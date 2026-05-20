Отправляемся в самое сердце Кавказа! Вы увидите панорамы Эльбруса с перевала Гум-Баши, живописные ущелья Теберды и реку Уллу-Муруджу. Посетите Сырные пещеры и древний Шоанинский храм. Кульминацией станет Домбай: вас ждёт самостоятельная прогулка и подъём на канатной дороге.
Описание экскурсии
- Захватывающие виды с перевала Гум-Баши, где Эльбрус и весь Кавказский хребет — как на ладони
- Фото в Сырных пещерах с необычным рельефом
- Прикосновение к истории в древнем Шоанинском храме на вершине скалы
- Живописная дорога через ущелья и хвойные леса Теберды
- Озеро Кара-Кёль и река Уллу-Муруджу с серебряной водой и сказочными валунами в Тебердинском заповеднике
- И наконец, Домбай! Самостоятельная прогулка и незабываемый полёт на канатной дороге над облаками и вековыми соснами
После этого — возвращение с багажом впечатлений обратно в КМВ.
Гид расскажет:
- об Эльбрусе, его значении и покорении
- история христианства на Кавказе, архитектуре и предназначении древних аланских храмов
- флоре и фауне Тебердинского заповедника, значении высокогорных экосистем
- развитии Домбая как всесезонного курорта
Примерный тайминг
6:00–7:00 — сбор участников группы
9:00–10:00 — перевал Гумбаши
10:30 — Сырные пещеры
11:30 — Шаонинский храм
12:30 — Домбай
14:30–15:00 — горная река Уллу-Муруджу
15:30 — озеро Кара-Кёль
19:00–20:00 — возвращение
Организационные детали
- Поедем на седане, внедорожнике или минивэне в зависимости от размера группы
- Программа подходит взрослым и детям от 1 года
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 2700 ₽ за чел., питание — средний чек 800–900 ₽ за чел., подъём на смотровую в храме — 300 ₽ за чел.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4340 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 103 туристов
Мы команда гидов. Открываем то, что незаметно на первый взгляд. Главная задача: рассказать и показать вам Кавказ нашими глазами, чем мы и занимаемся уже более 10 лет.
