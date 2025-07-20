читать дальше

посещали по пути следования, о их быте , культуре. Очень организованно все на месте рассказывал, показывал куда идти что как правильно делать, где что стоит купить, попробовать - супер, с ним не потеряетесь. Очень комфортабельный автомобиль. Сами места невероятной красоты, особенно Чечня🔥. Обязательно стоит побывать всем, и увидеть эту красоту хоть раз в жизни! И обязательно побывать в мечетях. Красота и масштабы поражают! Мы люди другой веры, поэтому было вдвойне интереснее. Спасибо всем- гиду и организатору Оксане.