Перевал Гумбаши – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Гумбаши» в Ессентуках, цены от 3700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
13 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
20 дек в 07:00
46253700 за человека
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
На машине
7 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай: экскурсия к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
20 дек в 08:30
21 дек в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
На машине
скидка
30%
13 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
20 дек в 06:15
55003850 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    11 декабря 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Поездка в Домбай очень понравилась. Собрались очень милые люди, вместе с гидом Тамарой прекрасно провели время. Очень много узнали интересного
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    и поучительного от нее. Тамара очень внимательная и приятная девушка, с чувством юмора. Увидели много прекрасных сказочных гор, которые трудно описать словами. Получили массу положительных эмоций.

    Поездка в Домбай очень понравилась. Собрались очень милые люди, вместе с гидом Тамарой прекрасно провели времяПоездка в Домбай очень понравилась. Собрались очень милые люди, вместе с гидом Тамарой прекрасно провели времяПоездка в Домбай очень понравилась. Собрались очень милые люди, вместе с гидом Тамарой прекрасно провели времяПоездка в Домбай очень понравилась. Собрались очень милые люди, вместе с гидом Тамарой прекрасно провели время
  • Д
    Домрачева
    10 декабря 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Необязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасный Кавказ! Рекомендую гида Сергея)
    Необязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасныйНеобязательно быть крутым лыжником, чтобы классно провести время на Домбае. Прекрасная погода, еда вкусная и прекрасный
  • Д
    Довгань
    10 ноября 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Наш гид и водитель в этом путешествии был - Рома. В восторге от экскурсии. Рома создал отличную атмосферу в группе. Его знания истории - на отлично! И плюс ко всему добавлял шутки. Благодарим Рому за незабываемое путешествие!
  • И
    Ирина
    17 октября 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Тамара- лучший гид! Заряжает оптимизмом всю группу. Через Сырную пещеру провела даже тех, кто не был уверен в своей физподготовке).
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    На всем маршруте максимум информации, забота о туристах. Все по делу, никаких лишних остановок. Последней была ни к чему не обязывающая дегустация сыра, суджука и меда с вареньем. Это все можно купить по демократичной цене. За безопасное вождение- отдельный респект. Чувствуется опыт вождения. Спасибо! Рекомендуем экскурсию и гида

  • О
    Ольга
    30 сентября 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию! Все было организовано на высшем уровне. Экскурсия была динамичной: прекрасные места, виды, панорамы, которые вызывали
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    восторг. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида Михаила, с которым нам очень повезло, за проведение поездки, за настроение, за эмоции, которые сделали поездку незабываемой!

  • М
    Мария
    23 августа 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Прекрасно организованна, хорошие локации. Все понравилось.
  • А
    Альбина
    22 октября 2023
    Домбай: к вершинам, пронзающим небо
    Экскурсия понравилась. Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло, Кавказский хребет открылся во всей своей красоте. Домбай великолепен, а
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    закат на перевале Гумбаши не описать словами."Нет ничего более упорядоченного, чем природа". Единственное разочарование - это Тебердинский заповедник. При наличии территории некоторые хищные животные ютятся в маленьких клетках, грязно и ароматы стоят соответственные. Если бы знали, то приняли бы предложение Сергея заехать на Шаонинский и Сентинский храмы. "Нет ничего более упорядоченного, чем природа".

  • В
    Владимир
    23 июня 2022
    Домбай: к вершинам, пронзающим небо
    Экскурсия отличная, Домбай красавчик!
  • Л
    Лев
    9 ноября 2021
    Домбай: к вершинам, пронзающим небо
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Перевал Гумбаши»

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  3. Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Джилы-су
  6. Плато Бермамыт
  7. Медовые водопады
  8. Долина Нарзанов
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в декабре 2024
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