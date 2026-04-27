Приглашаем вас отправиться к целебным источникам в урочище Джилы-Су, сделать фото на память и увидеть один из самых впечатляющих водопадов на всём Кавказе — Каракая-Су! Нас ждут умопомрачительные виды на альпийские луга, ущелья, реки, Эльбрус и весь Кавказский хребет!
Описание экскурсии
Что вас ждет: Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами. Добраться до Джилы-Су долгое время было сложно, но сегодня это один из самых живописных маршрутов России и самая красивая дорога Кавказа. Выбранный нами маршрут поразит вас разнообразием ландшафтов и будет сопровождать красивыми видами на реки, альпийские луга, скалы и ущелья. За один день в комфортном темпе и без спешки увидим сразу три мощных водопада, заберемся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз — еще одно место, где из земных недр пробиваются целебные воды Кавказа. Опытный гид поделится с вами историями этого края, вы познакомитесь с кавказской кухней, попьете воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне Кавказского хребта и величавого Эльбруса.
Гора Шатджатмаз (Шат
Жатмаз) Ма заедем за вами по вашему адресу и сразу отправимся в урочище Джилы-Су. Этот край славится своими термальными источниками. Название урочища так и переводится — «Теплая вода». Люди приезжают сюда на целое лето, чтобы оздоровиться целебными водами. Джилы-Су располагается на высоте 2380 м. над уровнем моря на северном склоне горы Эльбрус. Один из лучших видов на самую высокую гору Европы мы сможем запечатлеть, сделав первую остановку на горе Штаджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 метров над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта. Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара Дальше мы отправимся к ущелью реки Харбаз, где проведаем мистические «скалы Аватара». Мистические, потому что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана, превращая эту и без того поражающую воображение местность в декорации фантастического фильма. Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утесы и зеленые природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус. Водопады Впереди нас ждет еще одно место, впечатляющее своей красотой. Край Джилы-Су известен еще и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан. Султан — самый большой. Его потоки обрушиваются из горной расщелины с высоты 40 метров. Чуть меньше (30 метров) водопад Каракая-Су. Из-за глины и мелких камней летом он приобретает светло-оранжевый оттенок, а зимой красиво застывает. Самый маленький водопад — Эмир. Его высота всего 7,5 метров, но зато, в отличие от его бурных собратьев, вы сможете полюбоваться им очень близко. Важно знать:
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован Дополнительные расходы и подготовка к поездке:.
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- экологический сбор (100 руб. /чел.
- оплачивается на въезде в Джилы-Су).
- экологический сбор (100 руб. /чел.
- оплачивается при заезде на скалы Аватары).
• Позаботьтесь об удобной одежде по сезону Дополнительные опции:
Экскурсию можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате. Важная информация: Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой. В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован. Позаботьтесь об удобной одежде по сезону — в горах может быть прохладно. Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве. Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Урочище Джилы-Су
- 🔹Гора Тузлук
- 🔹Гора Сирх
- 🔹Гора Шатджатмаз (ШатЖатмаз)
- 🔹Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара
- 🔹Водопады - Каракая-Су, Эмир и Султан
Что включено
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
- Транспорт: минивэн или внедорожник
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 р. /чел., также рекомендуем взять перекус и воду с собой «, » экологический сбор (200 руб. /чел. + 100 руб. /чел. за проезд наверх в кемпингу - оплачивается на въезде в Джилы-Су)
- Экологический сбор (50 руб. /чел. - оплачивается при заезде на скалы Аватары)
- Высокогорные качели (50 руб. /чел. вход, 400 руб. /чел. качели)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
- Позаботьтесь об удобной одежде по сезону - в горах может быть прохладно. Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 103 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Первые минут полчаса дороги одолевали сомнения, т. к. прошлую экскурсию ездила с сертифицированным гидом с другой компании, было, с чем сравнить (тут надо сразу понимать, чего именно вы хотите от
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Е
Начну с нашего водителя, он же наш гид. ОХ уж этот горячий парень Карим🤗🤗🤗 он молочага, все и обо всём.
С погодой конечно не повезло, было пасмурно, но это не испортило настроение и впечатления. Виды конечно шикарные. Инстаграмная дорога Джилы Су ❤️ хоть и Эльбрус не открылся. Повод приехать ещё раз
С погодой конечно не повезло, было пасмурно, но это не испортило настроение и впечатления. Виды конечно шикарные. Инстаграмная дорога Джилы Су ❤️ хоть и Эльбрус не открылся. Повод приехать ещё раз
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С
Великолепная экскурсия, первозданная природа, больше всего поразили вершины Эльбруса, незамерзающий водопад, комфортная поездка, в чем большая заслуга нашего гида Амина. Это была лучшая экскурсия!
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И
Экскурсия на Джилы-Су оставила самые приятные впечатления. Отличные виды, красивая природа. Организация на высшем уровне от начала и до конца. Забрали по адресу проживания. Отдельное спасибо водителю-гиду Кариму. Профессионально вёл машину по горным серпантинам. Немного не повезло с погодой. Но это уже лотерея. Нам с женой все понравилось. Рекомендуем к посещению.
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Т
Всем доброго времени суток, мы недавно прокатились на северный Эльбрус такое место как джылы Су, локации обалденные, водопады красота, всё понравилось, единственное чего не хватило гарнитуры у гида, много чего не было слышно из сказанного, а так всё супер
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О
Огромная благодарность водителю Алимхану за чудесную экскурсию на Джилы-Су! Потому что самое красивое в этой экскурсии- это сама дорога. Нас везли быстро, но аккуратно; всё рассказали, всё показали, мы пофотографировались
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