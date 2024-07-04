Со скидкой – экскурсии в Ессентуках

Найдено 31 экскурсия в категории «Со скидкой» в Ессентуках, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
20 отзывов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
50004 000 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
37 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:00
55555 000 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
41 отзыв
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 06:15
47054 000 за человека
Большой и Малый Бермамыт
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
55 отзывов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:30
1680015 960 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
120 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
43003 870 за человека
Мы едем к тебе, Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
41153 704 за человека
Манящий Эльбрус из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
7 отзывов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
48993 920 за человека
Фотосессия в Ессентуках
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
11 июля в 06:30
13 июля в 06:30
66005 940 за человека
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
57004 560 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
41503 735 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
63005 670 за человека
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Путешествие в Домбай из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места, о которых мало кто знает
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
46253 700 за человека
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков в мини-группе. Башенные комплексы, загадочный храм и потрясающие виды ждут вас
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
11 июля в 06:30
14 июля в 06:30
60005 400 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
16 отзывов
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
46253 700 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
47 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 500 за человека
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
50004 000 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Уникальная экскурсия в Приэльбрусье из Ессентуков: горы, водопады и нарзан
Погрузитесь в атмосферу Приэльбрусья: водопады, ущелья, нарзан и закат с видом на Эльбрус. Весь день в окружении величественных гор и захватывающих пейзажей
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
3100029 450 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр
Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
50004 500 за человека
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
Путешествие к Уллу-Тау через живописную Баксанскую долину. Треккинг к подножию Мать-горы, волшебные камни и исполнение желаний
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
8 июля в 06:30
65005 200 за человека
Джип-тур из Ессентуков «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
Групповой экскурсионный джип-тур из Ессентуков к легендарному высокогорному посёлку
Начало: Ваш адрес
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
41503 735 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух захватывающей Кабардино-Балкарии в путешествии, полном открытий и красоты
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:15
58754 700 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
65005 200 за человека
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2700025 650 за всё до 4 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Ессентуков
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Ессентуков
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3500033 250 за всё до 6 чел.
Выйду в луг и рощу с конём
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Выйду в луг и рощу с конём
Покататься вдоль Берёзовского ущелья и получить удовольствие от общения с лошадьми - в мини-группе
Начало: В Приозёрном сквере
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
25002 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июля 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Михаил - экскурсовод от Бога! У него, видимо, врожденный талант увлекать и завораживать людей. Большое спасибо!
  • В
    Виктор
    2 июля 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
    Водителем/экскурсоводом в нашей группе был Далхат, отличный парень, доброжелательный, спокойный, тактичный. Рассказал много интересных историй. С погодой повезло, дождя не
    читать дальше

    было, посетили все запланированные места. В общем самое главное настрой, если на позитиве, то всё пройдёт отлично, если изначально настроены искать во всём косяки, то лучше отложите поездку. Мы с "одногруппниками" из Казани поднялись на Эльбрусе до лагеря альпинистов 4000+ метров, просто супер 👍.

  • М
    Михаил
    1 июля 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
    Наконец-то моя мечта сбылась- я побывал на Эльбрусе, погода нам благоприятствовала. С учетом предыдущего опыта для поездки я выбрал формат
    читать дальше

    мини-группы, что подразумевает некую сплоченность участников и большую оперативность. Помимо Эльбруса мы успели посмотреть еще 3 достопримечательности. Гид Далхат отлично справился как экскурсовод и водитель. На отдельных шероховатостях не будем останавливаться в целом команда молодцы!

  • З
    Зарина
    30 июня 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    29 июня - Домбай с Михаилом! Это была наша вторая экскурсия с Михаилом. Вид окрестности просто завораживал! Гуляли, фотографировались без спешки,
    читать дальше

    но при этом успели объездить абсолютно все локации! По дороге пели песни, веселились, вкусно кушали, общались и много смеялись! Михаил был с нами очень вежлив и дружелюбен, где бы мы ни были, он везде нас сопровождал, рассказывал интересные истории о Кавказе, а там, где было страшно передвигаться - даже брал за руку. Михаил сплотил нашу группу еще на 1 экскурсии на Эльбрус, поэтому мы вместе собрались в Домбай! Поездки прошли настолько душевно, что при расставании наворачивались слезы. Спасибо Александру за организацию замечательных экскурсий! Остались довольны абсолютно всем! И да, нам повезло с погодой, поэтому увидели все красоты!

    29 июня - Домбай с Михаилом!29 июня - Домбай с Михаилом!29 июня - Домбай с Михаилом!29 июня - Домбай с Михаилом!29 июня - Домбай с Михаилом!29 июня - Домбай с Михаилом!
  • А
    Александр
    28 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
    Много писать не буду. Эльбрус шикарен! Гид молодец! Всё понравилось. Советую.
    Много писать не будуМного писать не будуМного писать не буду
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы.
  • А
    Алла
    27 июня 2024
    Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
    Все прошло великолепно, от бронирования до возвращения из путешествия))Машина комфортная, водитель аккуратный, да еще и талантливый гид👍Камилю персональная благодарность 😊
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Это самая лучшая поездка которая была у меня в жизни 🥰Всё очень понравилось, конечно же Эльбрус это прям в ❤
    читать дальше

    Озеро Гижгит это должен увидеть каждый человек на земле это прям разрыв ❤Ну и конечно же хочется сказать пару слов о нашем гиде Михаиле это человек с большой буквы, расскажет всё подробно о всех местах которые проезжаем, с ним очень легко в общении, наша группа была просто в восторге от Михаила, Миш ты в ❤ Лучший,всегда спросит как себя чувствуешь, если что то надо всегда поможет, подскажет, кто поедет с Михаилом не пожалеете не на минуту, ну а наше обратное возвращение домой мы запомним навсегда ❤❤❤Спасибо вам большое 🙏Компания у нас собралась конечно супер 👍

    Это самая лучшая поездка которая была у меня в жизни 🥰Всё очень понравилось, конечно же Эльбрус
  • О
    Ольга
    25 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Экскурсия замечательная! Это и красивые, захватывающие дух виды, живописные альпийские луга, величественный Эльбрус, и неспешно переходящие дорогу коровы, смешные суслики
    читать дальше

    и грозные водопады! Нам очень повезло с погодой и подобралась веселая компания! Водитель-гид Сергей не давал нам скучать в дороге, рассказывал много интересных историй, устроил нам небольшую фотосессию! В конце экскурсии у нас был ужин, в кафе разнообразное меню, все было очень вкусно! Обязательно берите с собой крем от загара, воду и наличные деньги.

  • К
    Константин
    24 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Всё было великолепно.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
  2. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
  3. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
  4. Большой и Малый Бермамыт
  5. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июле 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Со скидкой" можно забронировать 31 экскурсию от 2 000 до 33 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 442 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 31 экскурсии в Ессентуках на 2024 год по теме «Со скидкой», 442 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам