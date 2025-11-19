К небесам: из Ессентуков в Домбай. Поездка в мини-группе
Совершить путешествие в захватывающий мир кавказских вершин
Зарядите телефон и не забудьте шапку — мы едем покорять Домбай.
В путешествии будем останавливаться в самых фотогеничных локациях и любоваться невероятными панорамами.
Вы побываете в старинном православном соборе, на берегу озера и при желании подниметесь к вершинам Домбая по канатке. А мы сделаем эту поездку комфортной и увлекательной!
Описание экскурсии
Панорамный перевал Гумбаши. Мы проедем по одному из самых высокогорных асфальтированных перевалов в стране. Полюбуемся завораживающим двуглавым Эльбрусом и окружающими его просторами
Сырные пещеры (опционально в сухую погоду). Эти горные структуры из песчаника выглядят необычно и напоминают пористый сыр. Учёные считают, что такие пещеры в древности использовались как места захоронений
Шоанинский или Сентинский храм. Посетим один из старинных христианских соборов в горах
Озеро Кара-Кёль в Тебердинском заповеднике, которое обступают горы. Это место понравится любителям фотосессий и мрачных легенд
Дорога Теберда — Домбай, которая может считаться приключением сама по себе
Курортный посёлок Домбай. Здесь вы при желании подниметесь по канатной дороге и пообедаете в кафе с чудесным видом. Рекомендуем сделать фотографии, иначе дома вы не поверите, что действительно побывали в этом фантастическом месте!
Организационные детали
Поедем на внедорожниках или минивэнах. Есть детские кресла и бустеры
Дорога в одну сторону занимает приблизительно 3,5 часа. Длительность поездки — 10-12 часов
Дополнительные расходы (по желанию): канатная дорога — 2700 ₽ с чел., питание — 500-600 ₽ (средний чек), трансфер до храма — 300 ₽ с чел.
За дополнительную плату, по согласованию со всеми участниками группы, можем заехать на термальные источники и озеро Туманный-Кёль
С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хасан — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1216 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской читать дальше
и комфортной атмосфере, а от поездки остались лишь положительные впечатления. С нашей помощью вы сможете подобрать идеальное место для того, чтобы провести незабываемый отдых, рассматривая достопримечательности, архитектурные памятники и необычную кавказскую природу.