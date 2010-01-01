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Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Отправляйтесь к Домбаю, «сердцу гор».

Он окружён горами, которые покрытыми хвойными лесами.

Леса и зелень альпийских лугов, бурные реки, водопады и вечные снега — эти пейзажи вы запомните на всю жизнь! В маршруте экскурсии 🧭 путешествие по Карачаево-Черкесии, подъём на вершину Домбай-Ульген до 3212 метров.

А также остановка у Серебряного ручья и купание в термальных водах оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа».
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»

Что вы увидите

  • Теберда
  • Домбай
  • термальный источник
Путевые историиИз города до Домбая предстоит за 3 часа проехать где-то 220 км. Скучно вам точно не будет: большую часть пути наш автобус будет сопровождать могучий и красивый Эльбрус. Дорога проходит через основные города Карачаево-Черкесской республики: Карачаевск, Черкесск, Теберду и Усть-Джегуту. Пересекаем или едим по речным долинам Аманаузы, Теберды, Кубани.
В дороге туристов ждут увлекательные истории 📖 экскурсовода о местах, которые мы проезжаем. Он расскажет о Шоанском храме Георгия Победоносца, о Сентинском храме постройки X века. Проезжать будем мимо мемориала, который посвящён защитникам кавказских перевалов в годы Великой Отечественной войны. И на тему войны у гида найдётся немало интересных историй о трудных военных временах. В середине пути остановимся на перекус. В местном кафе можно попробовать вкусные хычины и выпить 🍹 чая из трав. Тебердинский заповедникНезаметно преодолев 220 км, приезжаем в Домбай. Расположено поселение в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесской республики. Эту местность знают многие, так как именно здесь самая высокая точка этой территории. По местному её называют «убитый зубр». Но, туристам больше она известна как Домбай-Ульген. Её высота составляет 4046 м. У нас подъём запланирован на высоту 3212 м. Поднявшись на площадку 3212 м, вам откроются потрясающие пейзажи! Вы увидите могущественные вершины Белалакая, Софруджу, Домбай-Ульгена, Сулахат, Ине, Алибека. А там, где соединяются три ущелья, перед вами предстанет Домбайская поляна, она расположилась на высоте 1650 м.
На площадке есть кафе, где можно пообедать в окружении гор! А на Домбайской поляне открыт местный рынок. Здесь, в основном, продаётся только эксклюзив, начиная от вещей ручной работы и завершая различными вареньями, мёдом и травяными сборами. Как вы понимаете, такого больше нигде не купить. Серебряный РучейВозвращаемся обратно. И нам предстоит остановиться у Серебряного Ручья, так называют реку Муруджу. Название говорит само за себя: вода реки насыщена ионами серебра. Воду набирают и пьют просто из реки. Можете с собой взять пустые бутыли, чтобы привести серебряную воду домой. «Жемчужина Кавказа»А дальше ещё посещение, уже оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа». Он включает 8 крытых и открытых бассейнов, которые наполняются термальной водой. Воду набирают из ключей, которые бьют из-под земли. Три бассейна только для женщин. Вода насыщена минеральными солями. Её температура в бассейнах от +20 до +43°С. При желании посетите в крытой части комплекса хамам (турецкую баню), сауну или в русскую баньку.
22:30 — возвращаемся в Ессентуки
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • 400 руб. - купание в термальном источнике
  • 1150 руб. - канатки
  • Завтрак и обед в кафе
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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4 отзыва оставили туристы

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