Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин

Нальчик - город с богатейшей историей, множеством культурных

Нальчик — город с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. Вы посетите городской парк, где находится зоопарк и смотровая вышка в виде башни. С вышки хорошо видны озёра, курортная часть города, канатная дорога и гора Большая Кизиловка.

Также Вы побываете на дегустации Кавказских вин, с частной винодельни Дагестана, которую поводит профессиональный сомелье.
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин

Что вас ожидает 🤩

  • Нальчик
  • Городской парка
  • Зоопарк
  • Смотровая вышка
  • Гора Большая Кизиловка

Что вас ждет:

Нальчик

Нальчик — столица Кабардино-Балкарии, город с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. Город, расположенный 400-600 м над уровнем моря, окружен горами Кавказа. Посетив г. Нальчик, Вы увидите панораму хребтов гор Кавказа.

Достопримечательности

В экскурсию входит посещение городского парка, который состоит из трёх аллей: Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней его части находится зоопарк и смотровая вышка в виде башни. С вышки хорошо видны озёра, курортная часть города, канатная дорога и гора Большая Кизиловка. По горе Малой Кизиловке протянулась канатная дорога. Желающие могут воспользоваться канатной дорогой и насладиться пейзажами города и гор.

Дегустация вин

В ходе экскурсии Вы побываете на Дегустации Кавказских Вин, с частной винодельни Дагестана, которую поводит профессиональный сомелье. Вы попробуете 5 различных видов вин и, для лучшего раскрытия вкуса, попробуете сыры, орехи, мед, фрукты и снеки. На дегустации Вы узнаете о виноделии на Кавказе и культуре правильного употребления винных напитков, так же гарантируем приятное времяпрепровождение и позитивные эмоции!

Организационные моменты:

  • Отправление от Привокзальной Площади, Вход в Курортный парк Ессентуки.
  • Необходимо быть на месте сбора за 15-20 минут до начала экскурсии.
  • Время прибытия экскурсионного автобуса может варьироваться до 10 мин.

Пятница 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатная дорога — 300 рублей с человека (в связи с сезоном и погодными условия канатка может не работать)
  • Дегустация — 600 рублей
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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