скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборСердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
20 дек в 07:00
46253700₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай: экскурсия к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
20 дек в 08:30
21 дек в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
20 дек в 06:15
55003850₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина11 декабря 2024Поездка в Домбай очень понравилась. Собрались очень милые люди, вместе с гидом Тамарой прекрасно провели время. Очень много узнали интересного
- ДДомрачева10 декабря 2024Необязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасный Кавказ! Рекомендую гида Сергея)
- ДДовгань10 ноября 2024Наш гид и водитель в этом путешествии был - Рома. В восторге от экскурсии. Рома создал отличную атмосферу в группе. Его знания истории - на отлично! И плюс ко всему добавлял шутки. Благодарим Рому за незабываемое путешествие!
- ИИрина17 октября 2024Тамара- лучший гид! Заряжает оптимизмом всю группу. Через Сырную пещеру провела даже тех, кто не был уверен в своей физподготовке).
- ООльга30 сентября 2024Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию! Все было организовано на высшем уровне. Экскурсия была динамичной: прекрасные места, виды, панорамы, которые вызывали
- ММария23 августа 2024Прекрасно организованна, хорошие локации. Все понравилось.
- ААльбина22 октября 2023Экскурсия понравилась. Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло, Кавказский хребет открылся во всей своей красоте. Домбай великолепен, а
- ВВладимир23 июня 2022Экскурсия отличная, Домбай красавчик!
- ЛЛев9 ноября 2021Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Перевал Гумбаши»
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