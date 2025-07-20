Мои заказы

Экскурсии по мечетям и соборам Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Ессентуках, цены от 4000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
За 1 день посетить 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:30
5 дек в 06:30
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
На машине
13 часов
-
25%
16 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: В месте вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
5 дек в 06:30
5925 ₽7900 ₽ за человека
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Ессентуков
На автобусе
13 часов
Групповая
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Ессентуков
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: Привокзальная площадь
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:00
6 дек в 06:00
7 дек в 06:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Дата посещения: 16 июля 2025
    Отличная экскурсия! Были семьей с двумя детьми. Очень повезло с гидом- Дахир интересно рассказывал о всех республиках, которые проезжали и
    читать дальше

    посещали по пути следования, о их быте , культуре. Очень организованно все на месте рассказывал, показывал куда идти что как правильно делать, где что стоит купить, попробовать - супер, с ним не потеряетесь. Очень комфортабельный автомобиль. Сами места невероятной красоты, особенно Чечня🔥. Обязательно стоит побывать всем, и увидеть эту красоту хоть раз в жизни! И обязательно побывать в мечетях. Красота и масштабы поражают! Мы люди другой веры, поэтому было вдвойне интереснее. Спасибо всем- гиду и организатору Оксане.

  • Н
    Николаева
    30 сентября 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Все прошло на высоком уровне. Очень знающий и вежливый гид, прекрасно знает материал, все хорошо организовано начиная с питания (ставлю отлично++++), заканчивая экскурсиями по достопримечательностям прекрасной Чечни. очень хорошее вождение автомобиля. Рекомендую всем.
  • А
    Алена
    26 августа 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Потрясающая поездка, Магомед очень крутой гид, мы в восторге
    Потрясающая поездка, Магомед очень крутой гид, мы в восторге
  • Ю
    Юлия
    18 августа 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Огромное спасибо Ахмату за шикарную экскурсию
  • С
    Светлана
    13 августа 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Отличная поездка! Грозный очень понравился! Экскурсовод Ахмет молодец! Советуем!
  • К
    Кристина
    2 августа 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Огромное спасибо Салману. Замечательный гид, водитель и просто человек. Познакомил нашу непростую по составу компанию с Чеченской Республикой. В дороге
    читать дальше

    интересно рассказывал, причём до самого возвращения. Для общего ознакомления с Республикой рекомендую данную поездку и особенно Вам повезет, если Вашим гидом будет Салман.

    Огромное спасибо Салману. Замечательный гид, водитель и просто человек. Познакомил нашу непростую по составу компанию с Чеченской Республикой. В дороге интересно рассказывал, причём до самого возвращения. Для общего ознакомления с Республикой рекомендую данную поездку и особенно Вам повезет, если Вашим гидом будет Салман.
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Шикарное путешествие. Это все нужно увидеть своими глазами.
    Шикарное путешествие. Это все нужно увидеть своими глазами.
  • Ю
    Юлия
    21 июня 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Ездила с сыном Андреем! Увидели частичку нашей большой прекрасной России, несколько мечетей в разных городах Чечни, удивительный город Грозный, по
    читать дальше

    пути вкусно покушали, за что спасибо нашему гиду Рамазану, в такое интересное место завёл пообедать. Прониклись другой культурой, поездка оказалась очень познавательной и интересной. Большое спасибо!

  • Д
    Динара
    16 июня 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню
    Вчера посетили индивидуальную экскурсию. Нашим гидом был Рамазан. Это замечательный гид, который душевно относится к своим экскурсантам. Аккуратный водитель, внимательный
    читать дальше

    и отзывчивый ко всем участникам экскурсии. Владеет большими знаниями и интересно и легко преподносить информацию слушателям. Маршрут экскурсии построен грамотно. Все объекты стоили того, чтобы их посетить. Несмотря на длительность экскурсии (более 12 часов) поездка прошла, оставив только положительные эмоции. Ещё раз огромное спасибо Рамазану за отличную экскурсию! С наилучшими пожеланиями от нашей компании!

  • Л
    Лариса
    18 мая 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Экскурсия на 10 из 10! Нам повезло с гидом - Магомедом, эрудированный, начитанный, а самое главное, влюбленный в свой край
    читать дальше

    и свою историю! С юмором и песнями 15! часов пролетели незаметно. Показал самые красивые места, не торопил, дал вволю насладиться видами и красотами! Экскурсия достойна внимания и посещения, особенно в мини-группе, комфортно, удобно. Города, мечети, площади, смотровые площадки воодушевляют, очень интересно как живут люди, строятся и развиваются новые города. Рекомендую и обязательно с Магомедом!

    Экскурсия на 10 из 10! Нам повезло с гидом - Магомедом, эрудированный, начитанный, а самое главное, влюбленный в свой край и свою историю! С юмором и песнями 15! часов пролетели незаметно. Показал самые красивые места, не торопил, дал вволю насладиться видами и красотами! Экскурсия достойна внимания и посещения, особенно в мини-группе, комфортно, удобно. Города, мечети, площади, смотровые площадки воодушевляют, очень интересно как живут люди, строятся и развиваются новые города. Рекомендую и обязательно с Магомедом!
  • А
    Алина
    4 мая 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Маршрут интересный, хороший гид-рассказчик. Но поездка долгая, 5 часов в одну сторону и на патриоте очень не удобно, особенно на последнем ряду. Хотелось бы более комфортное авто на такие расстояния.
  • Д
    Денис
    26 апреля 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Отличная экскурсия, гид Магомед постоянно рассказывает историю Северного Кавказа. Вкусная еда в Беслане на завтрак(Осетинские пироги). Посещение 3 мечетей в Чечне. Советую 100% не пожалеете!!!
    Отличная экскурсия, гид Магомед постоянно рассказывает историю Северного Кавказа. Вкусная еда в Беслане на завтрак(Осетинские пироги). Посещение 3 мечетей в Чечне. Советую 100% не пожалеете!!!
  • В
    Василий
    20 февраля 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Все очень понравилось. Увидели много интересного. Гид Тахир рассказал много интересного и не только по самой экскурсии, но и вообще о турах которые проводит их агенство. Спасибо огромное!
  • Е
    Евгений
    5 января 2025
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Спасибо нашему году Магомеду за увлекательное путешествие по 4 республикам Северного Кавказа. Эрудирован и отличный водитель. Рекомендую для поездок.
  • А
    Алёна
    10 октября 2024
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Очень хорошая экскурсия с прекрасными местами и городами. Водитель Александр всю дорогу рассказывал много интересных фактов по теме поездки, использует
    читать дальше

    микрофон, чтобы было слышно всем, интересный, грамотный, хорошо знает историю, что очень немаловажно, для тех, кто хочет не просто смотреть, а именно узнать. Дорога длинная, поэтому ещё огромный плюс в этой поездке, что на удобной машине, едешь себе с комфортом и наслаждаешься прекрасными видами. Погуляли по городам, паркам, утром остановились попить кофе, в Грозном поужинали в хорошем ресторане, пробуя национальные блюда. Спасибо большое Александру за прекрасную и интересную поездку.

    Очень хорошая экскурсия с прекрасными местами и городами. Водитель Александр всю дорогу рассказывал много интересных фактов по теме поездки, использует микрофон, чтобы было слышно всем, интересный, грамотный, хорошо знает историю, что очень немаловажно, для тех, кто хочет не просто смотреть, а именно узнать. Дорога длинная, поэтому ещё огромный плюс в этой поездке, что на удобной машине, едешь себе с комфортом и наслаждаешься прекрасными видами. Погуляли по городам, паркам, утром остановились попить кофе, в Грозном поужинали в хорошем ресторане, пробуя национальные блюда. Спасибо большое Александру за прекрасную и интересную поездку.
  • А
    Алексей
    29 сентября 2024
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
    Вчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый и приветливый человек, многознающий. Нам
    читать дальше

    было не скучно,рассказал и поделился с нами о жизни всех народов республик, которые мы проезжали. Было очень интересно! Всем рекомендуем эту поездку в самобытную Чечню. И большое спасибо организатору Оксане.

    Вчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый и приветливый человек, многознающий. Нам было не скучно,рассказал и поделился с нами о жизни всех народов республик, которые мы проезжали. Было очень интересно! Всем рекомендуем эту поездку в самобытную Чечню. И большое спасибо организатору Оксане.

