На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки

На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки

Что вы увидите 🤩

  • Урочище Джилы Су
  • гора ШатЖатмаз
  • ущелье реки Харбаз со скалами "Аватарами"
  • гора Тузлук
  • гора Сирх
  • водопады Каракая-Су, Эмир и Султан
«Теплая вода» - так переводится название урочища Джилы Су.
Свое название это место получило благодаря теплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить чуть ли не все возможные болезни.
Источники различаются по составу (кремнистые, термальные, углекислые) и по температуре (в среднем +22… +24 градуса).
Многие ставят палатки и остаются здесь на целое лето, чтобы набраться сил и здоровья в природных нарзанных ваннах.
Удивительный природный курорт находится на высоте 2380 м над уровнем моря у подножия северного склона легендарной горы Эльбрус - самой высокой точки в Европе.
Это, практически нетронутое цивилизацией место. И помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов, гигантские скульптуры причудливой формы, созданные из застывшей вулканической лавы самой природой, чистейший прозрачный воздух и незабываемая атмосфера!
Дорога на Джилы Су считается одной из самых красивых в России!
И всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет!
Поэтому, приглашаем вас, друзья, испить целебных источников, сделать умопомрачительные фотографии и увидеть один из самых впечатляющих водопадов на всём Кавказе – водопад Каракая Су!
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении)
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартное предложение
3 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур в мини-группе до 8 человек
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Экологический сбор (50р/чел - оплачивается на въезде к источникам)
Где начинаем и завершаем
Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: к Вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00

Михаил
Михаил
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