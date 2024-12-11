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На всем маршруте максимум информации, забота о туристах. Все по делу, никаких лишних остановок. Последней была ни к чему не обязывающая дегустация сыра, суджука и меда с вареньем. Это все можно купить по демократичной цене. За безопасное вождение- отдельный респект. Чувствуется опыт вождения. Спасибо! Рекомендуем экскурсию и гида