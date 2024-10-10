13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
За 1 день посетить 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: В месте вашего проживания в Ессентуках
«В Грозном увидите мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела, а потом окажетесь на смотровой площадке «Грозный-Сити»»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
27 окт в 06:30
5 500₽ за человека
скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
27 окт в 06:30
66005 940₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
За 1 день посетить 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: По вашему адресу
«В Грозном увидите мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела, а потом окажетесь на смотровой площадке «Грозный-Сити»»
Завтра в 06:30
27 окт в 06:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна10 октября 2024Очень хорошая экскурсия с прекрасными местами и городами. Водитель Александр всю дорогу рассказывал много интересных фактов по теме поездки, использует
- ААлексей29 сентября 2024Вчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый и приветливый человек, многознающий. Нам
- ЕЕлена11 сентября 2024Посетили экскурсию с гидом - водителем Дмитрием. Маршрут построен логично. Дмитрий - замечательный водитель, была выполнена вся программа согласно графика.
- ЕЕлена2 августа 2024Всё очень понравилось!
- ЕЕкатерина5 июля 2024Замечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многих сферах. Поездка была чудесной. Мы с мужем остались довольны. С удовольствием, ещё вернемся)
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Мусульманские»
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