Экскурсии по мусульманским местам Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Ессентуках, цены от 5 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
На машине
2 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
За 1 день посетить 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: В месте вашего проживания в Ессентуках
«В Грозном увидите мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела, а потом окажетесь на смотровой площадке «Грозный-Сити»»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
27 окт в 06:30
5 500 за человека
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
На машине
скидка
10%
7 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
27 окт в 06:30
66005 940 за человека
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в самобытную Чечню
За 1 день посетить 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: По вашему адресу
«В Грозном увидите мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела, а потом окажетесь на смотровой площадке «Грозный-Сити»»
Завтра в 06:30
27 окт в 06:30
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    10 октября 2024
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню
    Очень хорошая экскурсия с прекрасными местами и городами. Водитель Александр всю дорогу рассказывал много интересных фактов по теме поездки, использует
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    микрофон, чтобы было слышно всем, интересный, грамотный, хорошо знает историю, что очень немаловажно, для тех, кто хочет не просто смотреть, а именно узнать. Дорога длинная, поэтому ещё огромный плюс в этой поездке, что на удобной машине, едешь себе с комфортом и наслаждаешься прекрасными видами. Погуляли по городам, паркам, утром остановились попить кофе, в Грозном поужинали в хорошем ресторане, пробуя национальные блюда. Спасибо большое Александру за прекрасную и интересную поездку.

  • А
    Алексей
    29 сентября 2024
    Из Ессентуков - в самобытную Чечню
    Вчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый и приветливый человек, многознающий. Нам
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    было не скучно,рассказал и поделился с нами о жизни всех народов республик, которые мы проезжали. Было очень интересно! Всем рекомендуем эту поездку в самобытную Чечню. И большое спасибо организатору Оксане.

    Вчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый иВчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый иВчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый иВчера ездили на экскурсию в Чечню. Впечатления непередаваемые. Большое спасибо нашему гиду Рамазану. Очень вежливый и
  • Е
    Елена
    11 сентября 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Посетили экскурсию с гидом - водителем Дмитрием. Маршрут построен логично. Дмитрий - замечательный водитель, была выполнена вся программа согласно графика.
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    Дмитрий показал еще одну локацию сверх программы - город Магас, отношение гида к туристам очень доброжелательное, внимательное, терпеливо все разъясняет и показывает. За время экскурсии многое узнали и увидели своими глазами. Очень удачный ресторан (для обеда) с красивыми видами. Экскурсия понравилась, рекомендуем однозначно.

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Всё очень понравилось!
  • Е
    Екатерина
    5 июля 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Замечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многих сферах. Поездка была чудесной. Мы с мужем остались довольны. С удовольствием, ещё вернемся)
    Замечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многихЗамечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многихЗамечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многих

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Мусульманские»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Ессентуков - в самобытную Чечню
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  3. Из Ессентуков - в самобытную Чечню
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Медовые водопады
  8. Долина Нарзанов
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в октябре 2024
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