Что вас ждет:

Нальчик

Нальчик — столица Кабардино-Балкарии, город с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. Город, расположенный 400-600 м над уровнем моря, окружен горами Кавказа. Посетив г. Нальчик, Вы увидите панораму хребтов гор Кавказа.

Достопримечательности

В экскурсию входит посещение городского парка, который состоит из трёх аллей: Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней его части находится зоопарк и смотровая вышка в виде башни. С вышки хорошо видны озёра, курортная часть города, канатная дорога и гора Большая Кизиловка. По горе Малой Кизиловке протянулась канатная дорога. Желающие могут воспользоваться канатной дорогой и насладиться пейзажами города и гор.

Дегустация вин

В ходе экскурсии Вы побываете на Дегустации Кавказских Вин, с частной винодельни Дагестана, которую поводит профессиональный сомелье. Вы попробуете 5 различных видов вин и, для лучшего раскрытия вкуса, попробуете сыры, орехи, мед, фрукты и снеки. На дегустации Вы узнаете о виноделии на Кавказе и культуре правильного употребления винных напитков, так же гарантируем приятное времяпрепровождение и позитивные эмоции!

Организационные моменты: