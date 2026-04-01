Путевые истории

Из города до Домбая предстоит за 3 часа проехать где-то 220 км. Скучно вам точно не будет: большую часть пути наш автобус будет сопровождать могучий и красивый Эльбрус. Дорога проходит через основные города Карачаево-Черкесской республики: Карачаевск, Черкесск, Теберду и Усть-Джегуту. Пересекаем или едим по речным долинам Аманаузы, Теберды, Кубани. В дороге туристов ждут увлекательные истории экскурсовода о местах, которые мы проезжаем. Он расскажет о Шоанском храме Георгия Победоносца, о Сентинском храме постройки X века. Проезжать будем мимо мемориала, который посвящён защитникам кавказских перевалов в годы Великой Отечественной войны. И на тему войны у гида найдётся немало интересных историй о трудных военных временах. В середине пути остановимся на перекус. В местном кафе можно попробовать вкусные хычины и выпить чая из трав.

Тебердинский заповедник

Незаметно преодолев 220 км, приезжаем в Домбай. Расположено поселение в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесской республики. Эту местность знают многие, так как именно здесь самая высокая точка этой территории. По местному её называют «убитый зубр». Но, туристам больше она известна как Домбай-Ульген. Её высота составляет 4046 м. У нас подъём запланирован на высоту 3212 м. Поднявшись на площадку 3212 м, вам откроются потрясающие пейзажи! Вы увидите могущественные вершины Белалакая, Софруджу, Домбай-Ульгена, Сулахат, Ине, Алибека. А там, где соединяются три ущелья, перед вами предстанет Домбайская поляна, она расположилась на высоте 1650 м. На площадке есть кафе, где можно пообедать в окружении гор! А на Домбайской поляне открыт местный рынок. Здесь, в основном, продаётся только эксклюзив, начиная от вещей ручной работы и завершая различными вареньями, мёдом и травяными сборами. Как вы понимаете, такого больше нигде не купить. Серебряный Ручей

Возвращаемся обратно. И нам предстоит остановиться у Серебряного Ручья, так называют реку Муруджу. Название говорит само за себя: вода реки насыщена ионами серебра. Воду набирают и пьют просто из реки. Можете с собой взять пустые бутыли, чтобы привести серебряную воду домой. «Жемчужина Кавказа»А дальше ещё посещение, уже оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа». Он включает 8 крытых и открытых бассейнов, которые наполняются термальной водой. Воду набирают из ключей, которые бьют из-под земли. Три бассейна только для женщин. Вода насыщена минеральными солями. Её температура в бассейнах от +20 до +43°С. При желании посетите в крытой части комплекса хамам (турецкую баню), сауну или в русскую баньку. 22:30 — возвращаемся в Ессентуки Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе. Важная информация: Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе. Возьмите с собой плавки, полотенца, тапочки, купальники. В нижнем белье купаться нельзя. На посещение Домбая дается 4 часа. Гид в обязательном порядке запрашивает паспортные данные для транспортной компании.