00
6 дек в 06:00
7 дек в 06:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 июля 2025Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)Дата посещения: 16 июля 2025Отличная экскурсия! Были семьей с двумя детьми. Очень повезло с гидом- Дахир интересно рассказывал о всех республиках, которые проезжали и
- ННиколаева30 сентября 2025Все прошло на высоком уровне. Очень знающий и вежливый гид, прекрасно знает материал, все хорошо организовано начиная с питания (ставлю отлично++++), заканчивая экскурсиями по достопримечательностям прекрасной Чечни. очень хорошее вождение автомобиля. Рекомендую всем.
- ААлена26 августа 2025Потрясающая поездка, Магомед очень крутой гид, мы в восторге
- ЮЮлия18 августа 2025Огромное спасибо Ахмату за шикарную экскурсию
- ССветлана13 августа 2025Отличная поездка! Грозный очень понравился! Экскурсовод Ахмет молодец! Советуем!
- ККристина2 августа 2025Огромное спасибо Салману. Замечательный гид, водитель и просто человек. Познакомил нашу непростую по составу компанию с Чеченской Республикой. В дороге
- ЮЮлия6 июля 2025Шикарное путешествие. Это все нужно увидеть своими глазами.
- ЮЮлия21 июня 2025Ездила с сыном Андреем! Увидели частичку нашей большой прекрасной России, несколько мечетей в разных городах Чечни, удивительный город Грозный, по
- ДДинара16 июня 2025Вчера посетили индивидуальную экскурсию. Нашим гидом был Рамазан. Это замечательный гид, который душевно относится к своим экскурсантам. Аккуратный водитель, внимательный
- ЛЛариса18 мая 2025Экскурсия на 10 из 10! Нам повезло с гидом - Магомедом, эрудированный, начитанный, а самое главное, влюбленный в свой край
- ААлина4 мая 2025Маршрут интересный, хороший гид-рассказчик. Но поездка долгая, 5 часов в одну сторону и на патриоте очень не удобно, особенно на последнем ряду. Хотелось бы более комфортное авто на такие расстояния.
- ДДенис26 апреля 2025Отличная экскурсия, гид Магомед постоянно рассказывает историю Северного Кавказа. Вкусная еда в Беслане на завтрак(Осетинские пироги). Посещение 3 мечетей в Чечне. Советую 100% не пожалеете!!!
- ВВасилий20 февраля 2025Все очень понравилось. Увидели много интересного. Гид Тахир рассказал много интересного и не только по самой экскурсии, но и вообще о турах которые проводит их агенство. Спасибо огромное!
- ЕЕвгений5 января 2025Спасибо нашему году Магомеду за увлекательное путешествие по 4 республикам Северного Кавказа. Эрудирован и отличный водитель. Рекомендую для поездок.
- ААлёна10 октября 2024Очень хорошая экскурсия с прекрасными местами и городами. Водитель Александр всю дорогу рассказывал много интересных фактов по теме поездки, использует
- ААлексей29 сентября 2024Вчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый и приветливый человек, многознающий. Нам
