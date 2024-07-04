1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:00
55555 000₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 06:15
47054 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:30
1680015 960₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
43003 870₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
41153 704₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
48993 920₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
11 июля в 06:30
13 июля в 06:30
66005 940₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
57004 560₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
63005 670₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Путешествие в Домбай из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места, о которых мало кто знает
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
46253 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков в мини-группе. Башенные комплексы, загадочный храм и потрясающие виды ждут вас
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
11 июля в 06:30
14 июля в 06:30
60005 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
46253 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
50004 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Уникальная экскурсия в Приэльбрусье из Ессентуков: горы, водопады и нарзан
Погрузитесь в атмосферу Приэльбрусья: водопады, ущелья, нарзан и закат с видом на Эльбрус. Весь день в окружении величественных гор и захватывающих пейзажей
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
3100029 450₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр
Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
50004 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
Путешествие к Уллу-Тау через живописную Баксанскую долину. Треккинг к подножию Мать-горы, волшебные камни и исполнение желаний
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
8 июля в 06:30
65005 200₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
Групповой экскурсионный джип-тур из Ессентуков к легендарному высокогорному посёлку
Начало: Ваш адрес
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух захватывающей Кабардино-Балкарии в путешествии, полном открытий и красоты
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:15
58754 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
65005 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2700025 650₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Ессентуков
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3500033 250₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Выйду в луг и рощу с конём
Покататься вдоль Берёзовского ущелья и получить удовольствие от общения с лошадьми - в мини-группе
Начало: В Приозёрном сквере
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
25002 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июля 2024Михаил - экскурсовод от Бога! У него, видимо, врожденный талант увлекать и завораживать людей. Большое спасибо!
- ВВиктор2 июля 2024Водителем/экскурсоводом в нашей группе был Далхат, отличный парень, доброжелательный, спокойный, тактичный. Рассказал много интересных историй. С погодой повезло, дождя не
- ММихаил1 июля 2024Наконец-то моя мечта сбылась- я побывал на Эльбрусе, погода нам благоприятствовала. С учетом предыдущего опыта для поездки я выбрал формат
- ЗЗарина30 июня 202429 июня - Домбай с Михаилом! Это была наша вторая экскурсия с Михаилом. Вид окрестности просто завораживал! Гуляли, фотографировались без спешки,
- ААлександр28 июня 2024Много писать не буду. Эльбрус шикарен! Гид молодец! Всё понравилось. Советую.
- ТТатьяна28 июня 2024Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы.
- ААлла27 июня 2024Все прошло великолепно, от бронирования до возвращения из путешествия))Машина комфортная, водитель аккуратный, да еще и талантливый гид👍Камилю персональная благодарность 😊
- ННаталья27 июня 2024Это самая лучшая поездка которая была у меня в жизни 🥰Всё очень понравилось, конечно же Эльбрус это прям в ❤
- ООльга25 июня 2024Экскурсия замечательная! Это и красивые, захватывающие дух виды, живописные альпийские луга, величественный Эльбрус, и неспешно переходящие дорогу коровы, смешные суслики
- ККонстантин24 июня 2024Всё было великолепно.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Со скидкой»
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