Домбай неспроста называют «Сердцем гор».
Его заснеженные вершины расположены в окружении склонов с альпийскими лугами, хвойными лесами, ледяными реками и водопадами.
На нашей экскурсии вас ждет путешествие по Карачаево-Черкесии с подъемом на смотровую площадку вершины-четырехтысячника Домбай-Ульген. Завершится наша программа купанием в термальных источниках «Жемчужины Кавказа».
Его заснеженные вершины расположены в окружении склонов с альпийскими лугами, хвойными лесами, ледяными реками и водопадами.
На нашей экскурсии вас ждет путешествие по Карачаево-Черкесии с подъемом на смотровую площадку вершины-четырехтысячника Домбай-Ульген. Завершится наша программа купанием в термальных источниках «Жемчужины Кавказа».
Описание экскурсии
Путевые истории
Из города до Домбая предстоит за 3 часа проехать где-то 220 км. Скучно вам точно не будет: большую часть пути наш автобус будет сопровождать могучий и красивый Эльбрус. Дорога проходит через основные города Карачаево-Черкесской республики: Карачаевск, Черкесск, Теберду и Усть-Джегуту. Пересекаем или едим по речным долинам Аманаузы, Теберды, Кубани. В дороге туристов ждут увлекательные истории экскурсовода о местах, которые мы проезжаем. Он расскажет о Шоанском храме Георгия Победоносца, о Сентинском храме постройки X века. Проезжать будем мимо мемориала, который посвящён защитникам кавказских перевалов в годы Великой Отечественной войны. И на тему войны у гида найдётся немало интересных историй о трудных военных временах. В середине пути остановимся на перекус. В местном кафе можно попробовать вкусные хычины и выпить чая из трав.
Тебердинский заповедник
Незаметно преодолев 220 км, приезжаем в Домбай. Расположено поселение в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесской республики. Эту местность знают многие, так как именно здесь самая высокая точка этой территории. По местному её называют «убитый зубр». Но, туристам больше она известна как Домбай-Ульген. Её высота составляет 4046 м. У нас подъём запланирован на высоту 3212 м. Поднявшись на площадку 3212 м, вам откроются потрясающие пейзажи! Вы увидите могущественные вершины Белалакая, Софруджу, Домбай-Ульгена, Сулахат, Ине, Алибека. А там, где соединяются три ущелья, перед вами предстанет Домбайская поляна, она расположилась на высоте 1650 м. На площадке есть кафе, где можно пообедать в окружении гор! А на Домбайской поляне открыт местный рынок. Здесь, в основном, продаётся только эксклюзив, начиная от вещей ручной работы и завершая различными вареньями, мёдом и травяными сборами. Как вы понимаете, такого больше нигде не купить. Серебряный Ручей
Возвращаемся обратно. И нам предстоит остановиться у Серебряного Ручья, так называют реку Муруджу. Название говорит само за себя: вода реки насыщена ионами серебра. Воду набирают и пьют просто из реки. Можете с собой взять пустые бутыли, чтобы привести серебряную воду домой. «Жемчужина Кавказа»А дальше ещё посещение, уже оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа». Он включает 8 крытых и открытых бассейнов, которые наполняются термальной водой. Воду набирают из ключей, которые бьют из-под земли. Три бассейна только для женщин. Вода насыщена минеральными солями. Её температура в бассейнах от +20 до +43°С. При желании посетите в крытой части комплекса хамам (турецкую баню), сауну или в русскую баньку. 22:30 — возвращаемся в Ессентуки Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе. Важная информация: Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе. Возьмите с собой плавки, полотенца, тапочки, купальники. В нижнем белье купаться нельзя. На посещение Домбая дается 4 часа. Гид в обязательном порядке запрашивает паспортные данные для транспортной компании.
Четверг, воскресенье в 08:20
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Теберда
- Домбай
- Термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- 750 руб. - купание в термальном источнике
- 3300 руб. - билет на канатную дорогу (по желанию)
- Завтрак и обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, воскресенье в 08:20
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
- Возьмите с собой плавки, полотенца, тапочки, купальники. В нижнем белье купаться нельзя
- На посещение Домбая дается 4 часа
- Гид в обязательном порядке запрашивает паспортные данные для транспортной компании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 239 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Добрый день! Очень понравилась экскурсия в Домбай и термальные ванны Жемчужина Кавказа. Удобный комфортный микроавтобус, аккуратный водитель и замечательный гид Максим. Максим увлекательно рассказывал про достопримечательности по пути, про Домбай,
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А
Ездили в Домбай заказывали тур через спутник, девочка Юлия быстро вышла на связь и оперативно отвечала на все вопросы! Спутник рекомендую!
В поездке сопровождал гид Геннадий, всю дорогу до Домбая рассказал очень интересно историю, мы остались довольны!
В поездке сопровождал гид Геннадий, всю дорогу до Домбая рассказал очень интересно историю, мы остались довольны!
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Н
Подвела погода. Но экскурсовод Алла, сделала все, что бы мы смогли посмотреть по максимуму в этих погодных условиях: природа, горы, озеро! Термальные источники! Очень хороший организатор, прекрасно поставленная речь, много интересной информации!
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В
Что-то нереальное, необыкновенное. Погода была пасмурная холодная, но на время туман расступился и дал возможность полюбоваться красками осени, великолепием гор
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М
Поездка удалась на пять с плюсом. Все сложилось: отличная погода, суперэкскурсовод Максим, спокойные и очень организованные люди в группе, время соблюдалось четко. Особо хочется отметить четкую организацию, здесь вообще 10
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К
На экскурсии было 14 человек, забирали недалеко от дома. Пока добирались до источников экскурсовод. Светлана рассказывала про принятие ванн и некоторые исторические данные, так как дорога занимает где то 1,5
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